12 правителей прошлого, которые носили прозвища, больше похожие на смешные обзывательства

Константин V занял престол в середине VIII века. В истории он запомнился в качестве фанатичного иконоборца, который постоянно осуществлял набеги на монастыри и старался уничтожить все существующие религиозные символы. Однако при этом Константин был абсолютно набожным человеком Просто он считал все церковные реликвии чушью, которая не имеет к богу никакого отношения.

Существует миф, что во младенчестве во время крещения правитель обделался прямо в купель, из-за чего ему и придумали столь странное прозвище.