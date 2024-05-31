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Почему классические джинсы всегда прошивают жёлтой нитью?

Почему классические джинсы всегда прошивают жёлтой нитью?

Автор:
31 мая 2024 08:58
Сообщество : Факты
Метки: желтая нитка   интересно   классические джинсы   одежда   факты   фото   
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Джинсы — это уже давно не просто рабочая униформа, а модный тренд, любимый миллионами людей по всему миру. Но почему же для прострочке (или швов) этих легендарных брюк часто используют именно золотистую/жёлтую нить, придающую им довольно винтажный вид?

Конечно же в современное время существуют разнообразные дизайны, однако 90% всех джинсов всегда прошивают именно нитью жёлтого цвета.

За этим, казалось бы, незаметным нюансом кроется целая история, связанная с практичностью, технологиями и даже символикой.

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Самые первые джинсы в мире изобретенные Джейкобом Дэвисом (иммигрантом из Российской Империи) и Ливай Страуссом в 1873 году были пошиты с использованием желтой льняной нити.

Изначально Ливай Страусс и Джейкоб Дэвис искали наиболее прочный материал для швов в их джинсах. Но по итогу они остановились на двух основных вариантах: шёлковых и льняных нитях. Из этих двух материалов, лён, выращиваемый в США и имеющий естественный желтый оттенок, оказался самым прочным и долговечным, поэтому именно его Страус предпочел использовать для пошива всех своих джинсов.

Таким образом прострочка джинсов в компании Levi's приобрела именно желтоватый цвет.

Помимо того, что жёлтая прострочка была прочной и позволяла джинсам долго изнашиваться, сам материал из которого эта нить изготавливалась, была (относительно) дешёвой. Особенно разница в стоимости была сильно заметна в сравнении с шёлком, из которого изначально в компании Levi's планировали шить нити для своих джинсов.

Вы наверняка знаете, что шёлк, по сравнению с другими материалами, стоит очень дорого. Процесс производства шёлка начинается с выращивания гусениц, будущих бабочек тутового шелкопряда и заканчивается извлечением шелковых нитей из их коконов. Это довольно затратный и длительный процесс производства для получения шёлковой ткани.

С другой стороны, лён — это более простой материал, получаемый из волокон растения. Для производства льна текстильные компании просто создают крупные льняные плантации и выращивают его в огромных количествах. И уже через 100 дней лён можно собирать, чтобы изготавливать льняную ткань.

Как видите, лён гораздо проще и дешевле в производстве, чем шёлк, особенно для использования в промышленных масштабах. Чтобы сократить затраты на производство джинсов и снизить их будущую стоимость, компания Levi's была вынуждена использовать льняную строчку желтого цвета, а не шелковую любого другого цвета.

Джинсы, изначально созданные для рабочих мужчин: старателей, золотодобытчиков, фермеров и ковбоев, были ответом на потребности того времени.

Калифорнийская золотая лихорадка подстегнула спрос на прочную одежду, способную выдержать тяжелые условия работы, переноску тяжелого груза и золотых самородков в карманах (которые очень быстро рвались).

Заклепки, укрепляющие карманы джинсов, гарантировали безопасность добытого золота и инструментов. В сравнении с другими штанами того времени, джинсы отличались небывалой прочностью, что сделало их неоспоримым фаворитом среди рабочих.

Поэтому ещё одна причина, по которой джинсы имеют жёлтую строчку, заключается в том, что нить такого цвета по своему дизайну сочеталась с медными заклепками. Что такое заклепки? По сути, заклепки — это маленькие металлические кнопки, расположенные в швах джинсов. Они обычно находятся в местах соединения двух частей джинсовой ткани.

Цель заклепок — сделать джинсы более прочными.

Конечно, швы могут быть разных цветов, но желтый — это безопасный и эффективный цвет, который особенно хорошо сочетается с медными заклепками, которые исторически присутствовали во всех джинсах. Желтая строчка имеет тот же цвет, что и медные заклепки, что позволяет создать более чистый и целостный вид. Это еще одна причина, по которой джинсы шьются именно желтым цветом, а не другим.

Сегодня джинсы всё ещё шьются со строчкой желтого цвета как дань уважения оригинальному джинсовому дизайну, ставшему за последние 100 лет культовым.


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Метки: желтая нитка   интересно   классические джинсы   одежда   факты   фото   
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4  комментария
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24k
hebpat 49 минут назад
кстати джинсы изначально имели ещё одну заклёпку, в паху, где сходятся четыре шва, но её убрали, так как старателям часто приходилось ночевать у костра и его жар обжигал яйца у которых очень нежная кожа
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60k
zloykoyot 41 минуту назад
"...но желтый это безопасный и эффективный цвет" Угу. А синий - опасный и неэффективный, не говоря уж о других цветах. Опять кривой перевод чтоль?
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1k
DuckTales 53 минуты назад
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19k
seller-k Час назад
Шёлк или лён, дизайн, золотые самородки (КАРЛ!!!) в карманах...
Нахера я читал весь этот бред из книг для американских дебилов? И откуда же притащили это на Фишки?
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Musteline
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