Вот она стоит, весело улыбается на какой-нибудь вечеринке, а в следующую секунду под дней лужа воды, а вокруг суетятся всполошённые родственники, потому что надо мчаться в роддом или дитя появится прямо тут, на кухне. Но на самом деле у многих женщин воды отходят уже во время родов, а показателем начала являются схватки.

Но если первым делом отходят воды, то доктор может даже посоветовать остаться дома и дожидаться схваток. В идеале нужно все эти вопросы обговаривать с врачом заранее.