Калифорнийские пивовары раздают пиво из сточных вод бесплатно

В мае 2023 года в Калифорнии пивовары придумали, как обойти недостаток воды и варить пиво, несмотря на засуху. Сотрудники Devil's Canyon совместно с работниками компании Epic Cleantec, занимающейся очисткой воды, выпустили пенное на основе сточных вод.
Пиво получило название Epic OneWater Brew. Основой для варки стала вода, которая прошла через систему для сбора, очистки и повторного применения. Эта система установлена в 40-этажном жилом доме в Сан-Франциско. Другими словами, основой для пива стали сточные воды из многоэтажки. К счастью, унитазы не подключены к этой системе. Воды собирается из раковин, душевых кабин и стиральных машин. В мае создатели пива ждали разрешения от властей.
И они его не получили. Калифорнийские законы запрещают компаниям заниматься маркетингом и продажей пива. Создатели пива из сточных вод сейчас раздают его бесплатно на крупных мероприятиях, чтобы обратить на себя внимание властей. Кроме того, у "помойного" пива уже есть поклонники.
Американец рассказал изданию TechХplore, что подавал это пиво на своей свадьбе.
Я думаю, что наш пивной проект показал людям, что общественность гораздо более готова к переработанной воде, чем мы думаем, - рассказал жених.
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