Грабитель обчистил банк, чтобы попасть в тюрьму

65-летний Дональд Сантакроче недавно совершил одно из самых странных ограблений банка в истории. Он вошел в банк Wells Fargo в Солт-Лейк-Сити и передал записку одному из кассиров. На листе бумаги было написано: «Пожалуйста, извините меня за это, но это ограбление. Пожалуйста, дайте мне 1 доллар. Спасибо». Кассир, наверное, подумал, что это шутка - но, тем не менее, выполнил требование Сантакроче, выдав ему доллар и попросив немедленно уйти с добычей. Однако он заявил, что, поскольку он ограбил банк, им, наверное, стоит позвонить в полицию. Затем он сел в холле банка и стал ждать, пока его арестуют.

Когда управляющий банком отводил своих сотрудников в подсобное помещение для их безопасности и запирал двери, он слышал, как пожилой грабитель банка жалуется, что полиции потребовалось много времени, чтобы добраться в банк. Через некоторое время прибывшая полиция арестовала 65-летнего мужчину. Никто точно не знает, почему, но он, видимо, очень хотел оказаться в федеральной тюрьме. Он сам сказал полицейским, что если его выпустят, он просто ограбит другой банк, забрав больше денег, чтобы все-таки оказаться в тюрьме.