Владелец магазина не позволил грабителю сбежать

Малкольм Тримбл, вооружившийся кухонным ножом, отправился в магазин за пивом, не собираясь при этом платить за напиток.

Вот только житель Дарема (Англия) не учёл, что владелец магазина окажется сообразительным человеком. Поняв, что покупатель является грабителем, хозяин метнулся к выходу и, удерживая дверь, блокировал Малкольма внутри. Кроме того, мужчина активировал охранную систему, и рольставни на двери начали опускаться. Правда, преступник попытался проскользнуть под ними в стиле Индианы Джонса, но оказался недостаточно ловок и быстр.