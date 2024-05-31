Почему классические джинсы всегда прошивают жёлтой нитью?

Помимо того, что жёлтая прострочка была прочной и позволяла джинсам долго изнашиваться, сам материал из которого эта нить изготавливалась, была (относительно) дешёвой. Особенно разница в стоимости была сильно заметна в сравнении с шёлком, из которого изначально в компании Levi's планировали шить нити для своих джинсов.

Вы наверняка знаете, что шёлк, по сравнению с другими материалами, стоит очень дорого. Процесс производства шёлка начинается с выращивания гусениц, будущих бабочек тутового шелкопряда и заканчивается извлечением шелковых нитей из их коконов. Это довольно затратный и длительный процесс производства для получения шёлковой ткани.

С другой стороны, лён — это более простой материал, получаемый из волокон растения. Для производства льна текстильные компании просто создают крупные льняные плантации и выращивают его в огромных количествах. И уже через 100 дней лён можно собирать, чтобы изготавливать льняную ткань.

Как видите, лён гораздо проще и дешевле в производстве, чем шёлк, особенно для использования в промышленных масштабах. Чтобы сократить затраты на производство джинсов и снизить их будущую стоимость, компания Levi's была вынуждена использовать льняную строчку желтого цвета, а не шелковую любого другого цвета.