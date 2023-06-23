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Владелец магазина не позволил грабителю сбежать

Владелец магазина не позволил грабителю сбежать

Автор:
23 июня 2023 07:55
Метки: Англия   Видео   в мире   грабитель   люди   ограбление   
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Вооруженный ножом мужчина решил не платить за пиво и попытался скрыться. Однако владелец магазина не позволил ему далеко уйти.

Малкольм Тримбл, вооружившийся кухонным ножом, отправился в магазин за пивом, не собираясь при этом платить за напиток.

Вот только житель Дарема (Англия) не учёл, что владелец магазина окажется сообразительным человеком. Поняв, что покупатель является грабителем, хозяин метнулся к выходу и, удерживая дверь, блокировал Малкольма внутри. Кроме того, мужчина активировал охранную систему, и рольставни на двери начали опускаться. Правда, преступник попытался проскользнуть под ними в стиле Индианы Джонса, но оказался недостаточно ловок и быстр.

Малкольма придавило к земле с головой внутри помещения и телом на улице. Пользуясь тягостным положением злоумышленника, хозяин магазина преспокойно вызвал полицию.

Полицейские отметили, что это был один из самых лёгких арестов за последнее время. Малкольма может немного утешить лишь то, что пока он дожидался приезда служителей закона, он успел-таки угоститься украденным пивом. Видимо, так ожидание возмездия получилось менее тягостным.

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Метки: Англия   Видео   в мире   грабитель   люди   ограбление   
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2  комментария
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pinbalist 8 минут назад
Пока оно там прижатое валялось - надо был этому по яйцам напинать. Чтобы не размножалось.
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