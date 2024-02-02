Девушка госпитализирована после падения с кресельного подъёмника в Калифорнии

"Мой отец и друг увидели, как девушка стала съезжать с кресла, и сразу же закричали "стоп", но оператору потребовалась почти минута, чтобы остановить подъёмник, когда кресло уже было на высоте около трёх этажей", - написал в соцсети родственник очевидцев.

"Когда подъёмник заработал, гостья по неизвестным причинам начала соскальзывать с кресла. Соседи схватили и удерживали её, пока операторы не остановили подъёмник. Пять сотрудников курорта и восемь гостей немедленно отреагировали и установили спасательную сетку. Когда гостья выскользнула из рук своих соседей по креслу, сетка замедлила её падение. Девушка была доставлена в больницу для обследования", - говорится в заявлении Маммот-Маунтин.