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15 причудливых подач блюд в кафе, которые удивляют гостей

15 причудливых подач блюд в кафе, которые удивляют гостей

Автор:
04 июня 2024 10:59
Сообщество : Юмор
Метки: в кафе   в ресторане   забавно   необычно   подача блюд   фото   
1243
16

Запомниться посетителям общепита можно с помощью необычного интерьера, вкусных позиций в меню, а также благодаря подаче блюд. Герои нашей подборки побывали в кафе, что очень заморачиваются с тарелками, заменяя их на необычные предметы.

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Метки: в кафе   в ресторане   забавно   необычно   подача блюд   фото   
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4  комментария
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2k
Надежда Час назад
Печёную морковь приносят на дисковом телефоне. Не спрашивайте зачем.
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60k
Александр 12 секунд назад
Эти не "бесплатный сыр", а за приличные деньги..:-))
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11k
Сол Гудман 15 минут назад
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34k
Slonyash 58 минут назад
Снова этот отвратительный бред?
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1709 постов (1660 в горячем)

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