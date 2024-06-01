Компост из покойников решили легализовать в Калифорнии

В США считают, что такой вид захоронения единственный экологически чистый. Просто закапывать тела в деревянных ящиках в землю вредно - трупный яд и все такое, сжигать - дорого да и дымно. А вот компостная куча - самое-то. Несколько недель и покойник превращается в удобрение.

В Вашингтоне это практикуется еще с 2020 года, в 2023 году Нью-Йорк стал 6 штатом. где практикуется компостирование. Теперь и Калифорния присоединилась к этой технологии. Такое решение власти штата приняли из-за увеличившегося интереса к этому виду захоронений.