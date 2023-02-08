30 разнообразных фактов из серии «Сегодня я узнал»

2014
31
Учеба не прекращается с окончанием школы/института: если вы открыты знаниям и достаточно энергичны, узнавать что-то новое и расширять свой кругозор можно буквально каждый день. Именно этим и занимаются участники сабреддита r/todayilearned, а заодно и делятся своими открытиями с окружающими. Итак, продолжим фразу: «Сегодня я узнал, что...»
1. "В 1947 году в канадском городе Снаг в Юконе температура достигла -64°C. Было так холодно, что можно было услышать, как люди разговаривают за 6 километров. Были и другие явления: воздух при выдохе превращался в порошок и падал на землю, а речной лед взрывался с грохотом, похожим на выстрелы из ружья".
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2. "Роберт Де Ниро заплатил стоматологу 5000 долларов, чтобы тот придал его зубам более зловещий вид для роли в "Мысе страха". После окончания съемок он заплатил еще 20 000 долларов за восстановление зубов".
3. "У женщины, летевшей из Манчестера во Флориду, во время полета случился сердечный приступ, и когда стюардесса обратилась к пассажирам за помощью, женщину бросились спасать сразу 15 кардиологов. Они летели на конференцию по кардиологии".
4. "Саудовская Аравия случайно напечатала тысячи учебников, содержащих это фото Йоды рядом с королем Фейсалом, когда тот подписывал устав ООН 1945 года".
5. "Систему письма чероки разработал один человек, Секвоя. Это один из немногих случаев в истории, когда представитель неграмотной группы изобрел официальную письменность с нуля. В течение 25 лет почти 100% чероки были грамотными, и это вдохновило десятки коренных народов по всему миру создать свою письменность".
6. "В Японии чиновники отправились поздравить Согэна Като, самого старого человека в Токио, с его 111-летием. Когда они прибыли к нему домой, они обнаружили в его постели мумифицированное тело в нижнем белье и пижаме. Он был мертв уже 30 лет, но его семья хранила тайну, чтобы продолжать получать его пенсию".
7. "Частота сердечных сокращений фридайверов может снижаться до 11 ударов в минуту (как у тюленей, китов и дельфинов), чтобы сохранить уровень кислорода в крови".
8. "По данным Института Гэллапа, у более 300 миллионов человек в мире нет ни одного друга".
9. "Первое известное резюме в истории написал Леонардо да Винчи, когда претендовал на должность военного инженера у герцога Миланского. В основном оно стостояло из списка его разработок осадных орудий (включая требушеты). Он кратко упомянул о своих творческих способностях: «В живописи я умею всё возможное». Работу он получил".
10. "Три студента пытались найти творческий подход к преподаванию истории и разработали игру Oregon Trail (Орегонский маршрут). Первая версия была написана всего за 10 дней в 1971 году, и ученики школы играли в нее 5 дней. Код передали образовательной некоммерческой организации в 1974 году, и создатели так и не получили прибыль от игры".
11. "Кошки более разговорчивы с людьми, чем с другими кошками"
12. "Социальный работник в школе заметила привычку молодого Джими Хендрикса подражать игре на гитаре с помощью метлы и попыталась добиться от школы финансирования, чтобы купить ему гитару. Ее просьбу отклонили".
13. "В преддверии шторма [в Колорадо] один хозяин бросил свою раненую 45-килограммовую собаку по кличке Мисси на горе Бирштад, где ее спустя несколько дней нашли туристы. Они оказали ей медицинскую помощь, но не смогли ее спустить. Тогда они разместили метку с ее местоположением на форуме альпинистов, и так началось эпическое приключение по спасению собаки с горы [у истории счастливый конец!]".
14. "Сегодня я узнал, насколько на самом деле ядовита печень белого медведя. Целиком она содержит достаточно витамина А, чтобы убить целых 52 взрослых человека. Если распределить ее и съесть ровно столько, сколько нужно для ежедневной суточной нормы витамина, то этого хватит на 143 года!"
15. "В 1998 году со дна подняли часть корпуса «Титаника» и выставили ее в казино. Посетители получают «посадочный талон» с именем реального пассажира и узнают его судьбу в конце выставки".
16. "Во время войны во Вьетнаме США провели психологическую операцию, в рамках которой воспроизводили через громкоговорители жуткие звуки и голоса, имитирующие духи погибших северо-вьетнамских солдат, чтобы подорвать боевой дух противника. Операция называлась «Блуждающие души»".
17. "США должны были принять метрическую систему, но корабль, перевозивший стандартизированные метр и килограмм, был захвачен пиратами в 1793 году, и система мер так и не дошла до Штатов".
18. "Компания Fender Guitars провела исследование и обнаружила, что 90% начинающих гитаристов бросают играть в течение 1 года. Оставшиеся 10% тратят в среднем 10 000 долларов на оборудование за всю свою жизнь, покупая 5-7 гитар и несколько усилителей".
19. "Фрэнк Лоссер написал песню Baby, It's Cold Outside для исполнения со своей женой Линн Гарланд на вечеринках, чтобы намекнуть гостям, что пора уходить".
20. "Количество кубиков пресса является генетическим фактором и варьируется от человека к человеку. Оно зависит от количества колец брюшной ткани при рождении, и у некоторых людей может быть даже по 10 кубиков пресса".
21. "Противоядие от яда Черной вдовы изготавливается путем введения этого яда лошадям в течение определенного периода времени. У лошади вырабатываются антитела, после чего у нее берут кровь и антитела очищают для последующего использования".
22. "Согласно норвежскому исследованию с более чем 11 тысячами участников, начальники проводят гораздо больше времени в личных соцсетях в рабочее время, чем их подчиненные".
23. "Когда медведи впадают в спячку, они почти полгода удерживаются от испражнения. Это связано с образованием фекальной пробки в нижней части кишечника, которая не позволяет им испражняться во время спячки".
24. "Качество звука в кинотеатрах значительно улучшилось благодаря «Звездным войнам». Звук в кинотеатрах, как правило, был непостоянного или низкого качества. Тогда Джордж Лукас с коллегами создал THX, чтобы в полной мере передать звук в «Возвращении джедая»".
25. "В 2004 году 25-летняя девушка из Японии перенесла операцию по удалению зрелой фетиформной тератомы (опухоли, образовавшей похожую на куклу структуру), которая содержала мозг, глаз, спинной нерв, ухо, зубы, щитовидную железу, кость, костный мозг, ткани кишечника, трахеи и кровеносных сосудов... и многое другое".
26. "У 130 миллионов взрослых американцев низкий уровень грамотности, при этом у 54% людей в возрасте от 16 до 74 лет этот уровень ниже, чем у шестиклассника".
27. "Женщины погибают в автокатастрофах на 17% чаще, чем мужчины. В лобовой автокатастрофе, в которой представители обоих полов пристегнуты, они также на 73% чаще получают травмы".
28. "NASA планирует вывести Международную космическую станцию из эксплуатации к 2031 году, сбросив ее в Тихий океан".
30. "Томас Эдисон убил несколько собак, кошек, коров, лошадей и слона электрическим током, пытаясь дискредитировать труд Николы Теслы об электроэнергии на основе переменного тока".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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