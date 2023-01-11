25 знаменитых артефактов — древних, как сама история

Самые известные артефакты — те, которые оставили след в истории человечества. Многие из них датируются тысячами лет до возникновения современного общества и дали пищу для ума целым поколениям ученых. Благодаря Интернету мы можем почувствовать себя археологами или искателями сокровищ и окунуться в удивительный мир древности!
Осебергская ладья — богато украшенное судно викингов, сделанное из дуба, на котором можно было ходить под парусом или на веслах. Он был построен в Норвегии около 820 г. н.э. и обнаружен в 1904 г. в большом кургане на ферме Осеберг недалеко от Тёнсберга. Это один из самых красивых и хорошо сохранившихся артефактов эпохи викингов.
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2. Терракотовая армия (246 г. до н.э. - 209 г. до н.э.)
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В отличие от других исторических артефактов, этот погребальный дар нельзя положить в саркофаг или поставить в угол гробницы — он состоит из более чем 8000 статуй солдат, государственных деятелей, лошадей и экипажей. Эти глиняные солдаты в натуральную величину очень реалистичны, они даже держали в руках настоящее оружие. Хотя при изготовлении армии было использовано всего десять разных моделей лица, каждый солдат кажется уникальным.
3. Бюст Нефертити (1345 г. до н.э.)
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Бюст Нефертити — скульптура древнеегипетской царицы Нефертити, жены фараона Эхнатона, правившего в 14 веке до нашей эры. Это один из самых узнаваемых артефактов древнего мира. История Нефертити окутана тайнами, о которых ученые спорят до сих пор. Некоторые считают, что она была иностранной царицей, а другие полагают, что она правила как фараон после того, как ее муж скончался. Или, как вариант, что они правили вместе.
4. Келлская книга (9 век)
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Это четырехтомное Евангелие девятого века является самой известной средневековой европейской рукописью Ирландии благодаря богатому декоративному иллюминированию (украшению миниатюрами и орнаментами) и искусной каллиграфии. Его страницы заполнены прекрасными иллюстрациями людей, животных, мифических зверей и кельтских узлов.
5. Розеттский камень (196 г. до н.э.)
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Во время кампании Наполеона в Египте в начале 1700-х годов группа французских солдат обнаружила в Розетте большую каменную плиту с письменами. Египтологи быстро взялись за расшифровку надписей. Плита и сопровождающий ее текст, которые изначально принадлежали храму, восходят к временам правления Птолемея V. Открытие Розеттского камня было важной вехой в науке чтения древнеегипетских иероглифов.
6. Маска Тутанхамона (1323 г. до н.э.)
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Возможно, самый известный древний артефакт египетского мира, погребальная маска царя Тутанхамона, является потрясающим фрагментом как истории, так и искусства. Хотя место захоронения было обнаружено в 1922 году, потребовалось еще три года, чтобы вскрыть саркофаг молодого фараона и перевезти его в музей. При изготовлении изделия скульптор использовал разные материалы, от лазурита до амазонита.
7. Солнечный камень ацтеков (15 век нашей эры)
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Солнечный камень ацтеков, также известный как календарь ацтеков, представляет собой 24-тонную скульптуру, вырезанную в 15 веке в честь бога Солнца Тонатиу. Сейчас он находится в Национальном музее антропологии Мексики и является хорошо известным символом. На камне изображены пять последовательных солнц из мифологии ацтеков.
8. Люси, Аддис-Абеба (жила 3,2 миллиона лет назад)
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Ничто так не говорит о древности, как артефакт возрастом три миллиона лет. Люси поддерживает теорию эволюции и вносит значительный вклад в наше понимание происхождения человека. Череп и фрагменты костей Люси представляют собой 40% женщин-гоминидов, живших 3,2 миллиона лет назад. Благодаря этому артефакту наука установила стереотипы о женщинах того времени.
9. Антикитерский механизм (205 г. до н.э. - 100 г. до н.э.)
