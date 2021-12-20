В Филадельфии чернокожий раскатал губу на добро азиатов и был наказан

Грабежи средь бела в США давно никого не удивляют. И если в сетевых магазинах к этому явлению относятся как чему-то неизбежному, хозяева маленьких лавчонок готовы постоять за свое добро.
Афроамериканец решил вдруг, что хозяин маленькой пиццерии - азиат должен поделиться наличными, однако неожиданно встретил сопротивление в лице 14-летнего сынишки владельца лавки.
Известно, что в пиццерию афроамериканец зашел сразу после того, как "обнес" ближайшую аптеку. Инцидент произошел около 21:30 в ресторане Bold Pizza на Спринг-Гарден-стрит, всего в нескольких кварталах от Художественного музея Филадельфии.
Парень выстрелил в грабителя и разнес ему половину лица. "Паковавшие" незадачливого чернокожего копы были впечатлены. Кстати, после того, как в него выстрелили, чернокожий успел убежать, оставив за собой кровавый след. По нему-то товарища и нашли на соседней станции метро. О состоянии грабителя не сообщается, а 14-летнему юноше обвинения не предъявлялись.
Осторожно! 18+ Просмотр фото не рекомендуется людям с неустойчивой психикой, беременным и просто впечатлительным
В СМИ сообщают, что вооруженные ограбления в Филадельфии стали слишком часты. Так, по состоянию на 13 декабря в городе уже зафиксировано 2213 подобных инцидента, по сравнению с 1566 случаями за тот же период в 2020 году.
Источник:
- Грабители вырядились в паранджу и устроили налет на ювелирный магазин
- Как в кино: ограбление ломбарда в Мумбаи - все, кроме танцев
- В Москве "понаехавший" таксист вместе с подельником организовали кражу денег у пассажира
- Грустное ограбление иркутского секс-шопа
- В Подмосковье грабители взорвали банкомат и разнесли полмагазина
Понравилось97
Нехрен было неграм ноги целовать.
А вот с неграми получается иначе, удивительно.
А пострадавшему.......За всё надо платить.И не только за купленное.......