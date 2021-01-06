20 фотографий котов, которые спят где угодно, но только не на своих лежанках

Зачем ложиться на лежанку, если вместо неё можно спать где угодно. Перед вами подборка фотографий с котиками, которые предпочитают спать где угодно, но только не на специально купленных для них спальных местах.
Где спят ваши коты? Одни хозяева любят лежать на кровати вместе со своими пушистиками, другие же полагают, что у хвостатых должна быть своя постель и никаких посягательств на человеческое место. Но знаете что? Котам на все эти людские правила абсолютно начхать, и спать они будут где угодно, но только не на своих лежанках!
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6. «У него есть около семи кошачьих кроватей, но он предпочитает висеть на спинке стула. Почему?!»
7. «Зачем ложиться на кошачью постель, если вместо неё можно использовать корзину с фруктами?»
8. «Мы принесли ему кровать, но тут на пол упало бумажное полотенце, и теперь это неважно»
14. «Белла начала спать на одежде сверху клетки для кроликов»
«Как хороший хозяин, решил купить ей новую кошачью кроватку специально для этой цели. Она воспользовалась ей лишь однажды.»
18. «Мой сумасшедший кот Кило и его кровать, когда я переделывал ванную несколько месяцев назад»
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