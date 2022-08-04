15 фотографий странных куриных яиц

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Известная поговорка гласит, что яйца курицу не учат. Но некоторые яйца выглядят настолько странно, что способны удивить не только людей, но, кажется, и тех, кто их снёс.
Необычные формы и размеры, интересные цвета и прочие вещи, которых от куриц явно не ожидают. Мы собрали для вас целую коллекцию фотографий подобных удивительных яиц.
Вот такое яйцо необычной формы
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Яйцо с тремя желтками
Длинное яйцо
Когда вы покупаете яйца прямо с фермы, некоторые из них выглядят действительно странно
Морщинистое яйцо
Яйцо внутри яйца
Все эти яйца снесла одна и та же курица
Раз в неделю она даёт нам очень большой и часто тройной желток.
Изогнутое яйцо
Круглое яйцо
Яйцо-неваляшка
Ещё одно круглое яйцо в белом цвете
Яйцо, похожее на индюка
Как будто у этого яйца есть странное лицо
Источник:
АНТИФИШКИ
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