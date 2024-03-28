Компания Lego запретила полиции США закрывать своими человечками лица преступников

Полицейские города Марриета (Калифорния, США) после подписания закона обязаны закрывать лица преступников и их семей. Теперь они начали делать это с помощью картинок.
В Калифорнии вышел закон, который запрещает публиковать в интернете фотографии преступников с открытыми лицами, а также фотографии их членов семьи. Этот закон направлен на защиту подозреваемый и осуждённых, а также их семей, сообщает Daily Mail.
«Полицейское управление Марриеты гордится своей прозрачностью по отношению к обществу, но также уважает права каждого», — пояснили представители полиции Марриеты.
В принципе, доля здравого смысла тут есть. Не все члены семьи готовы признать своё родство с насильником или убийцей. Однако полиция города Марриета решила скреативить и начала закрывать лица преступников картинками: персонажами мультиков.
Сомнительное решение понравилось далеко не всем. Ведь любимые сердцу мультгерои никак не вяжутся с нарушителями закона. Но больше всех возмутились представители компании Lego.
«Lego Group обратились к нам и потребовали не использовать их собственность в нашем контенте. Мы принимаем требования и будем их соблюдать», — говорится в заявлении полицейского департамента Мариетта.
Источник:
- Рекордсмена по доносам в Германии ограбили и избили
- Калифорнийские пивовары раздают пиво из сточных вод бесплатно
- Мужчина взял в плен, а потом задушил знакомого из-за куска солёного сала
- В США бомж угнал самолёт из аэропорта, чтобы подсветить властям проблемы общества
- Техасец подслушал разговор жены и благодаря этому обогатился на 1,76 миллиона долларов