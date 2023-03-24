Из чего состоит рацион жителей Северной Кореи

Кухня – одна из немногих вещей, которая объединяет Северную и Южную Корею. Но, несмотря на то, что эти страны в целом имеют общее кулинарное наследие, южнокорейская кухня намного разнообразнее, поскольку подвержена влиянию других стран.
А вот северокорейская кухня является одной из самых недооцененных в мире из-за своей изоляции. Многие путешественники, побывавшие в Северной Корее, утверждают, что еда здесь более свежая, нетронутая влиянием других культур, а значит, поистине аутентичная.
Предлагаю сегодня отправиться в небольшое кулинарное путешествие и узнать, чем больше всего любят лакомиться жители самой закрытой страны в мире.
А начнем мы с пхеньянского онбана. Как следует из названия, это блюдо является своеобразной визитной карточкой Пхеньяна, столицы Северной Кореи. Оно состоит из пышного риса, покрытого вареной и измельченной курицей, ломтиками замоченных сушеных грибов, нарезанным луком и чесноком. Все это дело залито теплым ароматным бульоном и дополнено нарезанными яйцами и блинчиком из зеленой фасоли.
История происхождения этого популярного в Северной Корее блюда гласит, что оно было придумано совершенно случайно. Женщина собрала все оставшиеся в холодильнике продукты в одну тарелку и отнесла своему мужу в тюрьму. Это простое, но чрезвычайно вкусное блюдо, сегодня является обязательным элементом северокорейских званых ужинов и официальных торжеств.
Далее в нашем меню – барбекю из моллюсков. Это блюдо является весьма популярным на западном побережье Северной Кореи, и состоит всего из двух ингредиентов. Для его приготовления используются свежие моллюски, выловленные местными рыбаками, и...бензин. Моллюсков помещают на большую плоскую бетонную плиту, а затем распыляют над ними бензин и поджигают.
Надо сказать, выглядит все это дело чрезвычайно эффектно, и по утверждениям многих туристов готовые моллюски могут посоперничать по своему великолепному вкусу даже с французскими блюдами из морепродуктов. Местные жители обычно готовят одновременно около сотни моллюсков на подобном импровизированном гриле, а в качестве дополнения подают самый популярный корейский алкогольный напиток Соджу, чтобы, так сказать, смыть вредные бактерии, а заодно и остаток бензина.
Еще один пункт северокорейского рациона – холодец из бычьего хвоста. Из-за низкого уровня экономики, мясо жители Северной Кореи едят, мягко говоря, нечасто, а большинство граждан и вовсе имеют к нему доступ лишь во время государственных праздников. Среднестатистический кореец может позволить себе курицу и свинину, но лишь пару раз в год.
А вот потребление говядины в Северной Корее вообще недопустимо – ее позволено есть в ограниченном количестве лишь человеку с достатком выше среднего. Поэтому о таких традиционных корейских блюдах из говядины, как бульгоги или местный вид барбекю, я даже говорить не буду. Тем более, их в основном подают туристам, а это немного не по теме.
А вот местным жителям остаются лишь различные обрезки, самые дешевые части туши быка: например, хвост или голяшка. Но даже из этих, казалось бы, совсем неприметных частей, простые корейцы научились готовить потрясающие блюда, самым любимым из которых является холодец.
Бычий хвост сперва отваривается в воде в течение нескольких часов до полной готовности, затем мясо отделяется от костей, нарезается на куски и смешивается с различными овощами и приправами. В завершении полученная смесь заливается процеженным бульоном, богатым натуральным желатином, и охлаждается. Это блюдо является одним из самых любимых практически каждого северокорейского гражданина.
Продолжаем постигать азы северокорейской кухни, и на очереди у нас – биндэтток и мандукук. Нет-нет, это не персонажи комикса или мультфильма, а вполне реально существующие блюда. Биндэтток представляет собой пикантный блинчик из бобов мунк, но помимо бобов, в его состав также может входить вездесущая кимчи, овощи, рис, свиной фарш и другие ингредиенты.
Биндэтток, только что обжаренный в масле, лучше всего есть горячим, пока он сохраняет хрустящую текстуру. Это любимое многими корейцами лакомство подают утром, днем и вечером с большим количеством острых соусов для макания.
Мандукук же – это традиционный корейский суп, главной изюминкой которого являются местные пельменные изделия под названием манду. В зависимости от региона и достатка конкретного человека начинка для манду может включать, как различные овощи, так и мясо: например, курицу или свинину.
Едим дальше – сладкий мясной суп, который еще называют... суп из собаки. Это блюдо обладает, пожалуй, самой печально известной репутаций, и, я думаю, вы знаете, почему. Главный ингредиент супа – мясо собаки специальной породы. Согласно историческим данным, это блюдо появилось именно на территории современной Северной Кореи.
В обеих странах суп из мяса собаки имеет массу названий. Тем не менее, в Северной Корее его называют кэджангук, и оно не из дешевых. Поэтому большинство местных жителей могут позволить себе это блюдо не чаще 1-2 раз в год. Кроме того, собачье мясо никогда не являлось повседневной пищей – это была сезонная или лечебная еда.
Тем не менее, суп из собаки можно называть «вымирающим блюдом», поскольку большинство молодых корейцев выступают категорически против него. Однако среди гурманов со всего мира самым частым вопросом остается: «А какой этот суп на вкус?» Если отбросить пикантную и даже сложносоставную остроту, можно сказать, что вкус мяса очень схож с бараниной.
