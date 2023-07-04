Не зря говорят, что правда диковиннее вымысла — в жизни порой бывает такая дичь, что, опубликуй подобную историю писатель, его сразу запишут в фантасты. Ну например, попробуем так: человек съел самолет, правда или вымысел? А вот из этого поста и узнаете!