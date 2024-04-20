16 заморских продуктов питания, которые поражают своим видом и составом

Порой на полках продуктовых отделов можно увидеть кое-что крайне необычное, что заставит не поверить собственным глазам.
Супермаркеты и магазины по всему миру предлагают богатый ассортимент продуктов питания, включая и те, которые могут показаться необычными для приезжих. Например, в Японии можно найти специальные торговые точки, где представлены фрукты с необычными формами, а в Швейцарии — сыры, которые прошли процесс созревания в горных пещерах. В магазинах Индии доступен широкий выбор необычных специй и приправ. Однако изобретательность производителей еды на этом не ограничивается.
В этой стране таким образом продают вековые яйца, приготовленные по особой рецептуре. Они уже полностью готовы к употреблению.
Это классический соус, который очень популярен в США и Италии. Он готовится из томатного соуса, томатной пасты, свежих томатов, водки, жирных сливок и специй.
Эти листочки, как правило, продаются в небольших количествах. Их используют в качестве специй, делая из них соусы или заправки к салатам.
В некоторых странах (например, в Канаде) такое хлебное изделие используется для приготовления блюда под названием сэндвич-торт. В его начинку входят яйца, ветчина, курица и сливочный сыр.
Прежде чем открыть пакет, наступите на него пару раз, ну, на всякий случай.
На удивление совсем неплохо, на вкус немного слаще коровьего молока.
Майонез оказывает на мороженое тот же эффект, что и на выпечку: соус делает его невероятно сливочным, но при этом вы не чувствуете его выраженного вкуса. Это похоже на слегка терпкую ваниль и это чертовски вкусно.
Внутри содержатся вафли с сиропом и ликёрным кремом.
Сразу видно, что поставщик ручается за свежесть продукта.
Прямо-таки набор для завтрака!
Внутреннее содержимое плода вкусное и «тропическое». По текстуре мягкое, почти без кислинки. Семена тоже съедобны, легко хрустят, по текстуре напоминают твёрдый миндаль. Семена имеют выраженный шоколадный вкус, но не такой горький как 100% тёмный шоколад, но всё же довольно насыщенный.
Источник:
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Что?! Хот-доги?! Может, все-таки, копченые консервированные сосиски?
Офигеть какая редкость!