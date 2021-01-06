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Сообщество Без кота и жизнь не та 760 постов • 348 подписчиков подписаться
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20 фотографий котов, которые спят где угодно, но только не на своих лежанках

20 фотографий котов, которые спят где угодно, но только не на своих лежанках (21 фото)

Автор:
06 января 2021 10:01
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Юмор   животные   кот   коты   лежанка   позитив   прикол   
439
21
Зачем ложиться на лежанку, если вместо неё можно спать где угодно. Перед вами подборка фотографий с котиками, которые предпочитают спать где угодно, но только не на специально купленных для них спальных местах.
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Метки: Юмор   животные   кот   коты   лежанка   позитив   прикол   
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2k
* You All 36 минут назад
есть такое
есть такое
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hairov 8 минут назад
20 фотографий котов, которые спят где угодно, но только не на своих лежанках
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Vadim 14 минут назад
Мой ночью спит в своей лежанке, а днём везде, от моей кровати до раковины, от подоконника до спинки кресла и т.д.
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18k
сёмик патрик 18 минут назад
20 фотографий котов, которые спят где угодно, но только не на своих лежанках
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Nefrion 19 минут назад
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Nefrion 20 минут назад
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Nefrion 20 минут назад
Ссылка coub.com
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5k
Дмитрий 20 минут назад
У меня тоже кот был, никогда в лежанке не спал))) Не однократно в раковине, всегда во всех коробках, на полу, на шкафу, на одежде. Особая страсть лежать была на чистом, поглаженном постельном белье)
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Nefrion 22 минуты назад
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Mr.Adamson

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