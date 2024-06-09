Иерархия коней: жесткие законы табуна и тирания альфы

Как вы думаете, у каких животных отношения внутри группы жестче: волков или лошадей? Где случается больше драк? Кто готов растерзать соперника за косой взгляд? У кого количество страстей не меньше, чем в турецких сериалах? Вы уже увидели картинку с лошадьми, поэтому ответ очевиден. И поверьте, после прочтения статьи хищники покажутся вам пацифистами!
Чтобы понять причину таких жестоких взаимоотношений, посмотрим на структуру табуна и стаи волков. Для серых стая — это большая семья. Во главе — родители, в подчинении — дети. Такое устройство мало походит на иерархию — мы же не называем мам и пап начальниками? Если молодые хищники захотят основать собственную стаю, никто им мешать не будет — животные уходят из родной группы и ищут вторую половинку.
В табуне совсем другое устройство и принципы. Лишь один жеребец может быть альфой. Он владеет гаремом и молодняком. Все жеребята — его работа. Суровые законы степи позволяют размножаться лишь сильнейшим из сильнейших. Здесь-то и кроется вся суть жестокости. Право обладать табуном самцы выбивают с потом, кровью и мясом.
Свое место жеребята знают с самого рождения. Малыш ещё не успел открыть глаза и встать на ножки, но уже получил статус, коим обладает его мать. Она — его первый учитель по этикету. Кобыла учит дитё правилам лошадиного общества и объясняет, как вести себя со старшими.
Когда же жеребёнок подрастет и окрепнет, он начнёт играть со сверстниками-подростками. У кобылок игры спокойные и мирные. А у жеребчиков любая игра перерастает в дружескую возню — они кусаются, лягаются и валят друг друга наземь. Так они оттачивают будущее мастерство поединка. У взрослых жеребцов драки уже нешуточные.
Судьбоносным для лошадей становится возраст 12-18 месяцев — период полового созревания. К этому моменту молодняк окончательно вливается в общую иерархию стада. Статус матери дал хороший старт, но теперь он не поможет: всего придётся добиваться самостоятельно.
Повзрослевшие кобылки остаются в табуне. Они конкурируют со старшими товарками за место под солнцем. Обычно это происходит без серьёзных травм — животины обходятся устрашающими позами, заложенными ушами и злобным фырканьем. Но раз на раз не приходится. В отличие от жеребцов, самки не стараются порвать друг друга зубами — они чаще отбиваются задними копытами. Неизвестно ещё, что хуже, ведь один точный лошадиный пинок может стоить человеку жизни.
Единственная, на чей статус не посягают — главная кобыла. Самая старшая, опытная и мудрая. Её слушаются все беспрекословно, ей подчиняются и её уважают. Именно она выбирает, когда табун пойдёт на водопой, а когда будет отдыхать.
Жеребчикам взрослеть куда сложнее. Вместе с кобылой-лидером табуном может руководить только один жеребец. Других самцов, претендующих хоть на что-то, альфач рядом с собой не потерпит.
Юнца, посягнувшего на целомудрие, он приструнит жёсткими укусами и ударами. Если подрастающий конь сможет довольствоваться самым низким статусом в табуне, он сможет остаться там на какое-то время. В противном случае, его выгоняют.
У изгоев две дороги. Первая — сосисочная вечеринка. Такие парни всю жизнь скитаются в одиночку или в компании таких же холостяков. Вторая — найти и завоевать другой табун. Сразиться с вожаком и прогнать его. Пышущие силой, но не опытом, жеребчики по первости остаются битыми. Но каждая драка закаляет. Если у него хватит задора, ума и мужества, спустя пару лет его попытки принесут плоды.
Если всё получится, на плечи новоиспеченного альфы лягут не только сладострастные возможности, но и тяжелое бремя защитника. Ему нужно будет хранить свой табун от чужих жеребцов, хищников и любых возможных угроз.
Источник:
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У людей.