Ну и какое же северокорейское меню без кимчи. В КНДР ее подают во время каждого приема пищи. Кимчи представляет собой знаменитую корейскую закуску, хотя сами корейцы приравнивают ее к самостоятельному блюду.
В его основе – ферментированные овощи, а также дополнительные вкусовые и ароматические компоненты, такие как чеснок, имбирь, рыбный соус и перец чили. Существует сотни рецептов кимчи на основе различных овощей и дополнительных компонентов, которые варьируются в зависимости от региона и сезона. Тем не менее, самым популярным видом является кимчи из пекинской капусты.
Кимчи поистине универсальное блюдо, так как его подают в качестве гарнира, и закуски и как ингредиент многих национальных и традиционных корейских блюд. Чтобы понять, какое важное значение имеет это блюдо для корейской кухни, достаточно всего лишь узнать, что ЮНЕСКО внесло приготовление кимчи в список нематериального культурного наследия человечества.
От кимчи переходим к пибимпапу. Для стран восточной и юго-восточной Азии рис является основным продуктом питания, но только не для Северной Кореи. В КНДР рис - настоящее лакомство, которое тоже ограничено для простого жителя. Пибимпап является культовым корейским кушаньем, которое известно во всем мире. Но если в Южной Корее пибимпап – это обычное, повседневное блюдо, то в Северной – это настоящий праздник живота среднестатистического жителя страны.
Пибимпап состоит из припущенного риса, покрытого различными видами овощей, нарезанными соломкой, а также знаменитой корейской острой пастой кочуджянг. Иногда в качестве мясного наполнения в блюдо добавляется тонко нарезанные кусочки курицы или свинины. Цельное блюдо подается в привлекательном оформлении, а перед употреблением все ингредиенты тщательно перемешиваются.
Еще одно весьма специфическое, но известное многим блюдо северокорейского меню – колбаса Сундэ. По сути, это традиционная кровяная колбаса, состоящая из риса, свиной крови, ферментированной соевой пасты и кимчи. Некоторые региональные разновидности могут даже состоять из морепродуктов - кальмаров или рыбы.
Корейскую кровяную колбасу традиционно готовят на пару и употребляют как самостоятельное блюдо. Также нередко она становится дополнительным ингредиентом ко многим другим корейским блюдам. Колбаса Сундэ является одним из самых популярных видом стритфуда в Северной Корее.
И вновь горячее – суп из серой кефали. Было бы серьезной ошибкой рассказывать о традиционных северокорейских блюдах и не упомянуть совершенно особый суп из кефали, известный как сунгегук . Это традиционное северокорейское аппетитное блюдо состоит из кусочков плоскоголовой серой кефали, которая варится в воде, щедро приправленной черным перцем и соевым соусом.
Во время приготовления в блюдо добавляется чеснок и имбирь, а подается суп в отдельных тарелках, предварительно украшенных зеленым луком или кинзой, а также другими дополнениями. Суп играет настолько значительную роль в северокорейской культуре, что вопрос «Как вам суп из серой кефали?» является своеобразным приветствием для человека, только что вернувшегося из Пхеньяна.
Еще одно северокорейское блюдо, о котором я не могу не рассказать, называется рэнмен или корейская холодная лапша. В Южной Корее его, кстати, тоже любят, но называется он несколько иначе – нэнмен. Блюдо представляет собой популярный деликатес из категории блюд куксо (он же кукси), то есть особых корейских яств на основе лапши - в большинстве случаев гречневой. Рэнмен подается в двух вариантах: в качестве супа на основе гречневой лапши в освежающем прохладном бульоне или холодной лапши без бульона, но заправленной острой корейской пастой.
Оба варианта, помимо лапши, могут включать в себя кусочки огурца, маринованного дайкона, корейской груши, яйца и даже мяса – свинины или курицы. Для предания блюду пикантности, в него добавляется горчичный соус и уксус. Рэнмен отлично подходит для летних месяцев, хотя его, конечно, можно есть круглый год.
Его обожают как провинциальные жители страны, так и немногочисленные иностранные туристы. Рэнмен – это не просто прекрасное блюдо, от мысли о котором у многих гурманов текут слюнки. Рэнмен – это культурный гастрономический мост между двумя соседними странами – Южной и Северной Кореей.
Источник:
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Северо-кореец может позволить себе кушать лишь пару раз в год, во время государственных праздников.
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Это же ДИСКРЕДИТАЦИЯ!
Статья 280.3 УК РФ предусматривает ответственность за дискредитацию ВС РФ
А у нас что, не так? Специально Ашан заскринил, не какую-то там "Азбуку вкуса" или "Даниловский рынок", чтобы благодарный электорат не возбудился.
Хотя что я говорю, это же муляж.
По аналогии с утверждением украинских СМИ про муляж тушёнки в российских магазинах.
Если серьёзно, то меня покоробило сравнение России и Северной Корее. В лучших традициях "либеральной общественности", которая постоянно лила грязь на свою страну. С началом СВО слегка поутихли, а сейчас опять поднимают голову.
Неужели ты думаешь, что я буду с такой мразью вести диалог ? Нет, конечно.
Он же сам себе противоречит: "у нас ситуация ничем не отличается" и "я к счастью нормально зарабатываю и могу себе многое позволить"
Типичная двуличная либерда.
Далее- я пишу о себе, что хорошо зарабатываю и могу себе позволить. Где ты двуличие видишь?
Ты на свою пенсию часто говядину покупаешь?
Овощи ферментированные, рыба соленая, картошка в различных видах...
Но кто скажет, что не вкусно, пусть первым бросит пить.