15 причудливых подач блюд в кафе, которые удивляют гостей

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Запомниться посетителям общепита можно с помощью необычного интерьера, вкусных позиций в меню, а также благодаря подаче блюд. Герои нашей подборки побывали в кафе, что очень заморачиваются с тарелками, заменяя их на необычные предметы.
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Метки: в кафе в ресторане забавно необычно подача блюд фото
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