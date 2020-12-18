Его величество кот: 30 пушистых котеек, которые своруют ваше сердце

Счастье - это просто. Иногда для полного счастья достаточно мягкого, ласкового, пушистого, мурлыкающего и такого теплого котейки под боком. Даже если у вас плохое настроение, пушистики всегда рады его поднять. Посмотрите на этих великолепных красавцев, которые покорили тысячи сердец в сети!

0

"Наше пушистое великолепие" 0 Источник:

×

Бубо - очаровательный комочек 0 Источник:

Какой очаровашка! 0 Источник:

"Я спас эту красавицу с улицы. Вот ее эмоции, когда я вез ее с собой домой" 0 Источник:

"Это фото не моего кота, но оно определенно достойно этой подборки" 0 Источник:

"Моего лучшего друга не стало, и я хотел почтить его память. Макси было 18 лет" 0 Источник:

"Рамблу сегодня исполнился годик" 0 Источник:

"Наша королева пушистости" 0 Источник:

Его величество мейн-кун 0 Источник:

Шесть месяцев спустя.. 0 Источник:

Пушистое облачко 0 Источник:

"Сегодня мой самый пушистый на свете мальчик улетел на радугу. Он был рядом в самые трудные времена. Я люблю тебя, Оскар" 0 Источник:

Ну что за милота! 0 Источник:

"Обнимаюсь со своим любимым мужчиной!" 0 Источник:

Радужный котяра 0 Источник:

Инопланетная красота 0 Источник:

"Его зовут Себастьян, но мы называем его просто пушистик" 0 Источник:

"Кто-то очень хочет поиграть.." 0 Источник:

"Переехали в новый дом, а этот рыжик начал появляться возле нашего окна" 0 Источник:

Невозможно не влюбиться в эти глаза 0 Источник:

"Наш мистер пушистость" 0 Источник:

"Мой парень и наше чудо отдыхают вместе" 0 Источник:

"Он и не представляет, насколько он восхитителен" 0 Источник:

"Счастливый пушистик в снегу" 0 Источник:

"А это просто моя красавица Сюзанна" 0 Источник:

"Черная тучка" 0 Источник:

Так и хочется потискать! 0 Источник:

"Сегодня мы принесли эту прелесть домой" 0 Источник:

"Взгляните, как мило этот джентльмен сложил лапки" 0 Источник: