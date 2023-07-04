FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 5063 поста • 1067 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты
20 правдивых фактов, которые звучат как выдумка

20 правдивых фактов, которые звучат как выдумка

Автор:
04 июля 2023 18:54
Сообщество : Факты
Метки: Правда или Вымысел   в копилку эрудита   интересно   познавательно   факты   хочу все знать   
1241
21

Не зря говорят, что правда диковиннее вымысла — в жизни порой бывает такая дичь, что, опубликуй подобную историю писатель, его сразу запишут в фантасты. Ну например, попробуем так: человек съел самолет, правда или вымысел? А вот из этого поста и узнаете!

×
×

5. Американский писатель Морган Робертсон написал историю о трехвинтовом лайнере «Титан», самом большом корабле в истории с преступно малым количеством спасательных шлюпок, который столкнулся с айсбергом и затонул. История вышла за 14 лет до того, как затонул «Титаник»

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: Правда или Вымысел   в копилку эрудита   интересно   познавательно   факты   хочу все знать   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
110k
parallax Полчаса назад
21.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
350
iskra parallax 18 минут назад
Легко обьяснимый факт. Мужчинам приходится чаще находиться на открытом воздухе по рабочим обязанностям. А также - выполнять эти обязанности в грозу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Сатанеев 2 секунды назад
Помнится, где-то на дзене в комментах я раскручивал эту тему, с кем у Франции самая протяжённая граница. С Бразилией!
Граница между Французской Гвианой и Бразилией на 40 км длиннее, чем граница Франция-Испания.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
sumrаknn 4 минуты назад
Акулы существуют на нашей планете дольше, чем деревья..... чем массивные деревья.
Люди используют наименьшее количество энергии для бега; меньше, чем любое другое существо на земле... именно поэтому животные с аккумуляторами энергии в ногах типа кенгуру (натягивание сухожилий) бегают сотнями километров, как и всякие копытные. Или автор мудак или объясните мне.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Вишенка Крокодилова 53 минуты назад
21. В слове strenghts есть орфографическая ошибка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Booka1a 58 минут назад
что-то про Шакила О`Нила не верится
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

93532



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
Набирающие популярность в сообществах
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
На eBay выставили 2000 ПК 80-х годов (2 фото)
На eBay выставили 2000 ПК 80-х годов (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Действительно

Лучшие демотиваторы
Долго не мог понять пользы стрельбы по тарелочкам

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Прикол#интересное#авто аварии#Автовсячина#кино#полиция#здоровые#фильм
#Юмор#машина#интересно#аварии#подборка#позитив#франция#дети#США#знаменитости
#автомобили#люди#история#ДТП#в мире#шоу бизнес#улыбнуло#забавно#факты#ПДД
На eBay выставили 2000 ПК 80-х годов (2 фото) На eBay выставили 2000 ПК 80-х годов (2 фото) У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться