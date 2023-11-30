"На лопате ещё бы принесли": необычная подача блюд, с которой на 100% перестарались

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Владельцы кафе всегда хотят выделиться. Они придумывают такие способы подачи блюд, чтобы людям они запомнились навсегда. Но разве может быть что-то лучше обычных тарелок?
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