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Антикитерский механизм — загадочный артефакт, значение которого археологи осознали только через два года после его обнаружения. Основанный на древнеегипетском календаре и знакомой системе зодиака, механизм состоит из нескольких шестерен, которые при вращении раскрывают конкретные данные о дате и положениях Солнца и Луны.
10. Саттон-Ху, Англия (6-7 вв. н.э.)
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Саттон-Ху — курганный некрополь восточнее Вудбриджа в английском графстве Саффолк, где в 1938—1939 годах были сделаны, возможно, самые значительные археологические находки в истории Великобритании, включая нетронутый погребальный корабль англосаксонского короля рубежа VI и VII веков. Археолог Бэзил Браун обнаружил внутри кургана останки корабля длиной 27 м, нагруженного сокровищами, и скелет давно умершего англосаксонского правителя.
11. Мачу-Пикчу (1420–1530 гг. н.э.)
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Мачу-Пикчу, один из самых посещаемых археологических памятников на планете, представляет собой стоянку инков 15-го века, расположенную высоко на склоне горы в Перу. В 1911 году профессор Йельского университета Хирам Бингем III заново открыл это место. До этого древние руины ускользали от внимания испанских конкистадоров и поселенцев. Многие археологи считают, что Мачу-Пикчу когда-то был королевским поместьем Пачакути Инка Юпанки, правителя инков 14 века.
12. Венера Виллендорфская (24 000 г. до н.э. - 22 000 г. до н.э.)
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Венера Виллендорфская — женская икона ледникового периода. Статуэтка высотой 10 см имеет выдающиеся половые органы, но у нее нет явно выраженных конечностей или черт лица. Косы или, возможно, вязаная шапка покрывают ее голову, а пигментные пятна указывают на то, что артефакт из коричневого известняка когда-то был красным. Фигурка была обнаружена в 1908 году.
13. Трундхольмская солнечная колесница (1400 г. до н.э.)
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Эта колесница оставила у археологов больше вопросов, чем ответов, поскольку она была найдена одна, без каких-либо других исторических артефактов поблизости. Диск позолочен с одной стороны и украшен декоративными концентрическими кольцами. Многие считают, что Солнечная Колесница Трундхольма символизирует восход и заход Солнца, поскольку она движется с востока на запад.
14. Флейта из Дивье Бабе (50 000 г. до н.э.)
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Неандертальская флейта, флейта из Дивье Бабе — артефакт первобытной эпохи, бедренная кость пещерного медведя с просверленными в ней отверстиями, обнаруженная в 1995 году исследователем Иваном Турком на археологическом объекте Дивье Бабе в Словении. Возможно, это самый старый музыкальный инструмент в мире.
15. Свитки Мертвого моря (300 г. до н.э. – 100 г. до н.э.)
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Свитки Мертвого моря — коллекция древних рукописей, обнаруженная в Кумранских пещерах недалеко от Западного берега реки Иордан. Свитки Мертвого моря, состоящие в общей сложности из 981 текстового свидетельства, являются одними из самых известных древних артефактов в истории. Рукописи находились в укрепленных глиняных кувшинах и хорошо сохранились в сухом климате Кумрана.
16. Кубок Ликурга (4 век нашей эры)
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Кубок Ликурга — это единственная сохранившаяся со времён античности диатрета с фигурным узором. Диатрета — сосуд из стекла преимущественно колоколообразной формы с двойными стенками: тулово сосуда находится внутри внешней стеклянной ажурной «сетки» прорезной работы. В данном случае чаша выполнена в виде клетки, в которой находится царь Ликург. Цвет меняется в зависимости от падающего на кубок света. Кубок был создан в четвертом веке нашей эры, около 1800 года нашей эры к нему были добавлены позолоченный бронзовый обод и ножка, а в середине 19 века его приобрела семья Ротшильдов. С 1957 года выставляется в Британском музее.
17. Рукопись Войнича (15 век н.э.)
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Этот кодекс XV века, названный «самой загадочной книгой в мире», написан неизвестным автором неизвестным шрифтом. Цель книги, как и перевод текста, до сих пор ускользает от исследователей. Рукопись содержит «живые» иллюстрации, которые, кажется, охватывают несколько научных тем. Происхождение рукописи до сих пор неизвестно, некоторые утверждают, что это розыгрыш, а другие утверждают, что это работа инопланетян.
