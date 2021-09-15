Какие приемы используют актеры, чтобы заплакать в кадре

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Актерская профессия - это непросто. И порой очень непросто: ведь не каждый сможет достоверно передать эмоции своего персонажа, чтобы зритель поверил по-настоящему.
Это труд, актеры иногда по несколько часов могут настраиваться для определенных сцен. Они должны смеяться по команде, плакать по сигналу "Мотор!" и сохранять серьезное лицо, когда хочется смеяться. Не у всех актеров слезы искусственные, многие используют свои приемы, чтобы добиться настоящих.
Дэниел Редклифф
У всех маленьких актеров поттерианы на площадке были просто великолепные учителя по актерскому мастерству - их коллеги. Вот, например, Дэниел рассказал, что приему "вспомни что-то очень печальное" его научил Гэри Олдмен.
В течение некоторого времени Дэниел предается воспоминаниям и потом горюет крайне правдоподобно.
В течение некоторого времени Дэниел предается воспоминаниям и потом горюет крайне правдоподобно.
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Ширли Темпл
Ширли стала очень популярна еще в детстве. И уже тогда она отличалась крайним профессионализмом. Она выработала свой метод искренних слез на камеру: она уходила с мамой в подсобку и просто очищала сознание, старалась не думать ни о чем. И после этого Ширли могла сыграть любые эмоции. Но только на голодный желудок. Актриса вспоминает, что после еды у нее всегда чувство глубокого удовлетворения и она никак не сможет заплакать.
Эми Адамс
Актрису очень уважают многие режиссеры за то, что она очень эмоциональна и без труда может справляться с достаточно непростыми сценами. Эми говорит, что ей достаточно вспомнить какой-нибудь грустный момент из жизни и слезы уже наворачиваются на глаза. Да, причем она настолько эмоциональна, что какое-то время могла заплакать от того, что вспоминала, что закрывают завод, который производит ее любимый соус. Странно, да. Но, главное, работает.
Мэрил Стрип
У легендарной актрисы нет каких-то специальных приемов. Она абсолютно профессиональна и говорит, что актерская профессия - это показывать зрителю то, чего на самом деле нет. И все ее эмоции - это результат огромного опыта и мастерства.
Что делают режиссеры
Порой актерам нужна помощь режиссеров. Они бывают недовольны результатами, или у них свое видение того, как должно быть. Порой они заходят слишком далеко, что тоже с трудом можно считать профессиональным поведением.
Кубрик доводил до истерики и слез Шелли Дюваль (фильм "Сияние"), он критиковал ее, требовал, чтобы вся съемочная группа также относилась с ней с пренебрежением, доводя актрису до настоящего нервного срыва. Он потребовал, чтобы с ней никто не общался, ела она тоже одна, а когда она заходила в комнату, все должны были перешептываться и умолкать, при виде нее. 127 дублей сцены, где она на лестнице отбивается от Джека битой!
Состояние персонажа Шелли перешло и в ее настоящую жизнь. Она практически не снималась после "Сияния", а в 2016 году выяснилось, что она страдает от психического заболевания... Нет ли здесь вклада Стэнли Кубрика?
Состояние персонажа Шелли перешло и в ее настоящую жизнь. Она практически не снималась после "Сияния", а в 2016 году выяснилось, что она страдает от психического заболевания... Нет ли здесь вклада Стэнли Кубрика?
А Альфред Хичкок измывался над Типпи Хедрен (фильм "Птицы"), выпуская в актрису с фобией птиц просто полчища этих животных, чтобы добиться ее естественной реакции на них.
Коппола издевался над Вайноной Райдер, на съемках "Дракулы", называя ее шлюхой и требуя, чтобы ее также назвали Киану Ривз и Энтони Хопкинс (те, конечно же, отказались) и все это ради того, чтобы вызвать ее слезы.
К слову, у него ничего не вышла. Вайнона оказалась сильнее, чем кажется.
К слову, у него ничего не вышла. Вайнона оказалась сильнее, чем кажется.
Конечно же искусственные и вымученные слезы - это не то, что хочет увидеть съемочная команда и зрители. Именно поэтому актеры стараются работать над собой и повышать свой уровень профессионализма.
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