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Водные аттракционы для бревен: как в США сплавляли деревья на лесопилки

Водные аттракционы для бревен: как в США сплавляли деревья на лесопилки

Автор:
30 мая 2024 08:57
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: США   интересно   лесопилка   сплавляли деревья   факты   фото   
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Бревна спускали по многокилометровым каналам, которые напоминали водные горки.

До того, как появились лесовозы, бревна часто сплавляли по рекам. В России была даже разработана своя система: из древесины строили гигантские лодки, которые отправлялись по реке в свое единственное плавание. Их ласково называли «белянами». В Северной Америке сплавлять по рекам бревна стали еще первые поселенцы в начале XVII века, а позже для древесины придумали... водные горки!

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Обычно лесорубы работали следующим образом: они вырубали часть леса, а когда деревья заканчивались, переходили на другую точку. И дальше все по кругу: снова валили деревья и спускали их по реке, а как только участок был опустошен, люди переходили на новые территории. Со временем лесорубы стали уходить вглубь страны, дальше от рек, поэтому им приходилось искать новые способы доставки древесины. Именно так и появились каналы для сплавления бревен. Последний из них функционировал еще сорок лет назад.

Эти каналы представляли собой неглубокий желоб, по которому с помощью воды к фабрикам спускались пиломатериалы. Некоторые из этих сооружений выглядели поразительно: они на многие километры протягивались над пропастями и склонами, а в высоту иногда достигали нескольких метров. Каналы прокладывали в таких участках, куда было бы слишком сложно добраться на лошадях. Так желоб стал дешевой альтернативой для транспортировки древесины.

Первые каналы строили квадратными, однако они оказались неудобны: из-за заторов их приходилось постоянно обслуживать. В 1860-годах появились первые каналы в форме буквы V, и они стали настоящим прорывом. Теперь, даже если бревно застревало, вода, переполнив канал, его подталкивала, и бревно все-таки добиралось до лесопилки.

Это оказалось настолько удобным, что к концу XIX века практически у каждой лесозаготовительной компании был свой желоб для транспортировки бревен на фабрику. Порой каналами пользовались и сами лесорубы, иногда даже в качестве аттракциона. Для этого строили небольшие лодки, чтобы спуститься по каналу к лесопилке.

Увы, эти сооружения нанесли непоправимый вред местным лесам. Так, самый большой канал Кингс-Ривер протянулся на 100 километров. Он был построен в Калифорнии, в месте, которое сегодня мир знает как национальный парк «Секвойя». Изначально владельцы Кингс-Ривера планировали построить железную дорогу, но строительство оказалось слишком сложным и затратным, поэтому они выбрали более бюджетный способ ― деревянный канал.

Именно тогда началась катастрофическая вырубка многовековых деревьев. Ее вели по-варварски: секвойи были настолько большими и тяжелыми, что при падении часто разлетались на щепки. При этом крупные стволы, оставшиеся невредимыми при падении, приходилось взрывать. В итоге до лесопилки доходила примерно пятая часть из всего вырубленного леса.

В ХХ веке стали популярны лесовозы, и многие каналы из-за ненадобности разбирались на дрова. Последний канал для бревен Broughton Flume закрылся в 1986 году, проработав больше 60 лет. Части этой 30-километровой конструкции в штате Вашингтон до сих пор возвышаются в местных лесах.

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Метки: США   интересно   лесопилка   сплавляли деревья   факты   фото   
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Nick Lee Полчаса назад
Я правильно понимаю, что американские пустыни - дело рук американцев?
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