18. Каменные головы острова Пасхи (11-17 вв. н.э.)
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Рапа-Нуи, остров Пасхи, наиболее известен тысячей гигантских статуй-«голов» — моаи. Они были вырезаны и возведены между 11 и 17 веками нашей эры. Фигуры, большие головы на длинных туловищах, имеют высоту от 2 м до 9 м, при этом один незаконченный моаи на острове имеет высоту более 20 метров. Моаи были созданы группой поселенцев из Восточной Полинезии, прибывших на остров примерно в первом веке нашей эры.
19. Пещера Альтамира (14 000–18 500 лет назад)
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Археолог-любитель и его юная дочь обнаружили доисторические рисунки, украшающие стены пещеры Альтамира в Испании в 1879 году. На палеолитических рисунках, созданных углем и природными пигментами, изображены бизоны, туры (первобытные быки), лошади, олени и очертания человеческих рук. Ученые считают, что эти рисунки были сделаны как раз тогда, когда люди начали селиться в Северной Европе.
20. Пирамидион Чёрной Пирамиды Дахшура (1820 г. до н.э.)
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Пирамидионы были созданы, чтобы быть замковыми камнями древних египетских пирамид, и лишь немногие из них сохранились до наших дней. Этот был обнаружен в развалинах возле Черной пирамиды Аменемхета III в Дахшуре. Пирамидион находится в относительно хорошем состоянии, имеет разборчивые надписи на всех четырех гранях.
21. Помпеи (7-6 век до н.э.)
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В 79 году нашей эры извержение вулкана Везувий накрыло римский город Помпеи облаком вулканических газов и обломков. Город и его жители были погребены под слоем лавы и пепла глубиной от от 6 до 7 м. Помпеи оставались нетронутыми более тысячи лет, пока архитектор Доменико Фонтана не наткнулся на древнюю резиденцию Помпеи во время работы над строительным проектом.
22. Гробница Тутанхамона (1332 г. до н.э.)
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Группа археологов во главе с британским египтологом Говардом Картером обнаружила роскошную гробницу египетского фараона в 1922 году. Тутанхамон пришел к власти в девять лет в 1332 году до нашей эры и скончался девять лет спустя. Его безвременная кончина может объяснить, почему гробница фараона выглядит сделанной поспешно. Микробы, обнаруженные на стенах гробницы, позволяют предположить, что краска на стенах еще не высохла, когда гробница была закрыта.
23. Небесный диск Небры (1600 г. до н.э. - 1000 г. до н.э.)
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Этот необычный диск был случайно найден охотниками за сокровищами-любителями, но вскоре его значение было раскрыто профессионалами. На диске есть золотые точки за двумя большими пластинами круглой и серповидной формы. Эта сцена изображает небо с солнцем, луной и звездами. Позже в жизни артефакта было добавлено еще несколько пластин, символизирующих солнцестояние, что указывает на то, что диск использовался для изучения астрономии.
24. Ур Рам (2500 г. до н.э.)
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Один из самых известных артефактов древнего мира — «Баран в зарослях» — две фигурки, изображающие барана, взгромоздившегося на куст. Они были обнаружены в 1928 году на Королевском кладбище Ура, важном археологическом памятнике в современном Ираке. Фигурки сделаны из золота, лазурита, меди и дерева. Одна находится в галерее Месопотамии в зале 56 Британского музея в Лондоне; другая находится в музее Пенсильванского университета в Филадельфии, США.
25. Фестский диск (1850 г. до н.э. - 1400 г. до н.э.)
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Луиджи Пернье, итальянский археолог, обнаружил небольшой диск диаметром 16 см в руинах Фестского дворца на острове Крит в 1908 году. Несмотря на то, что землетрясение разрушило большую часть дворца и исторических артефактов внутри, Фестский диск не пострадал. Это уникальный памятник письма, предположительно минойской культуры эпохи средней или поздней бронзы. Его точное назначение неизвестно.