В Филадельфии чернокожий раскатал губу на добро азиатов и был наказан

Парень выстрелил в грабителя и разнес ему половину лица. "Паковавшие" незадачливого чернокожего копы были впечатлены. Кстати, после того, как в него выстрелили, чернокожий успел убежать, оставив за собой кровавый след. По нему-то товарища и нашли на соседней станции метро. О состоянии грабителя не сообщается, а 14-летнему юноше обвинения не предъявлялись.