Из чего состоит рацион жителей Северной Кореи

Еще одно северокорейское блюдо, о котором я не могу не рассказать, называется рэнмен или корейская холодная лапша. В Южной Корее его, кстати, тоже любят, но называется он несколько иначе – нэнмен. Блюдо представляет собой популярный деликатес из категории блюд куксо (он же кукси), то есть особых корейских яств на основе лапши - в большинстве случаев гречневой. Рэнмен подается в двух вариантах: в качестве супа на основе гречневой лапши в освежающем прохладном бульоне или холодной лапши без бульона, но заправленной острой корейской пастой.