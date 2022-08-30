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Достойные дизайны и рекламы, заслуживающие внимания и одобряющего кивка потребителей

Достойные дизайны и рекламы, заслуживающие внимания и одобряющего кивка потребителей

Автор:
30 августа 2022 11:43
Метки: дизайн   забавно   интересно   красиво   необычно   реклама   фото   
2963
15

В мире, где производители хотят заполучить внимание потребителей, порой случаются казусы. Примерами тому являются многочисленные и бредовые рекламы по ТВ и городу. Но иногда все-таки подходят с умом к рекламным проектам, тогда на них приятно смотреть, а продукцию хочется купить.

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А вы давно видели классную рекламу? Как вам про "вкусовые сосочки" от "Чистой линии"?

Источник:

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Метки: дизайн   забавно   интересно   красиво   необычно   реклама   фото   
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7  комментариев
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104
Юрий Час назад
По мне так никакая реклама не заслуживает уважения. Разве что Российской Армии, которую многие у нас (в Латвии) видят в своих мечтах. Это единственная реклама, которая постоянно вызывает желание воспользоваться ей.
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29k
Кот Баюн 3 минуты назад
В Израиле уличные фонари светят только тогда, когда кто-то оказывается под ними
- фантастика, чудо! Лет на 20 отстает Израиль. :) да и на фото нет никого, а фонарь горит.
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15k
Bill 15 минут назад
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ Полчаса назад
"В Израиле уличные фонари светят только тогда, когда кто-то оказывается под ними"
===
В Израиле научились пользоваться фотоэлементами и датчиками движения?
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39k
jonnyD 51 минуту назад
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