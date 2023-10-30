Эти дети сыграли слишком взрослые роли

Что же делать, если главный герой картины - это сломанный ребёнок с тяжелой судьбой, переживающий далеко не детские эмоции. Ему приходится равно взрослеть. И как это сыграть маленькому актёру, у которого нет образования и пока нет жизненного опыта, чтобы подложить пережитое под своего персонажа.
А ведь часто картины с подобным сюжетом довольно жестоки и местами кровавы. Например, во время съёмок "Сияния" Кубрик таким образом простроил график и метод съёмки, что актёр Дэнни Ллойд даже не подозревал, что он снимается в пугающем фильме ужасов и посмотрел картину только будучи уже совсем взрослым.
По закону, дети не могут работать на съёмочной площадке больше определённого количества часов, для них нанимается специальный репетитор, чтобы актёр не отставал по учёбе. Иногда даже нанимают специального психолога, чтобы тот следил за тем, не травмируется ли психологически ребёнок на съёмочной площадке. Но это сейчас.
Раньше такого внимательного отношения к маленьким актёрам не было и их частенько использовали не совсем честно и с нарушением прав. Существует история, как на съёмках "Иванова детства" Тарковский, известный своей суровостью и жестокостью на площадке, повёл себя с Колей Бурляевым. Сцена, где ему нужно было с ненавистью нападать на шинель врага, никак не давалась 14-летнему актёру, режиссёр требовал от него большей достоверности.
Как-то раз Бурляев пришёл на площадку раньше всей группы и ходил кругами, распаляя и настраивая себя на съёмку этой сцены. Уже пришли техники, выставили свет, камеру, пришёл и Тарковский, молча наблюдавший за наращиванием состояния Коли. И внезапно, в самый нужный момент, незаметно отдав команду оператору, подошёл к Коле и мягким голосом, приобняв его за плечи, сказал: "ладно, не переживай так, ну хочешь, не будем её снимать, если тебе так тяжело". Разумеется, в этот самый момент, взвинченный до предела, Коля сорвался на истерику, которая и оказалась в кадре.
Цель была достигнута. Но цена за это была не такой уж пустячной.
Есть и ещё актёры-дети, сыгравшие персонажей со взрослой судьбой. Да, частенько на роли детей берут актёров и актрис намного старше, но многие режиссёры этого не любят, в борьбе за достоверность. Но в ряде сценариев без ребёнка просто не обойтись.
Когда 12-летняя Фостер пришла на съёмки "Таксиста", то за ней внимательно присматривали представители управления по социальному обеспечению Лос-Анджелеса.
На протяжении четырёх часов её собеседовал детский психолог, чтобы понять, готова ли Джоди к роли несовершеннолетней секс-работницы. На протяжении всей работы Фостер в кадре, за кадром присутствовал социальный работник, а в интимных сценах снималась 20-летняя сестра Фостер.
"Мне было очень некомфортно на съёмочной площадке. Никто не знал, что мне посоветовать, куда направить. Скорсезе мог сказать что-нибудь вроде "расстегни его ширинку" и тут же неловко засмеяться. В конце концов все поручили Роберту де Ниро, он-то знал, что мне порекомендовать".
Дебют 11-летней Натали состоялся у самого Люка Бессона, безошибочно разглядевшего талант девочки. В картине, как вы помните, её персонаж курит, актриса должна была присутствовать при ряде жестоких сцен, ну и эти двоякие сцены, где Матильда выступает в роли нимфетки в отношении Леона.
Их можно истолковать по-разному, но ситуацию серьёзно спасло то, что персонаж Жана Рено в итоге превратился в некоего человека с расстройством аутистического спектра, испытывавшего к маленькой девочке не сексуальное влечение, а привязанность, больше похожую на нечто отцовское.
Матушка Брук не отличалась сильными родительскими чувствами по отношению к родной дочери. Брук была очень красивой уже детских лет и в шальные 70-е она приняла участие в откровенной фотосессии Гэри Гросса: 10-летний ребёнок в кадре была полностью обнажена, а её макияж был максимально кричащим.
А всего через два года Луи Маль пригласил Шилдс сняться в своей картине "Прелестное дитя" и сыграть там малолетнюю куртизанку, продающую свою невинность богатому клиенту. Очаровательная девочка снималась в сценах совсем не подходящих для её возраста, но это мало кого волновало.
Ну и знаменитая "Голубая лагуна". Во время съёмок Брук было 15 лет и во время совсем уж обнажённых сцен её в кадре заменяла дублёрша. Однако общественность всё равно была возмущена излишней натуральностью происходящего между подростками.
Девочка дебютировала в кино в очень раннем возрасте. В фильме "Затравленная" ей пришлось сыграть малышку из антисоциальной семьи, готовую на всё, только бы оказаться на концерте Элвиса Пресли. Знакомый насилует её под выдуманным предлогом. В остальных сценах героиня 12-летней Фаннинг курит и пьёт алкоголль.
Когда критики пытались высказать своё "фи" Дакоте (почему-то не режиссёру и продюсерам картины, ну да ладно), неглупая девочка отвечала: "Это же не по-настоящему! Это называется актёрская игра".
"Чучело, прости нас!"
Жестокий и честный фильм Ролана Быкова стал настоящим взрывом. Как негодовали учителя, как негодовали райкомы, дескать, как так, в советской школе такого быть не может, запретить показы, отменить Быкова навсегда!
Вот только сначала повесть "Чучело" Владимира Железникова, а за ней и одноимённый фильм, вскрыли тот самый замалчиваемый нарыв. Сам Быков, прочтя её, швырнул книгу от себя, вспомнив собственное детство, где он был изгоем. Тогда не было слова "буллинг", но сам буллинг существовал во все времена. Дети бывают очень жестоки.
Фильм про Лену Бессольцеву, которую сыграла маленькая Кристина Орбакайте( 17 тысяч девочек по всей стране пришлось отсмотреть на роль Чучела). Несмотря на жестокие сцены, в которых ей и остальным детям пришлось участвовать, несмотря на те горькие и болезненные эмоции, что переживала её Лена Бессольцева, Ролан Быков смог выстроить на площадке уникальную атмосферу. Это его заслуга, что ребята, играющие не такие уж детские роли, вне кадра веселились, ели мороженое и шутили.
Источник:
- Что стало с детьми-актерами из "Приключений Буратино"
- Кудряшка Сью: что стало с обаятельной девчонкой
- У фильма "Красотка" должен был быть мрачный финал
- В "Джентльменах удачи" сыграли дети создателей фильма
- Актеры, которые пошли наперекор режиссеру и сделали фильм только лучше
" ничего у меня не включено . что с механикой сайта опять ..
хотела играть, училась у опытных коллег, даже сломанная рука её не остановила, настояла на продолжении работы.
так это не сюда, это вам к психологу надо