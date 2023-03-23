30 малоизвестных фактов из серии «Сегодня я узнал»

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Учеба не прекращается с окончанием школы/института: если вы открыты знаниям и достаточно энергичны, узнавать что-то новое и расширять свой кругозор можно буквально каждый день. Именно этим и занимаются участники сабреддита r/todayilearned, а заодно и делятся своими открытиями с окружающими. Итак, продолжим фразу: «Сегодня я узнал, что...»
1. «Сегодня я узнал о Доне Ритчи, австралийце, который вмешался и предотвратил как минимум 180 попыток суицида в популярном месте для самоубийц. Он жил рядом и просто подходил к людям и спрашивал: “Я могу вам чем-нибудь помочь?”».
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2. «Одно из крупнейших в истории пожертвований, сделанных победителем лотереи, поступило от канадца. Через два года после того, как его жена умерла от рака, Том Крист выиграл в лотерею и пожертвовал свой выигрыш организации, борющейся с этой болезнью. Канада не облагает налогом лотерейные выигрыши, так что Крист в итоге пожертвовал 40 миллионов долларов».
3. «В 1952 году будущий американский президент Джимми Картер возглавил группу ученых-ядерщиков, чтобы разобрать расплавившийся ядерный реактор в Канаде. Для этого Картер вместе с другими американскими военнослужащими лично спустился в реактор, чтобы расчистить его вручную».
4. «Сегодня я узнал о хижинах (или складах) для потерпевших кораблекрушение, которые правительства разных стран размещают на изолированных необитаемых островах. В них хранятся припасы и инструменты, которые помогут выжить людям, оказавшимся в затруднительном положении. Большинство из них построили власти Новой Зеландии в XIX и XX веках».
5. «Сегодня я узнал о Жозефине Кокрейн, которая изобрела посудомоечную машину, потому что ей надоело, что посуда часто бьется, когда ее моешь вручную».
6. «Представители древней культуры Наска добывали воду посреди пустыни через спроектированную ими водопроводную систему из 46 акведуков, проходящих под землей на глубине 12 метров. Они были построены примерно в 200-500 годах нашей эры, и 32 из них до сих пор используются местными фермерами».
7. «Американский штат Северная Дакота фактически покончил с корпоративными сетями аптек, приняв закон, требующий, чтобы аптеки принадлежали лицензированному фармацевту. По этому закону большая часть корпорации, владеющей аптеками, должна принадлежать лицензированным фармацевтам».
8. «Взрослые самцы-слоны играют ключевую роль в слоновьем обществе. Отсутствие зрелых самцов приводит к росту неподобающего поведения среди молодых самцов, которые вскоре перейдут в муст [состояние у слонов, характеризующееся чрезвычайно агрессивным поведением]. Когда взрослых самцов завезли в районы с высокой концентрацией таких правонарушителей, они вскоре положили конец этому поведению».
9. «Сегодня я узнал о пещере Мовиле, которая была полностью изолирована от внешнего мира в течение 5,5 миллионов лет, в ходе чего в ней эволюционировали десятки видов животных, которых больше нигде нет, поддерживаемые только токсичными химическими веществами в воздухе и воде, а не фотосинтезом».
10. «Римские бетонные конструкции, такие как Пантеон и акведуки, очень прочны из-за фрагментов извести. В то время как многие современные бетонные конструкции разрушаются через несколько десятилетий, римский бетон обладает функцией самовосстановления из-за обломков извести, что позволяет их конструкциям пережить тысячелетия».
11. «В 1993 году подразделение Mattel по производству кукол Барби случайно выпустило Кена-гея. Несмотря на то, что куклу быстро отозвали, она по сей день остается самой продаваемой куклой Кена всех времен».
12. «В 2014 году Дайана Ньяд стала первым человеком, доплывшим с Кубы до Флориды без клетки от акул. Она проплыла 167 километров через воды, кишащие медузами и акулами, что заняло около 53 часов. Самое удивительное, что на тот момент ей было 64 года».
13. «Сегодня я узнал о докторе Йохеме Хойере, немецком хирурге-трансплантологе, выступавшем за альтруистическое донорство органов. После того, как коллега раскритиковал его со словами, что тот «за» живых доноров только потому, что это не ему придется быть донором, Хойер пожертвовал почку незнакомцу, чтобы тем самым поставить жирную точку в дискуссии».
14. «В 1974 году группа Ace выпустила свой единственный хит «How Long» [«Как давно (это уже продолжается)]. Песня вовсе не о девушке, которая изменяет любимому, а о басисте группы, который тайком играл с другой группой».
