"Амадей": факты о съёмках фильма о Моцарте

Забавный случай произошёл на съёмке, когда Элизабет Берридж, сыгравшая Констанцию Моцарт, должна была в одном из кадров есть пирожное. Вот только её никто не предупредил, что между дублями можно выплёвывать то, что она ест. И ей пришлось съесть примерно 15 марципановых пирожных, которые, по словам, Берридж, были на вкус ужасны. И после съёмок ей стало нехорошо от количества съеденного.



