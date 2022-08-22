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Сравнение цен на базовые продукты

Сравнение цен на базовые продукты

Автор:
22 августа 2022 10:15
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   в мире   видео   деньги   продукты   сравнение   фото   цены   
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Блогеры Вадим и Алеся Key сравнили цены на базовые продукты в Беларуси, Польше, Германии и России.

Корзина с одинаковыми продуктами обошлась:
В Беларуси – 176,19€;
В Польше – 97,83€;
В Германии – 119,98€;
В России – 199,54€.

Источник:

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Метки: Жизнь   в мире   видео   деньги   продукты   сравнение   фото   цены   
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42  комментария
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1k
Шурман 2 часа назад
Такс , цены на масло гуляют по всей Европе , я посмотрел набор он даже в Москве не может стоит 199 евро , либералы ставьте новые ролики , я могу лично проехать и закупить и спонсоры не нужны вот только вы уберете этот ролик и будут крики что я ПИЗЖУ .
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140
Андерсен 4 минуты назад
Нутелла, лазанья, тостовый хлеб есть. А где круассаны, фуа-гра? Это же всё по мнению блогеров основные продукты питания. Так себе таблица из БАЗОВЫХ продуктов получилась
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−117
Валерий Петров 5 минут назад
когда эта буча начиналась, узнавал цены на продукты в Мюнхене.
+- одинаковые с москвой.
доходы правда сильно разные, не думаю что там вдвое за это время все подешевело.
скорее тут сыграло то что курс нацвалюты в жизни россиянина ничего не значит уже, цены поднялись на примерно 20% на все а курс опустился в полтора раза, тогда да - выходит правду говорят пацаны.
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2k
Ramzzay 7 минут назад
Капитальные свистоболы. Кто СОЛЬ за 70 рублей кило видел??????? от 25 до 40 рублей максимум, за кило!!!!! Милка - 100 рублей, банановый индекс завышен))) Заказняк вражеский.
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5k
просто Дмитрий 11 минут назад
У каждого по-разному. Например немцы удивляются, как бедные латшиши выживают при такой инфляции и, соответственно таких высоких ценах
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28k
Григорий 12 минут назад
Раза в 2-3 цены ему надо срезать, а то выходит, что Пармезан у нас 2800 рублей, а в Spar, не самый дешевый магазин, в реале Швейцарский стоит 1700. а Белорусский 800.
Хлебные тосты по 120 рублей. Странно, обычно 60.
Свинина у него 400. Лопатка без кости стоит 240. Ну и т.д.
ААА. Я зашел на Азбуку Вкуса, поставил, что я Москва и цены сошлись.
Мерзейшие блогеры. Брезгую.
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290
Liberman 16 минут назад
сходил сегодня в магнит в Курске, колбаса краковская(чисто мясо,без крахмала и куриных грудок) 1 шт - 600р
курица копченая ноги\крылья - 300
яйца с0 - 60
сыр - хохлэнд (чизбургер) - 2 шт 200
зубная сщетка - колгейт(самая дишманская
огурцы\помидоры\лук - хрен знает
вода два литра черноголовка трахун - 90
хлеб белый батон
колбаса докторская( мясо. без грудок и т.п хрени) - х.з.
арбуз зеленый, медовой
итого 1900 с чем то рублей.
вчера 4 бутылки итальянского вина+ 2 литра воды+ балантайнс 0.5 - 3800
соляра от мск до курска - 35 литров - 1600
кваптрира 2-шка в курске - 2000
вот 10 с гаком тупо на один день, проехать с мск до курска...
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0
Виктор 20 минут назад
Не знали как Россию поставить на последнее место, О, филе лосося конечно епт, базовый продукт за 48 евро!!!! Кто покупает эту хрень выращенную в питомнике на колесах в базовых продуктах? Видимо только говноэкоблоггеры...
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1k
SoulSeeker 21 минуту назад
Боже, какой милый пример наглой манипуляции. Открыв табличку и посмотрев подробно, можно заметить на каких конкретно товарах набралась такая разница между РФ и остальными. Смотрим (сравнение с Германией):
1) Филе лосось (48 против 20).
2) Нутелла (7,12 против 3).
3) Чилийское вино (16 против 2,5).
4) Гель для стирки (а что это вообще? У нас все порошками пользуются): (17,8 против 7,7).
5) Вяленые помидоры (Что Это? У нас такое продают??): (7 против 3,2).
6) ТОСТОВЫЙ хлеб (у нас его кто-то ест?): (2 против 1,6).
7) Оливки: (2,5 против 1).

