Водные аттракционы для бревен: как в США сплавляли деревья на лесопилки

Обычно лесорубы работали следующим образом: они вырубали часть леса, а когда деревья заканчивались, переходили на другую точку. И дальше все по кругу: снова валили деревья и спускали их по реке, а как только участок был опустошен, люди переходили на новые территории. Со временем лесорубы стали уходить вглубь страны, дальше от рек, поэтому им приходилось искать новые способы доставки древесины. Именно так и появились каналы для сплавления бревен. Последний из них функционировал еще сорок лет назад.