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16 раз, когда владельцы заведений хотели удивить гостей, а получилось как всегда

16 раз, когда владельцы заведений хотели удивить гостей, а получилось как всегда

Автор:
28 июля 2022 10:48
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   интересно   кафе   лучше в тарелке   подача блюд   рестораны   фото   
1273
17

Владельцы заведений часто хотят запомниться гостям необычной концепцией, броским интерьером или экстравагантной подачей блюд. Хотя лучше бы они беспокоились о вкусе и качестве блюд, потому что невкусная еда, хоть и поданная не в обычной тарелке, дело не поправит!

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А вам нравится традиционная подача или предпочитаете необычности в заведениях?

Источник:

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Метки: забавно   интересно   кафе   лучше в тарелке   подача блюд   рестораны   фото   
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6  комментариев
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433
HalloFreeSpace Полчаса назад
А что не так , подача , как подача ... еще бы вкусно было )))
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3k
GROMOZEKA 7 минут назад
Съедобный стаканчик с кофе, отличная вещь!
Мне понравилось.
Что же касается остального, то главное в еде, это качество и вкус.
Поэтому, если подадут качественный стейк, да еще и правильно прожаренный, готов есть и с лопаты
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8k
Б.Касторский Полчаса назад
Так всегда. Сначала что-то сделают в "высокой" моде или кухне, потом пытаются повторить все.
Я помню как давно начали подавать на камнях, тогда мода была на съедобный декор и все такое. А сейчас, посчитав, что именно так можно завлечь гостя устраивают из еды шоу. Правда не думают об удобстве потребителя.
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30k
Snork Snorkoff 38 минут назад
О со съедобным стаканом что не так?
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