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Сообщество Без кота и жизнь не та 2431 пост • 519 подписчиков подписаться
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Женщина нашла своего кота у соседей в доме. Оказалось, у него было 7 разных семей!

Женщина нашла своего кота у соседей в доме. Оказалось, у него было 7 разных семей!

Автор:
07 июня 2024 09:09
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: в мире   животные   история   кот   кошка   соседи   
1262
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Пит всегда был очень общительным и предприимчивым котом. С тех пор, как он был котенком, ему нравилось играть на улице и знакомиться с новыми людьми, а изучение окрестностей всегда было одним из его любимых занятий.

«Он заходил в дома моих ближайших соседей, с того времени когда ему было около года», — рассказала Меган Холли, хозяйка Пита. «Соседи рассказывали мне, что он появлялся на их крыльце, чтобы вздремнуть и завести новых друзей, прежде чем вернуться домой».

Как оказалось, Пит не просто заводил друзей — он фактически убедил семь разных семей по соседству усыновить его!

«Я узнала, что он "собирал" другие семьи в конце января, когда одна из моих соседок опубликовала запись около своей двери, спрашивая, принадлежит ли он кому-нибудь», — сказала Холли. «Она кормила его почти две недели и уделяла ему внимание. После этого несколько других соседей на той улице сказали, что они тоже кормили его или давали ему лакомства».

Судя по всему, Пит получает несколько приемов пищи в день, множество угощений, спа-процедуры и даже сказки на ночь! Холли попыталась испортить Питу веселье, раскрыв его секрет, но соседи продолжали баловать его. Пит держит в лапах всю округу, включая всех детей и даже других домашних животных.

«Однажды Пит также привел домой друга, другого кота, которого мы приняли за бездомного, но оказалось, что он жил на улице позади нас», — рассказала Холли. «Друг Пита приходил перекусить и забирал его с собой на целый день, чтобы поиграть и прогуляться по окрестностям, а некоторые соседи присылали сообщения и говорили, что видели, как они гуляли вместе. А еще он по утрам тусуется со всеми учениками средней и старшей школы на их автобусной остановке, а днем ждет, когда они выйдут из автобуса, чтобы они погладили его по дороге домой, и они все его знают».

Пит, по сути, мэр этого района, но когда он дома, то ведет себя как большой ребенок. Ему нравится, когда его берут на руки, и он даже засыпает на руках у своей хозяйки. И ему определенно не понравилось, что его тайна раскрылась! Когда его застали на месте преступления, пришлось делать виноватую мордочку.

«Обычно я встречаю Пита в других домах, когда еду домой, опускаю стекло и зову его по имени», — сказала Холли. «Он смотрит на меня так, словно его поймали, затем подходит к моей машине и запрыгивает в нее, чтобы поехать домой».


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Метки: в мире   животные   история   кот   кошка   соседи   
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10  комментариев
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1k
Quantimus 2 часа назад
Не зря женщин с кошками сравнивают...
... Когда параллельно на свидания ходят с несколькими.

Это шутка, а то сейчас тут меня кастрируют местные посетительницы.
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2k
max 4 минуты назад
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11k
vasilykopkov 39 минут назад
Кот - многоженец...
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1k
Ugo 44 минуты назад
"Пит получает несколько приемов пищи в день" - автор даже не стал перечитывать публикацию после гугл-переводчика.
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34k
Slonyash Час назад
У Джерома К. Джерома есть произведение "Как мы писали роман", там про кошку, которая сменила 7 семей, улучшая себе условия.
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1k
Рома Час назад
У Дж.К.Джерома (19-й век) есть такой рассказ , и написан ржачно.
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32k
Григорий Час назад
Кот это честнейшее существо - даже если он любит и любим многими, то как гусар за любовь деньги не берет, а прокормить кота совсем несложно. Даже креветками и индюшатиной.
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26k
Федор Час назад
Котэ конечно прикольные, но если есть рядом дорога, как правило они долго не живут, гибнут под колесами. У меня несколько котов так погибло, хотя до дороги далековато.
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−1
3k
Жирный бот 2 часа назад
Коты те еще гулены...Отец живет на даче, у соседей есть бенгал, наказали они его за чтото, тот обиделся и пришел жить в дом к отцу, выгнав оттуда 2х котов, что жили у него)
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Snezhinka
  • Дата регистрации: 30.09.2013
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