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25 знаменитых артефактов — древних, как сама история

25 знаменитых артефактов — древних, как сама история

Автор:
11 января 2023 16:59
Сообщество : Исторические факты
Метки: артефакт   артефакты   археология   в копилку знаний   в копилку эрудита   древние артефакты   древность   интересно   история   познавательно   
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Самые известные артефакты — те, которые оставили след в истории человечества. Многие из них датируются тысячами лет до возникновения современного общества и дали пищу для ума целым поколениям ученых. Благодаря Интернету мы можем почувствовать себя археологами или искателями сокровищ и окунуться в удивительный мир древности!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: артефакт   артефакты   археология   в копилку знаний   в копилку эрудита   древние артефакты   древность   интересно   история   познавательно   
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2  комментария
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Hugo_RnD 59 минут назад
5 - "Во время кампании Наполеона в Египте в начале 1700-х годов... ", ага, а через 112 лет он на Россию напал. Так-то Розеттский камень в 1799 был найден
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704
Mrak OBOY Полчаса назад
а кажется уже доказали что Бюст Нефертити это подделка.
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