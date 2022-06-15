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Понятное дело, что в кино существуют допущения, без них оно не было бы столь зрелищным и интересным. Обычную жизнь можно и в окно посмотреть.
Но иногда создатели допускают ну уж совсем нереальные вещи, особенно когда пытаются снимать кино "про настоящую жизнь".
Как только отходят воды нужно мгновенно гнать в больницу
Вот она стоит, весело улыбается на какой-нибудь вечеринке, а в следующую секунду под дней лужа воды, а вокруг суетятся всполошённые родственники, потому что надо мчаться в роддом или дитя появится прямо тут, на кухне. Но на самом деле у многих женщин воды отходят уже во время родов, а показателем начала являются схватки.
Но если первым делом отходят воды, то доктор может даже посоветовать остаться дома и дожидаться схваток. В идеале нужно все эти вопросы обговаривать с врачом заранее.
Но если первым делом отходят воды, то доктор может даже посоветовать остаться дома и дожидаться схваток. В идеале нужно все эти вопросы обговаривать с врачом заранее.
Судебный процесс
Красочные и зрелищные речи обвинителя и адвоката, от которых у присяжных перехватывает дыхание. Но в обычной жизни все выглядит достаточно уныло: монотонное перечисление фактов, доказательств, а уж кричать им точно никто не позволит. Участники процесса вообще ведут себя сдержанно, ведь есть этикет, за нарушение которого можно схлопотать штраф.
Основной рацион обезьян - бананы
Образ милого примата, поглощающего бананы в огромном количестве, нам знаком по множеству фильмов и мультфильмов. Но в дикой природе обезьяны в основном едят только насекомых, листья орехи и цветы.
А бананы это культивированное одомашненное растение, в дикой среде оно практически несъедобно. Конечно они не откажутся из поесть, но это не основной их рацион. В некоторых зоопарках даже висят запреты на кормление животных бананами, ведь они очень калорийны и могут спровоцировать к развитию у зверей разных заболеваний.
А бананы это культивированное одомашненное растение, в дикой среде оно практически несъедобно. Конечно они не откажутся из поесть, но это не основной их рацион. В некоторых зоопарках даже висят запреты на кормление животных бананами, ведь они очень калорийны и могут спровоцировать к развитию у зверей разных заболеваний.
Врачи могут лечить всё
Доктор Хаус и в неотложке всех осматривает, и операции проводит (сложные!), и разгадывает самые непростые медицинские задачки. Понятно, что Грег Хаус - это собирательный образ мифов о врачах.
У каждого врача есть определённая специальность и пациент с серьёзным заболеванием будет контактировать со множеством врачей. Один врач не может, да и не имеет права, проводить все процедуры.
У каждого врача есть определённая специальность и пациент с серьёзным заболеванием будет контактировать со множеством врачей. Один врач не может, да и не имеет права, проводить все процедуры.
Погони на машинах в больших городах
Как только начинается погоня, то улицы крупных мегаполисов тут же очищаются от пробок. Но на самом деле такая поездка бы закончилась очень быстро, ведь ни один мало-мальски крупный город не обходится без пробок и лавировать между машинами - это провальная идея.
Но выглядит красиво, что уж.
Но выглядит красиво, что уж.
Пожарная система срабатывает от небольшого огня
Загорается зажигалка или свечки и тут же под потолком поворачиваются все вентили и вода начинает хлестать, заливая всех и вся. Но на деле работать будет только тот, который подвергли нагреванию. И нужно именно тепло, а не только дым от сгоревшей бумажки или свечки.
Человек использует только 10 % своего мозга
Этот миф появился давно, ещё в прошлом веке, но его до сих активно поддерживает современное кино. Самые известные картины, в которых можно услышать эту ложь - "Области тьмы" и "Люси". И считается, что если человек сможет задействовать 100% мозга, то тут же станет сверхчеловеком и растворится в воздухе от такой невиданной силы ума.
Мы используем весь объём мозга, просто не все его области могут быть одновременно активированы.
Мы используем весь объём мозга, просто не все его области могут быть одновременно активированы.
Заключение судмедэкспертов на месте
В кино на месте преступления стоит угрюмый полицейский, который, затягиваясь сигаретой, спрашивает у судмедэксперта, осматривающего труп: "Причина смерти?" И тот практически всегда точно говорит, как именно и даже чем была убита жертва.
