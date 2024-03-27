Не проходите мимо, несостоявшиеся Индианы Джонсы, котороые с раннего детства мечтали изучать пирамиды, раскапывать древние гробницы и отыскать Атлантиду: вас ждет настоящий подарок. Образовательный проект "The Archeologist" посвящен новостям и фактам из мира археологии, включая фотографии и историю невероятных артефактов, архитектуры и достопримечательностей со всего мира.
1. Великолепный дверной замок ручной работы, изготовленный Фрэнком Коралевски в 1911 году с использованием золота, серебра и бронзы
2. Как жители Полярного круга защищали свои глаза от снежной слепоты на протяжении более 4000 лет
3. Дабусские жирафы — расположенные в горах Аир, Нигер, два самых больших петроглифа животных в мире, датированные 8000 годом до нашей эры
5. Обувь, которую придумал в 1920-х годах воришка скота по прозвищу «Безумный Текс Хейзел», чтобы скрыть свои следы во время кражи коров
6. Китайский бронзовый меч с инкрустированной бирюзой и золотом рукоятью из горного хрусталя. Период Сражающихся царств, 4-2 века до н.э.
9. Храмово-театральный комплекс, обнаруженный лишь в начале 2000-х годов в Монте-Сан-Никола, в Пьетравайрано, провинция Казерта, Италия
11. Цепь, вырезанная из цельного камня на храме Гауришвары в городе Йеландур, Индия. Храм построен в 16 веке.
12. «Человек из Толлунда» — 2400-летнее тело, обнаруженное в торфяном болоте в Толлунде, Дания. Мужчина жил в эпоху доримского железного века и был принесен в жертву.
Тело так хорошо сохранилось, что даже 2400 лет спустя ученые смогли взять у него отпечатки пальцев и определить, что он ел в последний раз.
13. 3270-летняя янтарная чаша, обнаруженная в большом круглом кургане, раскопанном в 1856 году в Хоуве, Англия
17. Бронзовый фригийский крылатый шлем, датируемый 4 веком до н.э. Недавно был продан на аукционе за 160 000 фунтов стерлингов
19. Трирский золотой клад: 2516 золотых монет возрастом 1800 лет, найденных в 1993 году на стройке в Трире, Германия
22. Золотое кольцо 4 века до н.э., найденное в гробнице фракийского царя в Ямболе, Болгария
25. Клад из 5248 серебряных англо-саксонских монет обнаружен металлоискателем недалеко от Ленборо, Бакингемшир
Более 4800 лет назад в Сожженном городе (Шахи-Сухте) в остане Систан (Иран) была похоронена женщина с глазным протезом. Он представляет собой полусферу из легкого материала (полученного из битумной пасты), покрытую золотом с прорезями, имитирующими зрачок. В сфере было два небольших отверстия, чтобы протез удерживался на шнурке(наподобие пиратской повязки). Хозяйка его носила днем, чтобы скрыть пустую глазницу, а ночью держала в кожаном мешочке, также найденном в гробнице.
28. Огромный римский акведук, построенный в Сеговии, Испания, римским императором Траяном (98-117 гг. н.э.)
Источник: — переведено специально для fishki.net
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