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Рыба-ящерица: вот кто доминирует в океанской бездне

Рыба-ящерица: вот кто доминирует в океанской бездне

Автор:
31 мая 2024 08:43
Сообщество : Животные
Метки: Рыба-ящерица   животные   интересно   природа   рыба   факты   фото   щука   
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Глубоководные пучины полны ужасных созданий. Кажется, будто матушка-природа специально запрятала этих страхолюдин подальше от света, чтобы никто не догадался о её косяках. И если каждый первый обитатель бездны вышел таким, представляете, кто возглавляет эту кошмарную цепочку? Нет? Спешим исправить! Глубоководная рыба-ящерица, просим любить и жаловать!

Рыба-ящер поистине достойна называться королевой тьмы. Огромная пасть с рядами острых зубов-иголок, глаза, наполненные черной пустотой глубин, мощное тело с длинным мускулистым хвостом. Кажется, будто монстр сохранился со времён доисторического прошлого. Однако под личиной древнего чудовища скрывается более чем современная рыба.

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Рыбы-ящеры идеально приспособлены к суровым реалиям глубоководья. Они могут выдержать буквально всё: голод, экстремальную глубину до 3500 метров, низкую температуру воды под 3⁰С и полное отсутствие солнечного света. И не просто выдержать — в жёстких условиях на дне океана рыбоящеры смогли занять верх цепи питания! Под их террор попадают воды Индийского, Тихого и Атлантического океанов.

Охота рыбы-ящерицы утомительна, но беспроигрышна. Хищник не устраивает адреналиновых погонь в непроглядной тьме, не заманивает добычу бликами и огнями. Суетиться и активно искать добычу смысла нет — на морском дне плотность съедобных существ на квадратные километры воды чрезвычайно низкая. Пока найдёшь — сил поймать уже не останется.

Вместо этого рыба-ящерица превратилась в живой капкан. Затаившись на дне, она ждёт, пока кто-нибудь проплывёт на расстояние броска. Рыбы, раки, моллюски, представители своего же вида — неважно. Главное, чтобы пожирнее.

Как только рыба-ящер почует живую плоть, несчастного ждёт смертный приговор. Хищник мгновенно настигает жертву, смыкая мощные челюсти! Чем сильнее добыча трепыхается, тем глубже вонзаются зубы: они направлены в сторону глотки рыбы — назад дороги нет! Даже если обед соразмерен самой рыбе — не беда. Избыток питательных веществ рыбоящеры накапливают в печени. Следующий приём пищи может состояться через недели, а то и месяцы.

Стратегия: «жди-выкладывайся на все 100%» — работает и с производством себе подобных. Как только приходит время брачных игр (в каждой части ареала по-своему), рыбоящеры активно выращивают половые клетки. Настолько активно, что каждая рыба становится сразу и папой, и мамой! Это называется синхронный гермафродитизм — когда у одного существа зреют сразу и яйцеклетки, и сперматозоиды. Такой подход к размножению значительно упрощает поиск партнёра. Для любви подойдёт кто угодно, главное — того же вида!

Согласно немногочисленным подсчётам, у одной рыбоящерицы может быть до 32.000 икринок. О дальнейшей судьбе будущих властителей глубин известно очень мало. Скорее всего, спустя какое-то время кладка всплывает на поверхность, где и развиваются личинки. Только повзрослев рыбы-ящерицы уходят в тень, чтобы пугать нас, вас и всех обитателей глубоководья.

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Метки: Рыба-ящерица   животные   интересно   природа   рыба   факты   фото   щука   
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Musteline
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