Время экспертизы зависит от множества факторов и может занять и две недели, и даже несколько месяцев. Уж точно они не смогут выдать своё заключение через пару часов после обнаружения всех улик.
Время экспертизы зависит от множества факторов и может занять и две недели, и даже несколько месяцев. Уж точно они не смогут выдать своё заключение через пару часов после обнаружения всех улик.
Опасные пираньи
Благодаря кино эти рыбы превратились в агрессивных и неуправляемых монстров с бездонными желудками. Но люди или крупные животные в рацион пираний не входит - они едят рыб, червей, а некоторые только водорослями и семенами. Нападёт пиранья только в случае прямой угрозы или же когда мало пищи, а не просто так.
Источник:
АНТИФИШКИ
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самая частая схема пожаротушения следующая. есть дымовые датчики, и есть водяное пожаротушение. при сработке дымовых датчиков включается сирена и дымоудаление, отключается СКУД (если он есть). На сплинктерах стоят свои датчики, которые лопаются от огня, и вот они уже начинают разбрызгивать воду. Но! без сработки дымовых датчиков даже если разбить сплинктер ничего не произойдёт. Да, система зафиксирует падение давления воздуха, но насосы поддержки давления воды не включатся, ведь сигнала "пожар" нет. Просто весь воздух выйдет.
Это не касается автономных модулей тушения, типа "Буран". Там сработал капсюль - сработал баллон. Вот они только на тепло реагируют. Ну, или на физическое повреждение.
То, что показано в кино - именно крайний случай, запущенный. Потому и показан.
2. Судебный процесс
В кино показываются как раз нестандартные процессы с нестандартными юристами. Фильм же не называется "Ещё один унылый месяц провинциального адвоката N"
3. Основной рацион обезьян - бананы
Бананы дикие очень даже съедобны, но не так красивы, как культивируемые. Дикие обезьяны охотно жрут и то, и другое. Если найдут. Не найдут - жрут, что найдут. Но банан стойко ассоциируется с местами основного обитания обезьян. Если это не научно-популярный фильм, то вполне себе нормално
4. Врачи могут лечить всё
Во-первых именно Хаус - крайне нестандартный врач. Он диагност, сам не лечит (может, но не положено), именно тем и ценен. Гений. Работа в приёмном отделении - наказание и месть директора больницы
5. Пожарная система срабатывает от небольшого огня
Пожарная система срабатывает от любой хни. Мне как то пришлось монтировать саму систему розлива на заводе автозапчастей. Там покрасочный цех и сигналку отключать нельзя, поэтому приходилось работать так. Снимаешь панель с армстронга, там пыль - датчик дыма сработал, все на выход, систему перезапускать, отзваниваться в пожарку. Раз 50 за неделю работы срабатывала
6. Человек использует только 10 % своего мозга
Именно так и есть. Одновременно человек может задействовать примерно 10% мозга. Примерно уровня "гений". Остальные - меньше. Так что всё верно, просто не упоминается "одновремённость"
7. Заключение судмедэкспертов на месте
В хорошем кино эксперт на месте выдаёт предварительный диагноз, что вполне себе реальность для человека, проработавшего на этом месте лет 20-30. И всегда идёт фраза - более точно после вскрытия
8. Опасные пираньи
Нападают пираньи, когда хотят есть. Опасны, если их очень много. Но и фильмы то либо о мутировавших пираньях, либо об экстремальных ситуациях
Источник:
донесите эту информацию до всех поклонников маразматического сериала «След» и до режиссера с продюсером в первую очередь
это же совершеннейше всратые сериалы, где режиссер уже давно покурить вышел и не вернулся, а продюсеры в запое) а сценаристы больше не могут извергать из себя сюжеты)
1) Безусловный успех реанимации; и
2) Отсутствие последствий длительной комы.
да, кстати, скоро выходит следующий сезон "Академия Амбрелла", где Эллиот будет продолжать сниматься, так что не знаю о какой грохнутой карьере вы говорите.
С этого момента пространство, в котором находится плод (амнион), открыто - для инфекции.
Дальнейшие действия медиков будут зависить от возраста беременности: стимуляция схваток/ меры по увеличению шансов недоношенного на выживание, в т.ч. и торможение процесса преждевременных родов.