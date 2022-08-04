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15 фотографий странных куриных яиц

15 фотографий странных куриных яиц

Автор:
04 августа 2022 08:32
Сообщество : ФотоМир
Метки: забавно   куриное яйцо   курица   не такой как все   необычно   удивительно   фото   яйцо   
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Известная поговорка гласит, что яйца курицу не учат. Но некоторые яйца выглядят настолько странно, что способны удивить не только людей, но, кажется, и тех, кто их снёс.

Необычные формы и размеры, интересные цвета и прочие вещи, которых от куриц явно не ожидают. Мы собрали для вас целую коллекцию фотографий подобных удивительных яиц.


Вот такое яйцо необычной формы

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Яйцо с тремя желтками

Длинное яйцо

Когда вы покупаете яйца прямо с фермы, некоторые из них выглядят действительно странно

Морщинистое яйцо

Яйцо внутри яйца

Все эти яйца снесла одна и та же курица

Раз в неделю она даёт нам очень большой и часто тройной желток.

Изогнутое яйцо

Круглое яйцо

Яйцо-неваляшка

Ещё одно круглое яйцо в белом цвете

Яйцо, похожее на индюка

Как будто у этого яйца есть странное лицо

Источник:

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Метки: забавно   куриное яйцо   курица   не такой как все   необычно   удивительно   фото   яйцо   
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