А если посмотреть на ДЕЙСТВИТЕЛЬНО базовые товары, вроде картофеля, свинины, курицы, яиц, муки, масла подсолнечного - то видно что в РФ они или дешевле, или даже сильно дешевле, или столько же стоят.

Унылейшая манипуляция.
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−43
гжехош цыбульский Полчаса назад
сша загнивает, европка вот-вот загнется, вова все правильно делает, 8 лет, ципсо, курлы курлы. обэма чмо, рагозен рулит
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606
Гапцацуй 36 минут назад
вяленые помидоры, хлеб с семечками... это че за базовые продукты?
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6k
hhwost Час назад
что я вижу: два кренделя с латентным эксгибиоционизмом несут пургу ниочём. не в обиду, Вадим и Олеся, ладно?
и, да, сначала надо сравнить доход населения в этих странах, а потом уже смотреть, сколько на эти деньги можно купить сервелата. заодно глянуть, сколько стоит горячая вода из крана, посещение терапевта, пара ботинок, литр бензина, и прочие "базовые" вещи.
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8k
Mowgley Z ⚔ Час назад
Чушь какая-то, я на всю семью на 5000 закупаюсь так, что еле дотаскиваю от багажника до дверей.
Но для меня сейчас базовым является детский творожок и соки, а не чилийское блд.
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1k
Шурман 2 часа назад
О меня задело про лосось , Норвегия 14 евро кг , Эстония по скидке и то если урвал 13,98 центов и кстати по тв там такое показывают что мы с женой офигели от увиденного Саша грей отдыхает , Латвия 23 евро КГ не важно какой магазин , Бельгия 19 евро , Польша да легче просто на платник поехать и наловить . Меня такие горе блогеры раздражают .
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1k
Шурман 2 часа назад
Не поленился и достал чеки , Латвия - Калгури РИМИ , 5 кг мяса 19 евро , пиво 8 штук валмера 12 евро , помидоры на маринад 2 евро кг , хлеб 2 евро , это в России ему плохо ? Польша мясо с пацанами в Белостоке 10 кг примерно 40 евро и кому он нахер здесь впаривает ? я за трип по Европе пропарил примерно 5 штук и это не в рублях , как мне друг говорит казах без понтов это беспонтовый казах
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2k
Игорь 2 часа назад
ну не знаю, как по остальным странам, но по России цены из пальца высосаны (хорошо, если из пальца). да и примерно четверть продуктов из списка абсолютно непонятно как попали в базовую корзину.
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2k
poбт 2 часа назад
как могут дол*боё*бы что то сравнивать?
даже на заглавной фоте нет ни одного "базового" продукта что покупает среднестатистический житель перечисленных стран
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47k
dima423 2 часа назад
лучше сравните цены на коммуналку - газ, ээ, воду и тд)
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288
Олеся dima423 15 минут назад
Расход на коммуналку 2-3 тыс евро? А почему сразу не 10? Где вы это берете то?

И в каком месте цены общие?
На электроэнергию около 100 поставщиков, у каждого свои тарифы. Отопление аналогично, его фигова туча видов.
Вода, канализация даже в городах, которые разделены табличкой между двумя соседними домами разные. Не говоря уже про разные страны, которых в Евро[мат]есятка.

Где и что вы там общее нашли без понятия.
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9k
Izrin Maria 2 часа назад
Сравнение "потребительских корзин" дело заранее тухлое. Потому, что в разных странах потребляют разные продукты.
(Вы много денег тратите на ямс? А на стружку из тунца и на мисо?)
Если же сравнивать страны с похожими потребительскими корзинами, то нельзя обойтись без сравнения доходов.
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546
Жирный бот 2 часа назад
Цены на бананы.. 80 р в Утконосе, 66 в Глобусе.. это не дешевые магазины..
Ну ни как не 106 рублей, даже по курсу 59 ..
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4k
Олег Данилов 2 часа назад
Ну да блин, каждый раз когда в магаз иду беру вино Чили, фиглди крымского нет конечно, нутеллу, мнеже пофиг на халву и чак чак какой нить, ну и стираю только гелем порошок то уже все тавосеньки, Новомосковскбытхим наверно все ...

это так самые дорогие продукты посмотрел.

Ксатаи что такое - вяленые помидоры :)))
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