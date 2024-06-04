Жители 15 стран показали, сколько стоят продукты

На протяжении всего существования человечества нас интересует, как живут люди в других странах. Касается это не только культурных аспектов, но и повседневной рутины, например, походов за покупками. И, пускай, полки магазинов в разных странах наполнены во многом похожими наименованиями, цена продуктовой корзины в них сильно отличаются. Пользователи интернета из разных уголков планеты решили сравнить, сколько они тратят в супермаркетах и на рынках.