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30 артефактов из прошлого, которым удалось пережить испытание временем

30 артефактов из прошлого, которым удалось пережить испытание временем

Автор:
04 июня 2024 16:13
Сообщество : Исторические факты
Метки: Вещи из прошлого   артефакты   в копилку эрудита   древние артефакты   интересно   исторические предметы   познавательно   хочу все знать   
919
31

Мир намного интереснее, а люди прошлого — намного ближе к нам, чем иногда кажется. Вот несколько древних артефактов, которые делают наших предков более близкими и понятными для нас. Даже если они жили сотни и тысячи лет назад.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вещи из прошлого   артефакты   в копилку эрудита   древние артефакты   интересно   исторические предметы   познавательно   хочу все знать   
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Ivan 45 минут назад
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Ivan 43 минуты назад
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Dee78 55 минут назад
Похож
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Capibara 56 минут назад
Конь с шестой фотографии, копия осла из Шрека.
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1871 пост (1786 в горячем)

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