Калифорнийские пивовары раздают пиво из сточных вод бесплатно

И они его не получили. Калифорнийские законы запрещают компаниям заниматься маркетингом и продажей пива. Создатели пива из сточных вод сейчас раздают его бесплатно на крупных мероприятиях, чтобы обратить на себя внимание властей. Кроме того, у "помойного" пива уже есть поклонники.

Американец рассказал изданию TechХplore, что подавал это пиво на своей свадьбе.