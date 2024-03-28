Компания Lego запретила полиции США закрывать своими человечками лица преступников

В Калифорнии вышел закон, который запрещает публиковать в интернете фотографии преступников с открытыми лицами, а также фотографии их членов семьи. Этот закон направлен на защиту подозреваемый и осуждённых, а также их семей, сообщает Daily Mail.

«Полицейское управление Марриеты гордится своей прозрачностью по отношению к обществу, но также уважает права каждого», — пояснили представители полиции Марриеты.