Вооружённый грабитель в маске старика унёс ценности на 3 миллиона евро

Необычное ограбление произошло в Монако. В ювелирный магазин зашел совершенно безобидный старик. Через семь с половиной минут он вышел, унося с собой роскошные часы на 3 миллиона евро, и скрылся с водителем на скутере.
Маскировка была продумана до мельчайших деталей — и одежда, и пенсионерская кепочка, и даже специальная латексная маска! В магазине не было никого, кроме молоденькой продавщицы. Мужчина, угрожая девушке пистолетом, заставил её открыть витрины и отдать ему элитные часы.
Ограбление длилось семь с половиной минут. Грабитель спокойно вышел на улицу с добычей и скрылся на скутере вместе с дожидавшимся его сообщником.
Камера видеонаблюдения запечатлела ограбление от начала и до конца. На кадрах видно, как вначале мужчина использует трость, притворяясь пожилым человеком.
Затем он подходит к кассе и достает из сумки пистолет, а шокированная продавщица замирает от ужаса. Затем он заставляет ее наполнить сумку дорогими часами.
Ограбление произошло 29 мая. Спустя неделю полиция так и не вышла на грабителя.
На кадрах видно, как он приказывает продавщице освободить витрины, в то время как прохожие останавливаются, чтобы поглазеть на элитные часы. Он отвлекает их внимание, изображая покупателя, который ждет, когда ему покажут товар, и выглядит непринужденно, сидя на стуле и опираясь рукой на прилавок. После этого он быстро обчищает магазин, а затем опрыскивает поверхности каким-то веществом, пытаясь стереть следы своей ДНК.
Во время ограбления не было произведено ни одного выстрела, девушка не пострадала, но была доставлена в больницу в состоянии шока.
Офицер полиции заявил французской газете Le Figaro: «Это точно не любители. Чтобы совершить ограбление средь бела дня в Монако, учитывая присутствие полиции на месте и общий уровень безопасности, нужно очень хорошо подготовиться».
Представитель часовой компании Монако заявил: «Как многие уже знают, наш любимый магазин был ограблен. Мужчина в маске угрожал нашей сотруднице пистолетом и заставил ее опустошить витрины. К счастью, никто не пострадал во время этого процесса, но шок очень глубокий. Спасибо, что вы с нами и поддерживаете нас в такой момент».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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