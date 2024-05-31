Почему классические джинсы всегда прошивают жёлтой нитью?

Джинсы — это уже давно не просто рабочая униформа, а модный тренд, любимый миллионами людей по всему миру. Но почему же для прострочке (или швов) этих легендарных брюк часто используют именно золотистую/жёлтую нить, придающую им довольно винтажный вид?
Конечно же в современное время существуют разнообразные дизайны, однако 90% всех джинсов всегда прошивают именно нитью жёлтого цвета.
За этим, казалось бы, незаметным нюансом кроется целая история, связанная с практичностью, технологиями и даже символикой.
Самые первые джинсы в мире изобретенные Джейкобом Дэвисом (иммигрантом из Российской Империи) и Ливай Страуссом в 1873 году были пошиты с использованием желтой льняной нити.
Изначально Ливай Страусс и Джейкоб Дэвис искали наиболее прочный материал для швов в их джинсах. Но по итогу они остановились на двух основных вариантах: шёлковых и льняных нитях. Из этих двух материалов, лён, выращиваемый в США и имеющий естественный желтый оттенок, оказался самым прочным и долговечным, поэтому именно его Страус предпочел использовать для пошива всех своих джинсов.
Таким образом прострочка джинсов в компании Levi's приобрела именно желтоватый цвет.
Помимо того, что жёлтая прострочка была прочной и позволяла джинсам долго изнашиваться, сам материал из которого эта нить изготавливалась, была (относительно) дешёвой. Особенно разница в стоимости была сильно заметна в сравнении с шёлком, из которого изначально в компании Levi's планировали шить нити для своих джинсов.
Вы наверняка знаете, что шёлк, по сравнению с другими материалами, стоит очень дорого. Процесс производства шёлка начинается с выращивания гусениц, будущих бабочек тутового шелкопряда и заканчивается извлечением шелковых нитей из их коконов. Это довольно затратный и длительный процесс производства для получения шёлковой ткани.
С другой стороны, лён — это более простой материал, получаемый из волокон растения. Для производства льна текстильные компании просто создают крупные льняные плантации и выращивают его в огромных количествах. И уже через 100 дней лён можно собирать, чтобы изготавливать льняную ткань.
Как видите, лён гораздо проще и дешевле в производстве, чем шёлк, особенно для использования в промышленных масштабах. Чтобы сократить затраты на производство джинсов и снизить их будущую стоимость, компания Levi's была вынуждена использовать льняную строчку желтого цвета, а не шелковую любого другого цвета.
Джинсы, изначально созданные для рабочих мужчин: старателей, золотодобытчиков, фермеров и ковбоев, были ответом на потребности того времени.
Калифорнийская золотая лихорадка подстегнула спрос на прочную одежду, способную выдержать тяжелые условия работы, переноску тяжелого груза и золотых самородков в карманах (которые очень быстро рвались).
Заклепки, укрепляющие карманы джинсов, гарантировали безопасность добытого золота и инструментов. В сравнении с другими штанами того времени, джинсы отличались небывалой прочностью, что сделало их неоспоримым фаворитом среди рабочих.
Поэтому ещё одна причина, по которой джинсы имеют жёлтую строчку, заключается в том, что нить такого цвета по своему дизайну сочеталась с медными заклепками. Что такое заклепки? По сути, заклепки — это маленькие металлические кнопки, расположенные в швах джинсов. Они обычно находятся в местах соединения двух частей джинсовой ткани.
Цель заклепок — сделать джинсы более прочными.
Конечно, швы могут быть разных цветов, но желтый — это безопасный и эффективный цвет, который особенно хорошо сочетается с медными заклепками, которые исторически присутствовали во всех джинсах. Желтая строчка имеет тот же цвет, что и медные заклепки, что позволяет создать более чистый и целостный вид. Это еще одна причина, по которой джинсы шьются именно желтым цветом, а не другим.
Сегодня джинсы всё ещё шьются со строчкой желтого цвета как дань уважения оригинальному джинсовому дизайну, ставшему за последние 100 лет культовым.
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