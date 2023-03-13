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Грабитель обчистил банк, чтобы попасть в тюрьму

Грабитель обчистил банк, чтобы попасть в тюрьму

Автор:
13 марта 2023 18:19
Сообщество : Криминал
Метки: банк   грабитель   криминал   ну вы даете!   ограбление   странные люди   тюрьма   удивительное рядом   
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Большинство людей никак не хотели бы попасть за решетку, но житель Юты оказался оригиналом: он ограбил банк на $1 только для того, чтобы его арестовали и отправили в тюрьму.

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65-летний Дональд Сантакроче недавно совершил одно из самых странных ограблений банка в истории. Он вошел в банк Wells Fargo в Солт-Лейк-Сити и передал записку одному из кассиров. На листе бумаги было написано: «Пожалуйста, извините меня за это, но это ограбление. Пожалуйста, дайте мне 1 доллар. Спасибо». Кассир, наверное, подумал, что это шутка - но, тем не менее, выполнил требование Сантакроче, выдав ему доллар и попросив немедленно уйти с добычей. Однако он заявил, что, поскольку он ограбил банк, им, наверное, стоит позвонить в полицию. Затем он сел в холле банка и стал ждать, пока его арестуют.


Когда управляющий банком отводил своих сотрудников в подсобное помещение для их безопасности и запирал двери, он слышал, как пожилой грабитель банка жалуется, что полиции потребовалось много времени, чтобы добраться в банк. Через некоторое время прибывшая полиция арестовала 65-летнего мужчину. Никто точно не знает, почему, но он, видимо, очень хотел оказаться в федеральной тюрьме. Он сам сказал полицейским, что если его выпустят, он просто ограбит другой банк, забрав больше денег, чтобы все-таки оказаться в тюрьме.

Однако уже через день Дональд Сантакроче не значился в тюрьме округа Солт-Лейк-Сити, что, вероятно, означает, что местные банки очень скоро должны ожидать очередного странного ограбления. Пресса сообщает, что 65-летний мужчина неделей раньше был арестован за неосторожное вождение и управление автомобилем с недействительными правами.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: банк   грабитель   криминал   ну вы даете!   ограбление   странные люди   тюрьма   удивительное рядом   
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4  комментария
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13k
кира 2 часа назад
Решил сэкономить на продуктах и коммуналке?
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1k
Igors 21 минуту назад
Опередили...
Но повторюсь!
Что, O. Генри никто не читал?..
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40k
Сергей Полчаса назад
У нас один кадр который говаривал: "а мне пох, меня хоть на луну пусть посадят" отсидевши 47лет, вышел и когда деньги кончились, также пошёл в магазин достал нож и потребовал у продавца деньги. И всё ради того чтоб вернуться в родную стихию!
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4k
Влад Полчаса назад
О'Генри
Фараон и хорал
1904

Краткое содержание рассказа

Бездомный бродяга Сопи мёрз на скамейке в парке. Наступала зима, нужно было подумать о жилье. Он хотел попасть в гостеприимную тюрьму, где была обеспеченная еда и крыша над головой на три месяца. Уже несколько лет он проводил там зиму. Были благотворительные заведения, но Сопи был слишком горд, чтобы получать дары из рук филантропов.

В тюрьму вело много лёгких путей. Для начала Сопи отправился в хороший ресторан, чтобы пообедать, а потом объявить себя неплатёжеспособным. Метрдотель, увидев его потёртые штаны, выставил Сопи на тротуар. Тогда Сопи разбил булыжником витрину магазина. Прибежавшему полицейскому Сопи признался в содеянном, но полицейский не поверил, что человек, разбивший витрину останется на месте преступления. Страж порядка побежал за другим человеком. Сопи отправился в дешёвый ресторан и поев, отказался платить. Два официанта аккуратно уложили Сопи на асфальт. Тогда Сопи решил попытать счастья нагло пристав к хорошо одетой женщине, но женщина оказалась дамой лёгкого поведения, ищущая кавалера. Сопи танцевал на тротуаре, вопил, кривлялся, но полицейские решили, что это студенты празднуют победу своей спортивной команды, а у полиции инструкция их не трогать.

Сопи увидел, как человек заходя в магазин оставил у входа зонтик. Сопи схватил его, надеясь, что человек позовёт полицию, но оказалось, что этот зонтик человек сам утром захватил по ошибке. И если это зонтик Сопи, то он просит прощения.

Неожиданно Сопи услышал прекрасную музыку, доносившуюся из церкви. Под влиянием звуков он решил изменить свою жизнь: он найдёт работу, выкарабкается из грязи, станет человеком, он...

Но тут его схватил за плечо полицейский и отправил в тюрьму как бродягу.
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Белая Муха

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