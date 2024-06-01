FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 1305 постов • 265 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США
Компост из покойников решили легализовать в Калифорнии

Компост из покойников решили легализовать в Калифорнии

Автор:
01 июня 2024 09:20
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Калифорния   США   захоронения   кладбища   компост   покойники   экология   
892
4

С одной стороны, ужас какой-то, а с другой стороны, хотелось бы после смерти полезным быть.

В США считают, что такой вид захоронения единственный экологически чистый. Просто закапывать тела в деревянных ящиках в землю вредно - трупный яд и все такое, сжигать - дорого да и дымно. А вот компостная куча - самое-то. Несколько недель и покойник превращается в удобрение.


В Вашингтоне это практикуется еще с 2020 года, в 2023 году Нью-Йорк стал 6 штатом. где практикуется компостирование. Теперь и Калифорния присоединилась к этой технологии. Такое решение власти штата приняли из-за увеличившегося интереса к этому виду захоронений.


Но запустят такую услугу только в 2027 году. Открыть сейчас нельзя, еще не урегулированы просьбы государственного кладбища и похоронного бюро о выделении большего времени для установления правил и стандартов.


В настоящее время три морга для компостирования людей, работающие в Вашингтоне, "сообщают о стабильном бизнесе. Клиенты из других штатов, особенно калифорнийцы либо летают самолетом, либо отвозят своих умерших близких на машинах".


Процесс включает в себя помещение тела умершего в сосуд многоразового использования вместе с растительным материалом, таким как древесная щепа, люцерна и солома. Органическая смесь создает идеальную среду обитания для естественных микробов, которые выполняют свою работу, быстро и эффективно разрушая организм примерно за месяц.


Конечным результатом является 36 мешков почвы, обогащенной питательными веществами, которую можно использовать для посадки деревьев или обогащения заповедных земель, лесов или садов.



Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: Калифорния   США   захоронения   кладбища   компост   покойники   экология   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
..: Атеист :.. Час назад
Ну и правильно, лучше так, чем впустую добро расходовать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
911
Жизнь 10 минут назад
так вна усраине это уже давно практикуется
пиндосы землю выкупили, и удобряют теперь её
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98
  • Дата регистрации: 16.02.2020
  • 1188 постов (1179 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

108824



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Умерла актриса Анастасия Заворотнюк
Умерла актриса Анастасия Заворотнюк
В Москве приговорили к пожизненному сроку главаря банды чёрных риелторов, убивавшего пенсионеров из-за квартир
В Москве приговорили к пожизненному сроку главаря банды чёрных риелторов, убивавшего...
Набирающие популярность в сообществах
«Партизан» с гитарой
«Партизан» с гитарой
Свет оранжевых звезд подошел земным организмам лучше солнечного
Свет оранжевых звезд подошел земным организмам лучше солнечного
Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне
Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бедолаги

Лучшие демотиваторы
Обед!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Прикол#Юмор#история#аварии#собака#полиция#Россия#улыбнуло
#в мире#люди#интересно#интересное#Автовсячина#факты#кино#инцидент#кот#убийство
#машина#автомир#животные#ДТП#авто аварии#позитив#фильм#девушки#необычно#США
Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне Сбор ракушек на пляже Калифорнии чуть не разорил семью Сбор ракушек на пляже Калифорнии чуть не разорил семью Гигантское озеро неожиданно вернулось через 130 лет после исчезновения Гигантское озеро неожиданно вернулось через 130 лет после исчезновения Преступность, наркоманы и бомжи: губернатор Калифорнии объявил конкурс на дизайн монеты в 1$, но оказался не готов к креативу американцев Преступность, наркоманы и бомжи: губернатор Калифорнии объявил конкурс на дизайн монеты в 1$, но... Компания Lego запретила полиции США закрывать своими человечками лица преступников Компания Lego запретила полиции США закрывать своими человечками лица преступников В США бомж угнал самолёт из аэропорта, чтобы подсветить властям проблемы общества В США бомж угнал самолёт из аэропорта, чтобы подсветить властям проблемы общества

На что жалуетесь?

Вернуться