15. «В рамках эксперимента ученые в Сибири на протяжении 60 лет селекционно разводили диких лисиц, которые проявляли дружелюбие. 40 поколений спустя лисы стали не менее дружелюбнее собак».
16. «Никола Тесла когда-то работал на Томаса Эдисона, но ушел из-за разногласий по поводу оплаты его работы по улучшению систем постоянного тока Эдисона. Тесла продолжил разработку систем переменного тока, которые стали основой для современных электрических сетей».
17. «Один ремонтник хотел уйти домой с работы пораньше и намеренно устроил пожар, в итоге причинив ущерб подводной лодке USS Miami на сумму 700 000 000 долларов».
18. «70% людей в мире не пользуются туалетной бумагой».
19. «Мы начинаем забывать свои воспоминания из раннего детства примерно в 7 лет».
20. «Кашалоты используют нянь. Детеныши не могут нырять так же глубоко, как их матери, поэтому, когда матери нужно отправиться на глубину за едой, они оставляют детенышей под присмотром других взрослых китов».
21. «Типология Майерс-Бриггс не имеет под собой никакой научной основы».
22. «Японию заполонили североамериканские еноты после того, как в 1977 году вышло аниме «Енот по имени Раскал»; из-за популярности аниме в страну ввезли тысячи енотов в качестве домашних животных, однако новые владельцы очень быстро выпустили их на волю».
23. «Импровизация Робина Уильямса в мультфильме «Долина папоротников» была настолько хороша, что режиссер утроил экранное время его персонажа в финальной версии».
24. «Экипажам Аполлона-11, 12 и 14 пришлось провести 3 недели в карантине после возвращения на Землю, чтобы предотвратить возможное распространение инфекций с Луны».
25. «Актеру, сыгравшему Дарта Вейдера, Дэвиду Проузу, запретили посещать официальные мероприятия, посвященные «Звездным войнам», потому что он «слил» слишком много подробностей сюжета».
26. «Южная Корея завербовала группу смертников, чтобы убить северокорейского диктатора Ким Ир Сена. Отряд взбунтовался, убил своих командиров, угнал автобус до Сеула и был взорван своими же военными. Затем оставшихся в живых казнили».
27. «Шкала Фаренгейта была стандартизирована за 18 лет до шкалы Цельсия. Мир перешел на шкалу Цельсия из-за Британской империи. Соединенные Штаты, по сути, используют более традиционную систему».
28. «Будучи студентом-исследователем в Кембридже, Лоренс Брэгг понял, как использовать рентгеновские лучи для изучения атомной структуры. Его открытие принесло ему Нобелевскую премию по физике в возрасте 25 лет».
29. «Японцы превратили третий из своих суперлинкоров в крупнейший авианосец того времени. После четырех лет строительства и огромных затрат, корабль покинул верфь и тут же был потоплен подводной лодкой».
30. «Король Испании Альфонсо XIII был известен как «король-плейбой» и считался пионером порнографического кино в Испании. Он заказывал порнографические фильмы, считавшиеся аморальными и дегенеративными, в том числе с участием католических священников и его главной страстью — “женщин с огромной грудью”».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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6. А представители древней культуры, похоже, не только акведуки строили.
Иногда не помню что утром ел и что делал.За то несколько дней из детства 4-5 лет помню как вчера ).Помню как младший брат 3 года,какашки на новых обоях развесил.Помню как он всем куклам головы отрывал,помню как на горохе на коленях у бабки стоял "наказание за не выученную молитву" и т.д..А что с вчера было,хоть убей ))).
По сути они применяются во всех типах электрических станций, где пар используется как энергоноситель.
…Если сегодня с утра Вы проснулись здоровым, Вы счастливее, чем 1 миллион человек, которые не доживут до следующей недели.
…Если Вы никогда не пережили войну, одиночество тюремного заключения, агонии пыток или голод, Вы счастливее, чем 500 миллионов человек в этом мире.
…Если Вы можете пойти в церковь без страха и угрозы заключения или смерти, Вы счастливее, чем 3 миллиарда человек в этом мире.
…Если в Вашем холодильнике есть еда, Вы одеты и обуты, у Вас есть крыша над головой и постель, Вы богаче, чем 75% людей в этом мире.
…Если у Вас есть счет в банке, деньги в кошельке и немного мелочи в копилке, Вы принадлежите к 8% обеспеченных людей в этом мире.
*…Если Вы читаете это, Вы не принадлежите к тем 2 миллиардам людей, которые не умеют читать.