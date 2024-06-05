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Сцены в классике кино, после которых актёры долго приходили в себя

Сцены в классике кино, после которых актёры долго приходили в себя

Автор:
05 июня 2024 20:11
Сообщество : Кино
Метки: process   актеры   интересное   кино   режиссеры   съемки   факты   фильмы   
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А кто-то так до конца и не смог оправиться. Актёры дубль за дублем играют эмоции, от которых зрители плачут, боятся, смеются...

И режиссёры, порой, обращаются с актёрами совсем уж бесчеловечно. Да, в итоге, получается кино. Но стоило ли это того?


Один из самых известных и классических фильмов на Новый год и Рождество. Но ведь это могла бы быть совершенно другая картина, если бы Керри сдержал своё слово и ушёл со съёмочной площадки навсегда.
Только в 2020 году актёр поделился, что только на один его грим уходило по 8 с лишним часов в каждый съёмочный день. Всего через неделю Джим ненавидел этот фильм, своего персонажа и Рождество в целом.
Керри подошёл к решению проблемы весьма креативно: он прошёл тренинг с опергруппой ЦРУ - они научили его терпеть пытки и боль. Это помогло Джиму высиживать на стуле часами, практически не шевелясь, пока его превращали в Гринча.


Эта роль, по сути, стала единственной значимой для актрисы и она же далась ей весьма непросто. Сцену, где Венди отбивается от окончательно обезумевшего Джека Торранса битой, Шелли пришлось отыграть 127 раз.
127 дублей и это ещё не самое страшное. Стэнли Кубрик намеренно заставил всю съёмочную команду не обращать внимания на Шелли, не жалеть и не сочувствовать ей. Кубрик активно нахваливал Джека Николсона при Дюваль, а на её дубли не обращал никакого внимания.

Съёмки стали для Шелли ужасом наяву: у неё стали обильно выпадать волосы, её физическое состояние было кошмарным, а и психическое стало уже на грани сумасшествия.
Ещё долгое время после съёмок в "Сиянии" Шелли Дюваль не могла толком работать, да и вообще жить.


В одном из самых культовых вампирских фильмов снимался молодой Брэд Питт и картина стала ошеломительно популярной.
А вот актёр вспоминает работу над этим фильмом как что-то ужасное. Съёмочная площадка всегда была полутёмной и это на протяжении полугода каждый день. Большую часть фильма Питт вынужден был носить жёлтые контактные линзы, от чего его глаза были постоянно раздражены. Ну и костюмы, в которых было неудобно, жарко и тошно. Питт на самом деле хотел покинуть картину, но его остановили 40 млн отступных, которые ему пришлось бы заплатить продюсерам.


Съёмки криминального триллера Романа Полански прошёл под нескончаемый гром ссор Данауэй и режиссёра. Вся команда страдала от их постоянных стычек.
Как-то раз дошло уже до рукоприкладства. В сцене, где герой Джека Николсона застал героиню Данауэй в машине, Полански резко дёрнул Фэй за волосы и оторвал прядь.
Актриса еле держалась, была на грани нервного срыва, но Полански орал на неё, требуя продолжать играть. Фэй, в бессильной ярости, желая отказаться от съёмок, просто швырнула в лицо режиссёру чашку. Сбросив напряжение, работа продолжилась.


Альфред Хичкок (как, впрочем, и Кубрик, и Полански) был жестоким режиссёром, он мог доводить своих актёров разными способами, только бы добиться нужного ему результата.
Хичкок знал, что Типпи опасалась птиц и убедил её, что в сцене, где на неё бросаются птицы, будут использованы муляжи. Но, в итоге, целых пять дней в актрису швыряли настоящих, живых птиц. Одна из них практически выклевала Хедрен глаз, после чего актриса в истерике закричала "Хватит!" и ушла.
Только через неделю она смогла вернуться, более-менее восстановившись после того кошмара, которому её подверг Хичкок.


Незабываемый Гендальф. Из-за роли которого Иэн чуть не прекратил свою актёрскую карьеру. Его привела к такому решению сцена, где Гендальф должен был стоять и быть выше всех в кадре. Актёра снимали полностью на хромакее, висящего в полном одиночестве под потолком. Других актёров и фон уже добавляли позже. И так было со всеми общими с "хоббитами" сценами. Иэну было очень трудно - как поддерживать диалог с зелёными стенами постоянно, находясь в изоляции?
"Я чувствовал себя несчастным и подумал, что может быть, стоит вообще прекратить актёрскую карьеру, раз я не могу справиться с трудностями?"

Актёр просто не хотел сниматься в фильме, где надо говорить со стенами, а всю обстановку будет дорисовывать уже компьютер. Маккелен - актёр той, старой школы и такая новая реальность ему давалась очень непросто. Но съёмочная группа изо всех сил старалась поддерживать актёра, они уговаривали его остаться и в итоге Иэн всё-таки дал согласие на съёмки остальных частей трилогии.

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Метки: process   актеры   интересное   кино   режиссеры   съемки   факты   фильмы   
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parallax Полчаса назад
За такие деньги можно и пострадать.
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20k
Bill 4 минуты назад
Конечно, Джиму Керри нвдо посочувствовать. Он ведь так мучался на съемках. А зарабатывал жалкие $30 млн в год.
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minimalism
  • Дата регистрации: 02.11.2020
  • 1273 поста (1195 в горячем)

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