25 знаменитых артефактов — древних, как сама история

Бюст Нефертити — скульптура древнеегипетской царицы Нефертити, жены фараона Эхнатона, правившего в 14 веке до нашей эры. Это один из самых узнаваемых артефактов древнего мира. История Нефертити окутана тайнами, о которых ученые спорят до сих пор. Некоторые считают, что она была иностранной царицей, а другие полагают, что она правила как фараон после того, как ее муж скончался. Или, как вариант, что они правили вместе.