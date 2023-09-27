Курьёзные случаи со съёмочных площадок

За кадром фильмов частенько случаются ситуации, тоже достойные экранизации. Актёры могут подшучивать друг над другом, режиссёры ставить своих подопечных в нелепые ситуации.
Но бывает и не смешно. Да, потом на "шапке" (вечеринка по случаю окончания съёмок) об этом могут вспомнить как о чём-то забавном, но в моменте вся группа за голову хватается и не знает, что с этим всем делать. С чем же сталкивались актёры и работники производства, когда снимали известные фильмы?
Стэнли Кубрик и его фирменные длинные съёмки, выбивающиеся из всех графиков. Том Круз и Николь Кидман прилетели в Великобританию, чтобы сниматься в картине на протяжении полугода. Ну подумаешь, что съёмки затянулись на 15 месяцев.
Кубрик был абсолютным перфекционистом и любил снимать дубль за дублем. Кадр, где Круз проходит через дверь, сняли 95 раз.
У актрисы Винессы Шоу была совершенно небольшая роль, на съёмку которой было заложено две недели. В итоге она пробыла на площадке два месяца.
А само производство фильма тянулось так долго, что Харви Кейтель (продюсер) не выдержал и ушёл. Ему на замену пришёл Сидни Поллак.
Кубрик скрупулёзно работал на пост-продакшене и практически год ему потребовался, чтобы создать первый вариант фильма. К несчастью, через 6 дней режиссёр умер и оставил фильм практически завершённым.
Когда снимались кадры "на натуре" (то есть на улице), то рядом с локацией произошло самое настоящее преступление: мужчина совершил ограбление и пытался скрыться бегством. Но неожиданно наткнулся на "полицейских". Ошарашенная массовка в костюмах полицейских смотрела на него, он на них и грабитель решил не рисковать и сразу сдаться.
В сцене, где персонаж Хью Джекмана был абсолютно голым (не считая металлических когтей), была задействована закрытая площадка. Вообще, подобные сцены практически всегда снимают с минимумом людей - актёры, режиссёр, оператор, осветитель, ну и ещё буквально два-три человека. И вот, во время съёмочного процесса Хью забежал за угол, где спокойно стояли женщины из группы. Рефлекторно Джекман попытался прикрыть гениталии и порезал когтями всю внутреннюю поверхность бедра. Актёр не раз вспоминал этот случай, радуясь, что отделался лишь ранами бедра.
В перерывах между сценами Джулия Робертс постоянно что-то вязала. Она любила это занятие и таким образом переключалась между сценами. Том Хэнкс решил, что будет забавно подшутить над своей коллегой и закупил пряжу спицы. После чего уговорил съёмочную группу быстренько научиться взять и в одно утро раздал им всем по клубку пряжи и спицы. Когда Робертс пришла на площадку, то увидела, что все коллеги, без исключения, были погружены в процесс вязания.
Согласитесь, шутка вполне безобидная, но не для характера Джулии. Она не только не оценила сей перформанс, но ещё и начала раздавать всем советы, как правильно вязать.
Между сценами периодически слышались отчётливые выстрелы из ружья. Актёры то и дело вздрагивали от внезапного звука, а это режиссёр картины Уильям Фридкин совершал выстрелы холостыми патронами. Зачем? Реакцию актёров втихую снимали, чтобы после уже вставить в фильм кадры, где герои фильма реагировали на звуки, издаваемые одержимой девочкой-подростком. Испуг персонажей в фильме был абсолютно неподдельным.
Клуни - известный съёмочный шутник. Ему и Мэтту Дэймону дали задание быстренько привести себя в форму и убрать лишние кило. Актёры приступили к активным тренировкам и перешли на полностью диетическое питание.
Несмотря на постоянные занятия в спортзале Мэтт никак не мог похудеть. И только потом Джодж признался, что перед каждой тренировкой он просил слегка ушить спортивные штаны коллеги. Несчастный Мэтт не понимал, почему он все больше времени проводит в зале, а штаны еле-еле налезают.
На съёмках фильма про одного из самых загадочных маньяков 20 века, встретились два актёра с непростыми характерами - Марк Руффало и Роберт Дауни-младший. Они настолько не могли найти общий язык, что дело даже доходило до драк.
И вот, во время очередного конфликта, когда дело уже дошло до рукоприкладства, добряк Джейк Джилленхол решил остановить коллег и ему случайно выбили зуб. Ситуация оказалась неприятная, однако это тут же привело Марка и Роберта в чувство и они прекратили ссориться. А вот зуб Джилленхола выставили на аукционе за 98 тысяч долларов, которые были отправлены на благотворительность.
Источник:
- В "Джентльменах удачи" сыграли дети создателей фильма
- Интересные бытовые моменты из "Москва слезам не верит"
- Почему Меньшов снял "Любовь и голуби"
- "Амадей": факты о съёмках фильма о Моцарте
- Мифы, которыми нас упорно кормят киношники