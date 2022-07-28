16 раз, когда владельцы заведений хотели удивить гостей, а получилось как всегда

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Владельцы заведений часто хотят запомниться гостям необычной концепцией, броским интерьером или экстравагантной подачей блюд. Хотя лучше бы они беспокоились о вкусе и качестве блюд, потому что невкусная еда, хоть и поданная не в обычной тарелке, дело не поправит!
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А вам нравится традиционная подача или предпочитаете необычности в заведениях?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Мне понравилось.
Что же касается остального, то главное в еде, это качество и вкус.
Поэтому, если подадут качественный стейк, да еще и правильно прожаренный, готов есть и с лопаты
Я помню как давно начали подавать на камнях, тогда мода была на съедобный декор и все такое. А сейчас, посчитав, что именно так можно завлечь гостя устраивают из еды шоу. Правда не думают об удобстве потребителя.