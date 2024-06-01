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Тайный «орган любви» над зубами животных

Тайный «орган любви» над зубами животных

Автор:
01 июня 2024 08:57
Сообщество : Животные
Метки: жиотные   интересно   над зубами   орган любви   факты   фото   
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Флемен — нормальное поведение животных, с помощью которого они могут почувствовать феромоны. Кот, который внимательно нюхал вас и вдруг замер с приоткрытым ртом; пёс, что изучал какие-то следы на земле и потом странно зачавкал; лошадь, что картинно вытянула губы и запрокинула голову — все они показывают реакцию

Флемена, чтобы лучше изучить молекулы в воздухе или биологических жидкостях других зверей. Но как смешное выражение морды помогает обонянию?

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Сегодня учёные приходят к выводу: у многих наземных позвоночных есть не одна, как мы привыкли думать, а сразу две системы обоняния. Первая — это, собственно, нос со всеми клетками-рецепторами, к которым присоединяется обонятельный нерв, ведущий к обонятельной луковице в мозге. Эта система помогает улавливать все ощутимые запахи вокруг нас и благодаря ей мы с вами можем наслаждаться ароматом свежей выпечки, цветов, страниц новой книги, краски или мокрого асфальта.

Но в реакции Флемена нос не участвует. Более того, почуять феромоны носом невозможно — они не имеют запаха. Их улавливает вторая обонятельная система — вомероназальный орган (он же орган Якобсона и вомер). Он расположен в передней части нёба: между носовой и ротовой полостями. Протоки вомера у большинства животных открываются во рту, сразу за передними зубами. В такое укромное место воздух сам не попадёт. Именно поэтому животные корчат рожи, проявляя реакцию Флемена!

У одних она проявляется как на фото: закатанная губа, открытая пасть и запрокинутая голова. Другие звери проявляют флемен иначе. У собак, например, мелко дрожат челюсти и текут слюни, а змеи высовывают язык. В некоторых случаях просто понюхать воздух может быть недостаточно, и звери лижут место с интересным следом феромонов.

От вомероназального органа идёт отдельный нерв, ведущий к добавочной обонятельной луковице в мозге. Она распознаёт феромоны и посылает соответствующие сигналы к другим участкам мозга. Так меняется не только поведение животного, но и его физиологические процессы!

К примеру, если самец учуял аромат течной самки, тут же «включится» функция продолжения рода. А юнец, часто контактирующий с феромонами взрослого самца, наоборот, угасит пыл — его половое созревание замедляется. Феромоны влияют и на родительское поведение. В экспериментах самкам удаляли вомер, после чего они с трудом принимали собственных детей и плохо проявляли материнский инстинкт. У человека же вомеронозальный орган тоже есть, но он находится в носу, поэтому нам не нужно оголять зубы, чтобы почуять феромоны любимой девушки или мужчины. Вы же знаете это странное и волнующее ощущение, когда от случайного человека вроде ничем не пахнет в привычном смысле, но манит к нему безумно? Это феромоны попали нам в нос. Запах весны, как говорят. Однако у человека орган Якобсона слабый и считается немного деградированным, поэтому, наверное, мы редко впадаем в маниакальное безумие от запахов "любви".

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Метки: жиотные   интересно   над зубами   орган любви   факты   фото   
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