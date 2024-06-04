Жители 15 стран показали, сколько стоят продукты

Цены на ряд позиций стали для некоторых людей настоящим открытием.
На протяжении всего существования человечества нас интересует, как живут люди в других странах. Касается это не только культурных аспектов, но и повседневной рутины, например, походов за покупками. И, пускай, полки магазинов в разных странах наполнены во многом похожими наименованиями, цена продуктовой корзины в них сильно отличаются. Пользователи интернета из разных уголков планеты решили сравнить, сколько они тратят в супермаркетах и на рынках.
Кот в комплекте или вы его отдельно покупали? Нет, котик не продаётся, он бесценен.
У нас в Швеции такой продуктовый набор будет стоить как минимум вдвое дороже!
Я купил это на местном продуктовом рынке. Здесь цветная мука, брокколи, черника, помидоры черри, шампиньоны, шпинат, огурец, кабачки и морковь.
Сок, смузи и кокосовое молоко.
Забыла сфотографировать зубную пасту и корм для кошек «Феликс». Всё за $32.
Это доступно! У нас в Южном Техасе цена за подобный набор будет около $200.
61 бакс за это? Это очень дорого! Добро пожаловать в Канаду!
Мы купили эти продукты на ярмарке. Здесь рыба, ягоды и мука из тапиоки.
Сколько стоит десяток яиц? Если хочешь купить нормальные яйца — то это обойдётся в $7.
Источник:
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Вообще действует главное правило в покупках - бюджет и надобность в чём либо в конкретный момент времени.
Я могу купить 2 куска мяса. Внешне они несколько похожи будут. Оба куска - говядина. Один будет по 1100 руб/кг, другой по 450 руб/кг. Разница станет заметна лишь когда начнёшь кушать шашлык из этого мяса. И это не предел разбега цен.
в заголовке указано " показали сколько стоят продукты" это вранье, есть фото продуктов и какая то сумма, что сколько стоит то? к тому же не только продуктов, где то и быт.химия есть что дорого везде и может пол чека занимать
улыбнуло фото канадского, на всем кленовый лист, вот что значит забота об отечественном производителе