Компост из покойников решили легализовать в Калифорнии

С одной стороны, ужас какой-то, а с другой стороны, хотелось бы после смерти полезным быть.
В США считают, что такой вид захоронения единственный экологически чистый. Просто закапывать тела в деревянных ящиках в землю вредно - трупный яд и все такое, сжигать - дорого да и дымно. А вот компостная куча - самое-то. Несколько недель и покойник превращается в удобрение.
В Вашингтоне это практикуется еще с 2020 года, в 2023 году Нью-Йорк стал 6 штатом. где практикуется компостирование. Теперь и Калифорния присоединилась к этой технологии. Такое решение власти штата приняли из-за увеличившегося интереса к этому виду захоронений.
Но запустят такую услугу только в 2027 году. Открыть сейчас нельзя, еще не урегулированы просьбы государственного кладбища и похоронного бюро о выделении большего времени для установления правил и стандартов.
В настоящее время три морга для компостирования людей, работающие в Вашингтоне, "сообщают о стабильном бизнесе. Клиенты из других штатов, особенно калифорнийцы либо летают самолетом, либо отвозят своих умерших близких на машинах".
Процесс включает в себя помещение тела умершего в сосуд многоразового использования вместе с растительным материалом, таким как древесная щепа, люцерна и солома. Органическая смесь создает идеальную среду обитания для естественных микробов, которые выполняют свою работу, быстро и эффективно разрушая организм примерно за месяц.
Конечным результатом является 36 мешков почвы, обогащенной питательными веществами, которую можно использовать для посадки деревьев или обогащения заповедных земель, лесов или садов.
Источник:
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пиндосы землю выкупили, и удобряют теперь её