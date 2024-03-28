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Компания Lego запретила полиции США закрывать своими человечками лица преступников

Компания Lego запретила полиции США закрывать своими человечками лица преступников

Автор:
28 марта 2024 18:17
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Калифорния   США   интересное   лего   мультик   полиция   фото   
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Полицейские города Марриета (Калифорния, США) после подписания закона обязаны закрывать лица преступников и их семей. Теперь они начали делать это с помощью картинок.

В Калифорнии вышел закон, который запрещает публиковать в интернете фотографии преступников с открытыми лицами, а также фотографии их членов семьи. Этот закон направлен на защиту подозреваемый и осуждённых, а также их семей, сообщает Daily Mail.

«Полицейское управление Марриеты гордится своей прозрачностью по отношению к обществу, но также уважает права каждого», — пояснили представители полиции Марриеты.

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В принципе, доля здравого смысла тут есть. Не все члены семьи готовы признать своё родство с насильником или убийцей. Однако полиция города Марриета решила скреативить и начала закрывать лица преступников картинками: персонажами мультиков.

Сомнительное решение понравилось далеко не всем. Ведь любимые сердцу мультгерои никак не вяжутся с нарушителями закона. Но больше всех возмутились представители компании Lego.

«Lego Group обратились к нам и потребовали не использовать их собственность в нашем контенте. Мы принимаем требования и будем их соблюдать», — говорится в заявлении полицейского департамента Мариетта.

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Метки: Калифорния   США   интересное   лего   мультик   полиция   фото   
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4868 постов (4656 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
351772



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