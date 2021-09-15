Какие приемы используют актеры, чтобы заплакать в кадре

Кубрик доводил до истерики и слез Шелли Дюваль (фильм "Сияние"), он критиковал ее, требовал, чтобы вся съемочная группа также относилась с ней с пренебрежением, доводя актрису до настоящего нервного срыва. Он потребовал, чтобы с ней никто не общался, ела она тоже одна, а когда она заходила в комнату, все должны были перешептываться и умолкать, при виде нее. 127 дублей сцены, где она на лестнице отбивается от Джека битой!



Состояние персонажа Шелли перешло и в ее настоящую жизнь. Она практически не снималась после "Сияния", а в 2016 году выяснилось, что она страдает от психического заболевания... Нет ли здесь вклада Стэнли Кубрика?