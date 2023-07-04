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Не зря говорят, что правда диковиннее вымысла — в жизни порой бывает такая дичь, что, опубликуй подобную историю писатель, его сразу запишут в фантасты. Ну например, попробуем так: человек съел самолет, правда или вымысел? А вот из этого поста и узнаете!
1. Мужчина по имени Мишель Лотито действительно съел целый самолет. На это у него ушло два года
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2. Участник болгарской версии реалити-шоу «Последний герой» скончался во время одного из испытаний, но сезон продолжился как ни в чем не бывало
3. Легенда «старого Голливуда» Фред Астер был пожизненным членом Национального общества скейтбордистов и в 78 лет сломал запястье, катаясь на скейтборде
5. Американский писатель Морган Робертсон написал историю о трехвинтовом лайнере «Титан», самом большом корабле в истории с преступно малым количеством спасательных шлюпок, который столкнулся с айсбергом и затонул. История вышла за 14 лет до того, как затонул «Титаник»
6. День на Венере длиннее года на Венере. Планета очень медленно вращается: один день на Венере длится 285 земных суток, при этом в году 255 дней
7. Каждый раз, когда вы тасуете колоду карт, у вас с наибольшей вероятностью получается уникальная последовательность карт из всех колод карт, когда-либо существовавших
8. Оксфордский университет не преподавал матанализ в первые годы своего существования, потому что его еще не изобрели
13. В слове "strenghts" всего 9 букв, однако это самое длинное слово в английском языке, в котором всего одна гласная
15. Джо Байден родился ближе по времени к президентству Линкольна, чем к своему собственному
16. Люди с дефицитом тиреотропного гормона могут исправить это, приняв таблетку из высушенной и растолченной щитовидной железы свиньи. Она даже немного пахнет беконом
18. В наших телах больше нечеловеческих клеток, чем человеческих. Мы, по сути, всего лишь транспорт для триллионов микробов
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Граница между Французской Гвианой и Бразилией на 40 км длиннее, чем граница Франция-Испания.
Люди используют наименьшее количество энергии для бега; меньше, чем любое другое существо на земле... именно поэтому животные с аккумуляторами энергии в ногах типа кенгуру (натягивание сухожилий) бегают сотнями километров, как и всякие копытные. Или автор мудак или объясните мне.