17 крутых и необычных вещиц для питомцев

Какой хозяин не порадуется возможности приобрести парочку полезных вещиц для своего четвероного друга? Сегодня производители предлагают настолько широкий ассортимент товаров для питомцев, что любой владелец потеряет голову лишь взглянув на них. Как удержаться и не купить всё и сразу? В подборке, представленной ниже, собраны наиболее интересные позиции, которые точно стоят вашего внимания.

Беговая дорожка для кошек