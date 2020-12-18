Его величество кот: 30 пушистых котеек, которые своруют ваше сердце

Счастье - это просто. Иногда для полного счастья достаточно мягкого, ласкового, пушистого, мурлыкающего и такого теплого котейки под боком. Даже если у вас плохое настроение, пушистики всегда рады его поднять. Посмотрите на этих великолепных красавцев, которые покорили тысячи сердец в сети!
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"Сегодня мой самый пушистый на свете мальчик улетел на радугу. Он был рядом в самые трудные времена. Я люблю тебя, Оскар"
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