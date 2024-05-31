Рыба-ящерица: вот кто доминирует в океанской бездне

Стратегия: «жди-выкладывайся на все 100%» — работает и с производством себе подобных. Как только приходит время брачных игр (в каждой части ареала по-своему), рыбоящеры активно выращивают половые клетки. Настолько активно, что каждая рыба становится сразу и папой, и мамой! Это называется синхронный гермафродитизм — когда у одного существа зреют сразу и яйцеклетки, и сперматозоиды. Такой подход к размножению значительно упрощает поиск партнёра. Для любви подойдёт кто угодно, главное — того же вида!