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Какие приемы используют актеры, чтобы заплакать в кадре

Какие приемы используют актеры, чтобы заплакать в кадре (9 фото)

Автор:
15 сентября 2021 19:34
Сообщество : Кино
Метки: актеры   голливуд   интересное   кино   режиссеры   съемки   факты   
2035
9
Актерская профессия - это непросто. И порой очень непросто: ведь не каждый сможет достоверно передать эмоции своего персонажа, чтобы зритель поверил по-настоящему.
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Конечно же искусственные и вымученные слезы - это не то, что хочет увидеть съемочная команда и зрители. Именно поэтому актеры стараются работать над собой и повышать свой уровень профессионализма.

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Метки: актеры   голливуд   интересное   кино   режиссеры   съемки   факты   
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21k
pssst 2 часа назад
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Главного забыли
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3k
Leo Полчаса назад
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686
Autumn2015 Час назад
Коппола сильно рисковал по нынешним меркам, Вайноне пора подавать иск. Да и дотравить человека до психушки.... Как бы свинство по-любому.
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Lynx Час назад
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517
cana61s Час назад
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11k
Типа граф Час назад
Ссылка www.youtube.com
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30k
bgv 2 часа назад
не могу ролик найти, где актеру, для создания скорбности у постели больного, пнули по яйцам
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7k
Перст Указующий 2 часа назад
и никто, заметьте, не жрёт лук
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3k
Запускайте Берлагу! 2 часа назад
Я слышал такой приём: себя нужно хорошенько пожалеть, чтоб заплакать
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1k
arens-s 2 часа назад
М?..
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