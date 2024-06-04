30 артефактов из прошлого, которым удалось пережить испытание временем

Мир намного интереснее, а люди прошлого — намного ближе к нам, чем иногда кажется. Вот несколько древних артефактов, которые делают наших предков более близкими и понятными для нас. Даже если они жили сотни и тысячи лет назад.
1. Матка из ткани. Учебное пособие, созданное Анжеликой Дю Кудрей, французской акушеркой, которой король Людовик XV поручил снизить младенческую смертность
2. В Древнем Риме дороги были усеяны белыми камнями (кошачьими глазами), которые отражали лунный свет и помогали людям ходить по улицам после наступления темноты
3. Дверь XIV века в Эксетерском соборе, Великобритания с лазом для кошки. Он считается самым старым в своем роде
4. Деталь из мозаики Гераклита «Неподметенный пол» с изображением мыши, поедающей грецкий орех. II век до н.э., сейчас выставлена в музеях Ватикана
5. Римский армейский нож (201-300 гг.); имеет ложку, нож, вилку, шип, лопаточку и зубочистку. Входил в комплект снаряжения римских легионеров
6. Керамическая лошадь возрастом 1800 лет. Династия Хань (202 г. до н. э. — 9 г. н. э., 25—220 г. н. э.), в настоящее время хранится в музее Саньсиндуй в Китае
7. Падение мятежных ангелов. Скульптура, сделанная из одного куска мрамора в 1740 году итальянцем Агостино Фасолато. Изображает 60 падших ангелов
8. Броня дофина. Доспехи будущего короля Франции Генриха Второго, изготовленные Негроли Франческо в Милане в 1540-х годах. Выставлены в Музее армии в Париже
11. Каменная маска из зелёного змеевика возрастом 2 000 лет. Была найдена у основания Пирамиды Солнца в Теотиуакане, Мексика
12. Одежда женщины Хульдремозе возрастом 2000 лет, тело которой было найдено в 1879 году в торфяном болоте недалеко от Рамтена в Дании
13. Церковь Абуна Йем'ата Гух в Эфиопии на высоте 2600 метров. Примечательна своей архитектурой, куполом и настенной росписью, датируемой V веком
14. Скульптуры зубров возрастом 14 000 лет, найденные в пещере Ле Тук д'Аудубер. Арьеж, Франция
15. Римский кирпич из алжирского города Шершель с идеальным отпечатком человеческой руки возрастом 2000 лет
16. Мегалитический памятник в Испании, который старше пирамид, был обнаружен в результате обмеления из-за засухи
18. Ближневосточный глиняный сосуд с двумя ножками (1000—800 гг. до н. э.), из Северного Ирана
19. Тонис-Гераклион был одним из величайших портов Египта, но он медленно погружался в море с 100 г. до н. э. по 800 г. н. э.
21. Сосуд из позолоченного серебра и горного хрусталя, изготовленный в Нюрнберге, Германия, примерно в 1580 году
23. Мраморный кружевной платок, украшающий статую французского скульптора Луи-Филиппа Муши (1734—1801). Работа выполнена в 1781 году
25. Шелковое свадебное платье Елены Слихер (ок. 1759 г.) Рейксмузеум, Амстердам. Юбка шириной более 2 метров
26. Глиняная табличка возрастом 3 700 лет с примером использования прикладной геометрии. За тысячелетия до рождения Пифагора
27. Церковь Святой Троицы в деревне Храстовле, Словения. Это романская церковь XII века. Окружена стеной, которую местные жители построили для защиты от турецких нападений в XVI веке
28. Шахматные фигуры из слоновой кости и черного дерева в форме насекомых. Италия, 1790 год
Источник: — переведено специально для fishki.net
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