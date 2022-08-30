Достойные дизайны и рекламы, заслуживающие внимания и одобряющего кивка потребителей

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В мире, где производители хотят заполучить внимание потребителей, порой случаются казусы. Примерами тому являются многочисленные и бредовые рекламы по ТВ и городу. Но иногда все-таки подходят с умом к рекламным проектам, тогда на них приятно смотреть, а продукцию хочется купить.
Социальная реклама для родителей, что убирать подальше от детей необходимо чистящие средства, ведь ребятишки видят мир и упаковки не так, как взрослые
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А вы давно видели классную рекламу? Как вам про "вкусовые сосочки" от "Чистой линии"?
Источник:
АНТИФИШКИ
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- фантастика, чудо! Лет на 20 отстает Израиль. :) да и на фото нет никого, а фонарь горит.
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В Израиле научились пользоваться фотоэлементами и датчиками движения?