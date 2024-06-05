Вооружённый грабитель в маске старика унёс ценности на 3 миллиона евро

Ограбление произошло 29 мая. Спустя неделю полиция так и не вышла на грабителя.

На кадрах видно, как он приказывает продавщице освободить витрины, в то время как прохожие останавливаются, чтобы поглазеть на элитные часы. Он отвлекает их внимание, изображая покупателя, который ждет, когда ему покажут товар, и выглядит непринужденно, сидя на стуле и опираясь рукой на прилавок. После этого он быстро обчищает магазин, а затем опрыскивает поверхности каким-то веществом, пытаясь стереть следы своей ДНК.