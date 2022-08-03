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17 крутых и необычных вещиц для питомцев

17 крутых и необычных вещиц для питомцев

Автор:
03 августа 2022 08:40
Сообщество : Животные
Метки: вещи   животные   забавно   игрушка   необычно   подборка   фото   
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Полезные изобретения придумывают не только для людей, но и для животных. Интересные и функциональные приспособления позволяют сделать жизнь домашнего любимца в разы комфортнее.

Какой хозяин не порадуется возможности приобрести парочку полезных вещиц для своего четвероного друга? Сегодня производители предлагают настолько широкий ассортимент товаров для питомцев, что любой владелец потеряет голову лишь взглянув на них. Как удержаться и не купить всё и сразу? В подборке, представленной ниже, собраны наиболее интересные позиции, которые точно стоят вашего внимания.


Беговая дорожка для кошек

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Такое чудо-приспособление позволит вашему котику держать себя в форме. Однако нужно располагать достаточно большим жильём, чтобы без труда разместить его.


Когтеточка в виде собаки

Любой котик будет рад выпустить всю скопившуюся агрессию на такой когтеточке.


Кормушка-игрушка

Чтобы добраться до лакомства, питомцу следует немного подумать. Такая кормушка — отличное развлечение для щенков и взрослых собак.


Подвесная лежанка


Автоматические поилка

Некоторые кошки игнорируют воду в миске. Такая особенность встречается довольно часто. Дело в том, что они больше предпочитают пить движущуюся воду (этим объясняется невероятная любовь к воде из-под крана или душа). Автоматическая поилка с фонтанчиком позволит прихотливому котику удовлетворить свои потребности в жидкости и предотвратить развитие заболеваний мочевой системы.


Уголок для самочесания

Если ваш котик жить не может без почесушек, то угловая чесалка отлично вас выручит. Питомец сможет получить море удовольствия и при этом избавиться от лишней шерсти.


Полотенце-халат


Кошачья мята в виде лакомств


Сушилка для собак

Такая необычная сушилка позволяет высушить питомца после принятия ванны быстро и равномерно.


Диван, сделанный по индивидуальным размерам

Если ваш питомец не сторонник традиционных лежанок, приобретите ему мини-диван.


Гигантский теннисный мяч


Охлаждающий коврик

Коврик содержит внутри специальный гель, который активируется при давлении веса животного на подстилку. Приспособление абсолютно безопасно для здоровья питомца, оно не требует особого ухода и подключения к сети электропитания.


Кормушка-головоломка для кошек

Такая игрушка-комплекс состоит из нескольких зон. Кошка может поиграть, поесть, попить воды и отдохнуть на специальном массажном коврике.


Толстовка с карманом для кота

Не желаете ни на мгновение расставаться со своим котиком? Приобретите толстовку со специальным кармашком. Он отлично умещает внутри даже упитанного котика, а имеющаяся система вентиляции позволит ему беспрепятственно дышать, чувствуя себя на пять баллов.


Фонтанчик для собак

Чудесный фонтанчик не только утолит жажду, но и станет отличной игрушкой, которой можно развлекаться в тёплое время года.


Трекер для животных

Это аналог трекера, которым пользуются люди. Приспособление позволяет следить за состоянием здоровья питомца, его активностью и местонахождением.


Иллюминатор для собак

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: вещи   животные   забавно   игрушка   необычно   подборка   фото   
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4  комментария
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3k
Platinum 11 минут назад
Ну и классика:

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Platinum 15 минут назад
Есть достойные варианты
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2k
Геннадьич 21 минуту назад

На присосках...
Вы серьёзно?
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Anarasius

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