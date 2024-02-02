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Девушка госпитализирована после падения с кресельного подъёмника в Калифорнии

Девушка госпитализирована после падения с кресельного подъёмника в Калифорнии

Автор:
02 февраля 2024 10:12
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Калифорния   Маммот-Маунтин   США   курорт   лыжник   подъёмник   
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16-летняя девушка упала с кресельного подъёмника на горнолыжном курорте Маммот-Маунтин в Калифорнии. Добровольцы вместе с персоналом держали сетку, но падение с 9-метровой высоты оказалось жёстким.

Представители курорта заявили, что девушка изначально села неправильно, поэтому начала "соскальзывать" с кресла. Инцидент вызвал ярость среди лыжников, которые обвинили операторов подъемника в невнимательности.


"Мой отец и друг увидели, как девушка стала съезжать с кресла, и сразу же закричали "стоп", но оператору потребовалась почти минута, чтобы остановить подъёмник, когда кресло уже было на высоте около трёх этажей", - написал в соцсети родственник очевидцев.

"Когда подъёмник заработал, гостья по неизвестным причинам начала соскальзывать с кресла. Соседи схватили и удерживали её, пока операторы не остановили подъёмник. Пять сотрудников курорта и восемь гостей немедленно отреагировали и установили спасательную сетку. Когда гостья выскользнула из рук своих соседей по креслу, сетка замедлила её падение. Девушка была доставлена в больницу для обследования", - говорится в заявлении Маммот-Маунтин.


Однако лыжник, находившийся в соседнем кресле и заснявший инцидент, настаивает на том, что девушка упала мимо сетки.

"Лыжный патруль подвёл девушку. Убедил её в том, что всё в порядке, а сам не поймал! - рассказал lunar rock maxx в соцсети. - Я услышал, как спасатели сказали, что никогда прежде не делали этого! Маммот-Маунтин должен работать лучше!"

Три сотрудника лыжного патруля Маммот-Маунтин погибли во время дежурства в апреле 2006 года, когда из-за вулканической фумаролы под ними обрушился снежный мост.

В прошлом году подъёмники работали до июля, потому что на курорте, расположенном на высоте 2438 метров и открытом в 1953 году, не было снега.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Калифорния   Маммот-Маунтин   США   курорт   лыжник   подъёмник   
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7  комментариев
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6k
hhwost Час назад
горы - опасное место.
горные лыжи - опасный спорт.
хочешь безопасности? сиди дома, играй в шахматы по переписке.
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3k
Сергей 23 минуты назад
Какое важное событие. Продолжение буде?
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127k
Аааа Полчаса назад
Рамку что ли не опустили? Как там вообще вывалиться можно?
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1k
Юлия Фоксина 54 минуты назад
+ одна фобия в копилку. Помню на подобном подъемнике только сев в кресло, мы начали отпускать рамку и в этот момент остановили подъемник, мы двое подчиняясь законам инерции чуть не улетели вперед, а высота была уже метра 3-4.
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9k
Алексей 59 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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11k
Борис Карабанов 2 часа назад
Капитализм. Барыги-предприниматели в погоне за прибылью не заботятся о безопасности людей.
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