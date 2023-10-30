Эти дети сыграли слишком взрослые роли

Раньше такого внимательного отношения к маленьким актёрам не было и их частенько использовали не совсем честно и с нарушением прав. Существует история, как на съёмках "Иванова детства" Тарковский, известный своей суровостью и жестокостью на площадке, повёл себя с Колей Бурляевым. Сцена, где ему нужно было с ненавистью нападать на шинель врага, никак не давалась 14-летнему актёру, режиссёр требовал от него большей достоверности.

Как-то раз Бурляев пришёл на площадку раньше всей группы и ходил кругами, распаляя и настраивая себя на съёмку этой сцены. Уже пришли техники, выставили свет, камеру, пришёл и Тарковский, молча наблюдавший за наращиванием состояния Коли. И внезапно, в самый нужный момент, незаметно отдав команду оператору, подошёл к Коле и мягким голосом, приобняв его за плечи, сказал: "ладно, не переживай так, ну хочешь, не будем её снимать, если тебе так тяжело". Разумеется, в этот самый момент, взвинченный до предела, Коля сорвался на истерику, которая и оказалась в кадре.

Цель была достигнута. Но цена за это была не такой уж пустячной.