Женщина нашла своего кота у соседей в доме. Оказалось, у него было 7 разных семей!

«Однажды Пит также привел домой друга, другого кота, которого мы приняли за бездомного, но оказалось, что он жил на улице позади нас», — рассказала Холли. «Друг Пита приходил перекусить и забирал его с собой на целый день, чтобы поиграть и прогуляться по окрестностям, а некоторые соседи присылали сообщения и говорили, что видели, как они гуляли вместе. А еще он по утрам тусуется со всеми учениками средней и старшей школы на их автобусной остановке, а днем ждет, когда они выйдут из автобуса, чтобы они погладили его по дороге домой, и они все его знают».