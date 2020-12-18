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Сообщество Без кота и жизнь не та 734 поста • 339 подписчиков подписаться
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Его величество кот: 30 пушистых котеек, которые своруют ваше сердце

Его величество кот: 30 пушистых котеек, которые своруют ваше сердце (31 фото)

Автор:
18 декабря 2020 08:30
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: животные   кот   коты   кошка   кошки   питомцы   подборка   фото   
257
31
Счастье - это просто. Иногда для полного счастья достаточно мягкого, ласкового, пушистого, мурлыкающего и такого теплого котейки под боком. Даже если у вас плохое настроение, пушистики всегда рады его поднять. Посмотрите на этих великолепных красавцев, которые покорили тысячи сердец в сети!
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Метки: животные   кот   коты   кошка   кошки   питомцы   подборка   фото   
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2  комментария
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8k
Vlad 21 минуту назад
Пушистики прекрасны, но шерсти от них. Мой пушистик ненавидит расчески и имеет колтуны. Как бороться с колтунами??? Ждем когда отрастут и пытаемся срезать.
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3k
Enigma Kuutar 5 минут назад
Не такая волосатая, но шерсти тоже хватает. :-)
Не такая волосатая, но шерсти тоже хватает. :-)
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