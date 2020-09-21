18 пушистых «преступников», которых поймали с поличным и пристыдили

Пользователи сети поймали своих кошек и котов с поличным и, чтобы пристыдить, сделали фотографии пушистых негододников рядом с описанием преступлений.
В каждом маленьком котёнке, и в мальчишке, и в девчонке, есть по 200 граммов тыгыдыков, 500 граммов ора по ночам, а ещё несчётное количество ободранных обоев, съеденный растений и других мелких нарушений спокойствия. Некоторые преступники попадаются с поличным и свежими уликами прямо у них в лапах — и в таких случаях хозяева могут решить пристыдить своего питомца. Фотографии котов и кошек попадают в сеть с описанием их преступления, которые заставляют пользователей хихикать, а самих преступников краснеть (возможно, под шерстью непонятно).
2. «Особо опасный зверь, нельзя оставить книжулю на диване, сразу обгрызёт корешок или углы»
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