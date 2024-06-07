Женщина нашла своего кота у соседей в доме. Оказалось, у него было 7 разных семей!

Пит всегда был очень общительным и предприимчивым котом. С тех пор, как он был котенком, ему нравилось играть на улице и знакомиться с новыми людьми, а изучение окрестностей всегда было одним из его любимых занятий.
«Он заходил в дома моих ближайших соседей, с того времени когда ему было около года», — рассказала Меган Холли, хозяйка Пита. «Соседи рассказывали мне, что он появлялся на их крыльце, чтобы вздремнуть и завести новых друзей, прежде чем вернуться домой».
Как оказалось, Пит не просто заводил друзей — он фактически убедил семь разных семей по соседству усыновить его!
«Я узнала, что он "собирал" другие семьи в конце января, когда одна из моих соседок опубликовала запись около своей двери, спрашивая, принадлежит ли он кому-нибудь», — сказала Холли. «Она кормила его почти две недели и уделяла ему внимание. После этого несколько других соседей на той улице сказали, что они тоже кормили его или давали ему лакомства».
Судя по всему, Пит получает несколько приемов пищи в день, множество угощений, спа-процедуры и даже сказки на ночь! Холли попыталась испортить Питу веселье, раскрыв его секрет, но соседи продолжали баловать его. Пит держит в лапах всю округу, включая всех детей и даже других домашних животных.
«Однажды Пит также привел домой друга, другого кота, которого мы приняли за бездомного, но оказалось, что он жил на улице позади нас», — рассказала Холли. «Друг Пита приходил перекусить и забирал его с собой на целый день, чтобы поиграть и прогуляться по окрестностям, а некоторые соседи присылали сообщения и говорили, что видели, как они гуляли вместе. А еще он по утрам тусуется со всеми учениками средней и старшей школы на их автобусной остановке, а днем ждет, когда они выйдут из автобуса, чтобы они погладили его по дороге домой, и они все его знают».
Пит, по сути, мэр этого района, но когда он дома, то ведет себя как большой ребенок. Ему нравится, когда его берут на руки, и он даже засыпает на руках у своей хозяйки. И ему определенно не понравилось, что его тайна раскрылась! Когда его застали на месте преступления, пришлось делать виноватую мордочку.
«Обычно я встречаю Пита в других домах, когда еду домой, опускаю стекло и зову его по имени», — сказала Холли. «Он смотрит на меня так, словно его поймали, затем подходит к моей машине и запрыгивает в нее, чтобы поехать домой».
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Это шутка, а то сейчас тут меня кастрируют местные посетительницы.