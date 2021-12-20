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В Филадельфии чернокожий раскатал губу на добро азиатов и был наказан

В Филадельфии чернокожий раскатал губу на добро азиатов и был наказан (3 фото + 1 видео)

Автор:
20 декабря 2021 09:51
Сообщество : Криминал
Метки: видео   грабитель   жизнь в сша   наказание   ограбление   пиццерия   преступник   чернокожий   
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Грабежи средь бела в США давно никого не удивляют. И если в сетевых магазинах к этому явлению относятся как чему-то неизбежному, хозяева маленьких лавчонок готовы постоять за свое добро.

Афроамериканец решил вдруг, что хозяин маленькой пиццерии - азиат должен поделиться наличными, однако неожиданно встретил сопротивление в лице 14-летнего сынишки владельца лавки.


Известно, что в пиццерию афроамериканец зашел сразу после того, как "обнес" ближайшую аптеку. Инцидент произошел около 21:30 в ресторане Bold Pizza на Спринг-Гарден-стрит, всего в нескольких кварталах от Художественного музея Филадельфии.


Парень выстрелил в грабителя и разнес ему половину лица. "Паковавшие" незадачливого чернокожего копы были впечатлены. Кстати, после того, как в него выстрелили, чернокожий успел убежать, оставив за собой кровавый след. По нему-то товарища и нашли на соседней станции метро. О состоянии грабителя не сообщается, а 14-летнему юноше обвинения не предъявлялись.



В СМИ сообщают, что вооруженные ограбления в Филадельфии стали слишком часты. Так, по состоянию на 13 декабря в городе уже зафиксировано 2213 подобных инцидента, по сравнению с 1566 случаями за тот же период в 2020 году.


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Метки: видео   грабитель   жизнь в сша   наказание   ограбление   пиццерия   преступник   чернокожий   
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11k
Majul 2 часа назад
Азиатам, как и нам плевать на ваши бэлэмэ, пора бы уже запомнить.
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63k
parallax 5 минут назад
"В СМИ сообщают, что вооруженные ограбления в Филадельфии стали слишком часты. Так, по состоянию на 13 декабря в городе уже зафиксировано 2213 подобных инцидента, по сравнению с 1566 случаями за тот же период в 2020 году."

Нехрен было неграм ноги целовать.
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22k
Inter 11 минут назад
из чего он стрелял и какими пулями?? Кстати, с такой дистанции и такой скученности народа мог и невиновных задеть.
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6k
B0n 14 минут назад
Найс шат.
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1k
Пихайло 20 минут назад
Good black bro is dead black bro!
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3k
Chuna 22 минуты назад
А с чего пацан стрелял? Или там разрешено с 14 ствол иметь?
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3k
Юра Гагарин 23 минуты назад
вот так нигге раскатали губу так раскатали
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9k
Сергей Попов Полчаса назад
Да. Теперь он долго не сможет закатать губу обратно...
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2k
Sergius SPb Полчаса назад
Губораскатывающая машинка...
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1k
Руслан Полчаса назад
Азиаты и латиносы - единственные, кто может класть на всякую толерастию и почитание черномазых обезьян. С ними не забалуешь. Докатились.
И у них же сейачс, насколько я понимаю, грабежи до 900$ декриминализированы? То есть приходи в любой магаз толпой, набирай товара до 900$ и дело против тебя не возбудят? Ну прям просто Сияющий град на Холме, плять
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212
Faithless Полчаса назад
Повезло мудаку, обычно от таких травм последствия гораздо серьезнее
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3k
Григорий Бабкин 37 минут назад
Класс! Гидрошоковый боеприпас, экспансивный. Попал бы не в челюсть, а в черепушку, мозги были бы на потолке. Хотя откуда им взяться... Ща обезьянки возмущаться начнут.

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6k
Dima 46 минут назад
Ему теперь без грима можно кровососа из СТАЛКЕРА изображать

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1k
Жырный мажор 46 минут назад
Если ты знаешь, что в твоей стране при самообороне любой может использовать огнестрельное оружие, и при этом его, скорее всего, оправдают, то нахера ты лезешь?
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2
Адмирал Нельсон 47 минут назад
Может в хищнике сниматься без грима.черномазый хищник,а чё нэтфликс бы одобрило
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5k
Tim_G 52 минуты назад
Китайченок помог раскатать чуток больше, чем оно планировало...
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43k
SinigamiRuuk Час назад
Ссылка www.youtube.com
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14k
wolfy1972 Час назад
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2k
cfhfwby Час назад
У нас- черножопые, у них- черномазые, впрочем, разница не велика.
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3k
foggen2 Час назад
Надеюсь работник пиццерии будет оправдан.
А пострадавшему.......За всё надо платить.И не только за купленное.......
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Гном Час назад
В негров надо стрелять в сердце, а не в голову. В голове там только кость без мозга.
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