Сравнение цен на базовые продукты

1499
2
3
Блогеры Вадим и Алеся Key сравнили цены на базовые продукты в Беларуси, Польше, Германии и России.
Корзина с одинаковыми продуктами обошлась:
В Беларуси – 176,19€;
В Польше – 97,83€;
В Германии – 119,98€;
В России – 199,54€.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Женщина прожила 32 года на казахском леднике
- 4 традиции, которые кажутся странными, а для китайцев норма
- Российские супермаркеты не хотят повышать цены на продукты с 1 января
- Пара переехала в первый напечатанный на 3D-принтере дом
- Эти добровольцы проведут 40 дней в пещере
Новости партнёров
+- одинаковые с москвой.
доходы правда сильно разные, не думаю что там вдвое за это время все подешевело.
скорее тут сыграло то что курс нацвалюты в жизни россиянина ничего не значит уже, цены поднялись на примерно 20% на все а курс опустился в полтора раза, тогда да - выходит правду говорят пацаны.
Хлебные тосты по 120 рублей. Странно, обычно 60.
Свинина у него 400. Лопатка без кости стоит 240. Ну и т.д.
ААА. Я зашел на Азбуку Вкуса, поставил, что я Москва и цены сошлись.
Мерзейшие блогеры. Брезгую.
курица копченая ноги\крылья - 300
яйца с0 - 60
сыр - хохлэнд (чизбургер) - 2 шт 200
зубная сщетка - колгейт(самая дишманская
огурцы\помидоры\лук - хрен знает
вода два литра черноголовка трахун - 90
хлеб белый батон
колбаса докторская( мясо. без грудок и т.п хрени) - х.з.
арбуз зеленый, медовой
итого 1900 с чем то рублей.
вчера 4 бутылки итальянского вина+ 2 литра воды+ балантайнс 0.5 - 3800
соляра от мск до курска - 35 литров - 1600
кваптрира 2-шка в курске - 2000
вот 10 с гаком тупо на один день, проехать с мск до курска...
1) Филе лосось (48 против 20).
2) Нутелла (7,12 против 3).
3) Чилийское вино (16 против 2,5).
4) Гель для стирки (а что это вообще? У нас все порошками пользуются): (17,8 против 7,7).
5) Вяленые помидоры (Что Это? У нас такое продают??): (7 против 3,2).
6) ТОСТОВЫЙ хлеб (у нас его кто-то ест?): (2 против 1,6).
7) Оливки: (2,5 против 1).
А если посмотреть на ДЕЙСТВИТЕЛЬНО базовые товары, вроде картофеля, свинины, курицы, яиц, муки, масла подсолнечного - то видно что в РФ они или дешевле, или даже сильно дешевле, или столько же стоят.
Унылейшая манипуляция.
и, да, сначала надо сравнить доход населения в этих странах, а потом уже смотреть, сколько на эти деньги можно купить сервелата. заодно глянуть, сколько стоит горячая вода из крана, посещение терапевта, пара ботинок, литр бензина, и прочие "базовые" вещи.
Но для меня сейчас базовым является детский творожок и соки, а не чилийское блд.
Пиво -- 1,5 евро (90 руб.) (0,5 л наверное?), в России какое-нибудь пиво местной пивоварни от 100 руб. за 0,5 л и выше.
Помидоры -- в России около 1 евро, и это не на маринад. Хлеб -- 1 евро.
И чего в России хорошо? При этом зарплаты в провинциальных Мухосрансках 25-30 тыс. -- это ооочень хорошая.
даже на заглавной фоте нет ни одного "базового" продукта что покупает среднестатистический житель перечисленных стран
Про коммуналку ничего показательного -- это услуга, а за услугу люди платят сколько могут соответственно своим доходам. Если в России сделать коммуналку 400-500 евро, то будет революция, потому что в провинции многие столько не получают.
И в каком месте цены общие?
На электроэнергию около 100 поставщиков, у каждого свои тарифы. Отопление аналогично, его фигова туча видов.
Вода, канализация даже в городах, которые разделены табличкой между двумя соседними домами разные. Не говоря уже про разные страны, которых в Евро[мат]есятка.
Где и что вы там общее нашли без понятия.
(Вы много денег тратите на ямс? А на стружку из тунца и на мисо?)
Если же сравнивать страны с похожими потребительскими корзинами, то нельзя обойтись без сравнения доходов.
Ну ни как не 106 рублей, даже по курсу 59 ..
это так самые дорогие продукты посмотрел.
Ксатаи что такое - вяленые помидоры :)))