18 пушистых «преступников», которых поймали с поличным и пристыдили

В каждом маленьком котёнке, и в мальчишке, и в девчонке, есть по 200 граммов тыгыдыков, 500 граммов ора по ночам, а ещё несчётное количество ободранных обоев, съеденный растений и других мелких нарушений спокойствия. Некоторые преступники попадаются с поличным и свежими уликами прямо у них в лапах — и в таких случаях хозяева могут решить пристыдить своего питомца. Фотографии котов и кошек попадают в сеть с описанием их преступления, которые заставляют пользователей хихикать, а самих преступников краснеть (возможно, под шерстью непонятно).