30 разнообразных фактов из серии «Сегодня я узнал»

13. "В преддверии шторма [в Колорадо] один хозяин бросил свою раненую 45-килограммовую собаку по кличке Мисси на горе Бирштад, где ее спустя несколько дней нашли туристы. Они оказали ей медицинскую помощь, но не смогли ее спустить. Тогда они разместили метку с ее местоположением на форуме альпинистов, и так началось эпическое приключение по спасению собаки с горы [у истории счастливый конец!]".