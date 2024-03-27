Более 4800 лет назад в Сожженном городе (Шахи-Сухте) в остане Систан (Иран) была похоронена женщина с глазным протезом. Он представляет собой полусферу из легкого материала (полученного из битумной пасты), покрытую золотом с прорезями, имитирующими зрачок. В сфере было два небольших отверстия, чтобы протез удерживался на шнурке(наподобие пиратской повязки). Хозяйка его носила днем, чтобы скрыть пустую глазницу, а ночью держала в кожаном мешочке, также найденном в гробнице.