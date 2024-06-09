Иерархия коней: жесткие законы табуна и тирания альфы

Повзрослевшие кобылки остаются в табуне. Они конкурируют со старшими товарками за место под солнцем. Обычно это происходит без серьёзных травм — животины обходятся устрашающими позами, заложенными ушами и злобным фырканьем. Но раз на раз не приходится. В отличие от жеребцов, самки не стараются порвать друг друга зубами — они чаще отбиваются задними копытами. Неизвестно ещё, что хуже, ведь один точный лошадиный пинок может стоить человеку жизни.

Единственная, на чей статус не посягают — главная кобыла. Самая старшая, опытная и мудрая. Её слушаются все беспрекословно, ей подчиняются и её уважают. Именно она выбирает, когда табун пойдёт на водопой, а когда будет отдыхать.