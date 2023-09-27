Курьёзные случаи со съёмочных площадок

Стэнли Кубрик и его фирменные длинные съёмки, выбивающиеся из всех графиков. Том Круз и Николь Кидман прилетели в Великобританию, чтобы сниматься в картине на протяжении полугода. Ну подумаешь, что съёмки затянулись на 15 месяцев.

Кубрик был абсолютным перфекционистом и любил снимать дубль за дублем. Кадр, где Круз проходит через дверь, сняли 95 раз.

У актрисы Винессы Шоу была совершенно небольшая роль, на съёмку которой было заложено две недели. В итоге она пробыла на площадке два месяца.

А само производство фильма тянулось так долго, что Харви Кейтель (продюсер) не выдержал и ушёл. Ему на замену пришёл Сидни Поллак.

Кубрик скрупулёзно работал на пост-продакшене и практически год ему потребовался, чтобы создать первый вариант фильма. К несчастью, через 6 дней режиссёр умер и оставил фильм практически завершённым.



