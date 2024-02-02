Девушка госпитализирована после падения с кресельного подъёмника в Калифорнии

16-летняя девушка упала с кресельного подъёмника на горнолыжном курорте Маммот-Маунтин в Калифорнии. Добровольцы вместе с персоналом держали сетку, но падение с 9-метровой высоты оказалось жёстким.
Представители курорта заявили, что девушка изначально села неправильно, поэтому начала "соскальзывать" с кресла. Инцидент вызвал ярость среди лыжников, которые обвинили операторов подъемника в невнимательности.
"Мой отец и друг увидели, как девушка стала съезжать с кресла, и сразу же закричали "стоп", но оператору потребовалась почти минута, чтобы остановить подъёмник, когда кресло уже было на высоте около трёх этажей", - написал в соцсети родственник очевидцев.
"Когда подъёмник заработал, гостья по неизвестным причинам начала соскальзывать с кресла. Соседи схватили и удерживали её, пока операторы не остановили подъёмник. Пять сотрудников курорта и восемь гостей немедленно отреагировали и установили спасательную сетку. Когда гостья выскользнула из рук своих соседей по креслу, сетка замедлила её падение. Девушка была доставлена в больницу для обследования", - говорится в заявлении Маммот-Маунтин.
Однако лыжник, находившийся в соседнем кресле и заснявший инцидент, настаивает на том, что девушка упала мимо сетки.
"Лыжный патруль подвёл девушку. Убедил её в том, что всё в порядке, а сам не поймал! - рассказал lunar rock maxx в соцсети. - Я услышал, как спасатели сказали, что никогда прежде не делали этого! Маммот-Маунтин должен работать лучше!"
Три сотрудника лыжного патруля Маммот-Маунтин погибли во время дежурства в апреле 2006 года, когда из-за вулканической фумаролы под ними обрушился снежный мост.
В прошлом году подъёмники работали до июля, потому что на курорте, расположенном на высоте 2438 метров и открытом в 1953 году, не было снега.
Источник:
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Шторм и землетрясение заставили жителей Калифорнии лезть на деревья
- Пышная россиянка выиграла в США конкурс «Миссис Вселенная»
- В Калифорнии придумали, как бороться с магазинными воришками
- В США решили поставить памятник погибшим от СПИДа. И вот как он выглядит
- Американке ампутировали все конечности после употребления заражённой рыбы
горные лыжи - опасный спорт.
хочешь безопасности? сиди дома, играй в шахматы по переписке.
Но долбо*бы есть всегда. Надо очень сильно постараться на кресельном подъёмнике чтобы сесть неправильно. Очевидно, что ей мешал сноуборд.
Нормальные люди его снимают на кресельных подъёмниках.