30 малоизвестных фактов из серии «Сегодня я узнал»

2. «Одно из крупнейших в истории пожертвований, сделанных победителем лотереи, поступило от канадца. Через два года после того, как его жена умерла от рака, Том Крист выиграл в лотерею и пожертвовал свой выигрыш организации, борющейся с этой болезнью. Канада не облагает налогом лотерейные выигрыши, так что Крист в итоге пожертвовал 40 миллионов долларов».