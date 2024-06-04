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Жители 15 стран показали, сколько стоят продукты

Жители 15 стран показали, сколько стоят продукты

Автор:
04 июня 2024 08:38
Сообщество : Еда
Метки: Еда   в мире   деньги   люди   продукты   цены   
1237
16

Цены на ряд позиций стали для некоторых людей настоящим открытием.

На протяжении всего существования человечества нас интересует, как живут люди в других странах. Касается это не только культурных аспектов, но и повседневной рутины, например, походов за покупками. И, пускай, полки магазинов в разных странах наполнены во многом похожими наименованиями, цена продуктовой корзины в них сильно отличаются. Пользователи интернета из разных уголков планеты решили сравнить, сколько они тратят в супермаркетах и на рынках.

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Кот в комплекте или вы его отдельно покупали? Нет, котик не продаётся, он бесценен.

У нас в Швеции такой продуктовый набор будет стоить как минимум вдвое дороже!

Я купил это на местном продуктовом рынке. Здесь цветная мука, брокколи, черника, помидоры черри, шампиньоны, шпинат, огурец, кабачки и морковь.

Сок, смузи и кокосовое молоко.

Забыла сфотографировать зубную пасту и корм для кошек «Феликс». Всё за $32.

Это доступно! У нас в Южном Техасе цена за подобный набор будет около $200.

61 бакс за это? Это очень дорого! Добро пожаловать в Канаду!

Мы купили эти продукты на ярмарке. Здесь рыба, ягоды и мука из тапиоки.

Сколько стоит десяток яиц? Если хочешь купить нормальные яйца — то это обойдётся в $7.

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Метки: Еда   в мире   деньги   люди   продукты   цены   
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8  комментариев
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62k
dima423 52 минуты назад
Вообще не информативно) Я лично не понимаю как это все сравнить между собой, и с тем почем я покупаю продукты в России...)) Если бы хотя бы был единый какой то набор
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774
Шурман 2 минуты назад
Кстати про Люксембург шиздежом попахивает , Бельгийцы едут покупать или в Люксембург или в Германию или в Франции все зависит от того с какой стороны ты живешь но не в Голландию , в Голландию за другим едут . Мне сигареты друг привозит раз в 10 дней по блоку из люкса потому что цена на много дешевле чем в Бельгии за пачку 7.70 .
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774
Шурман 5 минут назад
В воскресение были в магазине , куплено было все , хлеб 2х разных видов , воды 15 литров , кола , 3 разных вида сока по 1 литру и упаковка сока из 6 бутылок по 0.33 , клубника 1 кг , креветки 1 кг , бутылка вина для готовки креветок стоит 3.70 2022 года белое , суповой набор морковка , свекла , кость с мясом говядина , стиральный порошок , всяка зелень типа огурцы , помидоры , перец , персики 1 кг , сливки , кефир , молоко , торт на мой вчерашний ДР , 2 пиццы больших ручной работы , детям чипсы 3 пачки принглс , чай , замороженные овощи , нарезки жамбон , парижская ветчина и тд , актимель , мороженное , 6 бутылок столового пива это 1.5 градусов . Вот такой список вышел 146 евро и это не самый дешевый магазин у него наценка на продукты потому что работают в воскресение когда другие магазины отдыхают . Вот так мы ходим 2 раза в неделю , среди недели просто докупаем что забыли и все но там цены другие .
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745
Игорь Полчаса назад
Германский набор впечатляет огромным количеством и разнообразием продуктов! Но согласен с тем, что не очень информативно
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18k
Александр Полчаса назад
К чему этот пост - фиг его знает. Разве что только оценка примерного вида продуктов в представленных странах.
Вообще действует главное правило в покупках - бюджет и надобность в чём либо в конкретный момент времени.
Я могу купить 2 куска мяса. Внешне они несколько похожи будут. Оба куска - говядина. Один будет по 1100 руб/кг, другой по 450 руб/кг. Разница станет заметна лишь когда начнёшь кушать шашлык из этого мяса. И это не предел разбега цен.
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361
ГТА Форевер Полчаса назад
Жаль нет фотки из России, где все самое большое и соусы, и за всё это 2 американских рублей.
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348
Голован Щекн Полчаса назад
не понятно что это?! надоело фотать еду и те же дебилы начали фотать что они купили в магазине? типа развивать новый тренд
в заголовке указано " показали сколько стоят продукты" это вранье, есть фото продуктов и какая то сумма, что сколько стоит то? к тому же не только продуктов, где то и быт.химия есть что дорого везде и может пол чека занимать
улыбнуло фото канадского, на всем кленовый лист, вот что значит забота об отечественном производителе
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Круэлла
  • Дата регистрации: 12.08.2011
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