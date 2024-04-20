16 заморских продуктов питания, которые поражают своим видом и составом

Супермаркеты и магазины по всему миру предлагают богатый ассортимент продуктов питания, включая и те, которые могут показаться необычными для приезжих. Например, в Японии можно найти специальные торговые точки, где представлены фрукты с необычными формами, а в Швейцарии — сыры, которые прошли процесс созревания в горных пещерах. В магазинах Индии доступен широкий выбор необычных специй и приправ. Однако изобретательность производителей еды на этом не ограничивается.