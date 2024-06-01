Тайный «орган любви» над зубами животных

К примеру, если самец учуял аромат течной самки, тут же «включится» функция продолжения рода. А юнец, часто контактирующий с феромонами взрослого самца, наоборот, угасит пыл — его половое созревание замедляется. Феромоны влияют и на родительское поведение. В экспериментах самкам удаляли вомер, после чего они с трудом принимали собственных детей и плохо проявляли материнский инстинкт. У человека же вомеронозальный орган тоже есть, но он находится в носу, поэтому нам не нужно оголять зубы, чтобы почуять феромоны любимой девушки или мужчины. Вы же знаете это странное и волнующее ощущение, когда от случайного человека вроде ничем не пахнет в привычном смысле, но манит к нему безумно? Это феромоны попали нам в нос. Запах весны, как говорят. Однако у человека орган Якобсона слабый и считается немного деградированным, поэтому, наверное, мы редко впадаем в маниакальное безумие от запахов "любви".