20 фотографий котов, которые спят где угодно, но только не на своих лежанках

Где спят ваши коты? Одни хозяева любят лежать на кровати вместе со своими пушистиками, другие же полагают, что у хвостатых должна быть своя постель и никаких посягательств на человеческое место. Но знаете что? Котам на все эти людские правила абсолютно начхать, и спать они будут где угодно, но только не на своих лежанках!