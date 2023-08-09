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"Амадей": факты о съёмках фильма о Моцарте

"Амадей": факты о съёмках фильма о Моцарте

Автор:
09 августа 2023 20:02
Сообщество : Кино
Метки: актеры   интересное   история   кино   режиссеры   съемки   факты   
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В 1984 году режиссёр Милош Форман снял один из лучших своих фильмов. Примечательно, что ни одна из крупнейших студий не хотела снимать кино о самом известном европейском композиторе. А ведь, в итоге, фильм получил 8 "Оскаров".

История, которую мы видим в фильме, относительно вымышлена. Сальери был в одно время намного популярнее Моцарта и был очень уважаем в обществе. Сам Шуберт посвятил Антонио Сальери своё произведение, у него учились Ференц Лист и Людвиг Бетховен.


Немалую роль в демонизации Сальери сыграл Пушкин, превративший композитора в ужасного и завистливого человека. Вину его так никогда и не доказали и Форман опирался на признание Сальери, сделанное им в старости, когда он был уже совершенно безумен.


Том Халс, так блестяще сыгравший Моцарта, был рождён 6 декабря, а его персонаж скончался 5 декабря. Кстати, он практически ежедневно практиковался в игре на фортепиано по нескольку часов, чтобы быть ещё убедительнее в кадре. И известный заливистый хохот Моцарта не был находкой режиссёра - концепцию взяли из писем современников Амадея. Кто-то сравнил его со скрипом железа по стеклу, а кто-то, как "заразительное легкомыслие.
Актёр Ф. Мюррэй Абрахам, сыгравший Сальери, в свою очередь, научился дирижировать и читать ноты.

В фильме можно увидеть историческую нестыковку: таинственный человек в чёрном заказывает реквием зимой, но на самом деле это произошло в середине лета.


Съёмки проводились в Праге (родина Милоша Формана), которая была практически лишена всех атрибутов новой цивилизации: мало асфальта, мало антенн, пластика и прочего. Она прекрасно заменила Вену 18 века. Для съёмок построили всего лишь четыре декорации: лестничный пролёт, жилище Моцарта, последнее пристанище Сальери, театр водевиля. Всё остальное была натура и естественное освещение.


Забавный случай произошёл на съёмке, когда Элизабет Берридж, сыгравшая Констанцию Моцарт, должна была в одном из кадров есть пирожное. Вот только её никто не предупредил, что между дублями можно выплёвывать то, что она ест. И ей пришлось съесть примерно 15 марципановых пирожных, которые, по словам, Берридж, были на вкус ужасны. И после съёмок ей стало нехорошо от количества съеденного.


Фильм снимали по пьесе, которую впервые сыграли в 1979 году на сцене лондонского Национального Театра. А оперу "Дон Жуан" снимали именно на той сцене, где она впервые была поставлена. Костюмы и декорации в сценах оперы создали по настоящим эскизам XVIII века.


В картине показано, что у Амадея и Констанцы был один сын, но на самом деле у супруг Моцартов всего было шестеро детей. К сожалению, из них выжили только двое.


Сальери, по сюжету фильма, принял обет безбрачия. Но на деле, он был женат и в браке у него родились один сын и семь дочерей.


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Метки: актеры   интересное   история   кино   режиссеры   съемки   факты   
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2  комментария
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953
ruslan d 2 часа назад
Отличный фильм
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Бритва Час назад
Вряд ли Моцарт был таким кретином, но фильм хороший
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