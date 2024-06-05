Сцены в классике кино, после которых актёры долго приходили в себя

Эта роль, по сути, стала единственной значимой для актрисы и она же далась ей весьма непросто. Сцену, где Венди отбивается от окончательно обезумевшего Джека Торранса битой, Шелли пришлось отыграть 127 раз.

127 дублей и это ещё не самое страшное. Стэнли Кубрик намеренно заставил всю съёмочную команду не обращать внимания на Шелли, не жалеть и не сочувствовать ей. Кубрик активно нахваливал Джека Николсона при Дюваль, а на её дубли не обращал никакого внимания.

Съёмки стали для Шелли ужасом наяву: у неё стали обильно выпадать волосы, её физическое состояние было кошмарным, а и психическое стало уже на грани сумасшествия.

Ещё долгое время после съёмок в "Сиянии" Шелли Дюваль не могла толком работать, да и вообще жить.



