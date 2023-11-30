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"На лопате ещё бы принесли": необычная подача блюд, с которой на 100% перестарались

"На лопате ещё бы принесли": необычная подача блюд, с которой на 100% перестарались

Автор:
30 ноября 2023 09:36
Сообщество : Юмор
Метки: Еда   блюда   в кафе   в ресторане   дайте тарелки   мы хотим тарелки   подача блюд   
874
16

Владельцы кафе всегда хотят выделиться. Они придумывают такие способы подачи блюд, чтобы людям они запомнились навсегда. Но разве может быть что-то лучше обычных тарелок?

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Метки: Еда   блюда   в кафе   в ресторане   дайте тарелки   мы хотим тарелки   подача блюд   
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1  комментарий
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ruslan d 17 минут назад
Главное чтоб вкусно было
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