12 правителей прошлого, которые носили прозвища, больше похожие на смешные обзывательства

В давние времена придворные (и не только) не могли удержаться от того, чтобы не обсудить правителей за их спиной. Монархи, как и все другие люди, имели привычки, черты внешности и характера, которые нравились далеко не всем. Поэтому неудивительно, что со временем к ним прилипали довольно странные, а иногда и обидные прозвища.
Многие из них закрепились в истории, благодаря чему дошли и до наших дней. Теперь мы с вами имеем возможность узнать, какие дополнительные «звания» приходилось носить королям, хотя, возможно, они этого вовсе и не желали.
Харальд занимал престол в X веке. В то время он, как и многие другие люди, страдал от отвратительного состояния зубов, ведь стоматологическая отрасль фактически отсутствовала. За непривлекательную улыбку его и прозвали Синезубым.
Английский король XI века обожал охоту и к тому же отличался способностью очень быстро бегать. Эти особенности правителя подметили наблюдательные граждане, подарив ему забавное прозвище.
Король правил в 752-768 годах. Своё прозвище он получил из-за маленького роста, который тем не менее не помешал ему добиться выдающихся военных побед.
Константин V занял престол в середине VIII века. В истории он запомнился в качестве фанатичного иконоборца, который постоянно осуществлял набеги на монастыри и старался уничтожить все существующие религиозные символы. Однако при этом Константин был абсолютно набожным человеком Просто он считал все церковные реликвии чушью, которая не имеет к богу никакого отношения.
Существует миф, что во младенчестве во время крещения правитель обделался прямо в купель, из-за чего ему и придумали столь странное прозвище.
Для получения своего прозвища правитель не сделал ровным счётом ничего. Постарались его родители. Дело в том, что Альберт II Негодный и Маргарита Сицилийская состояли в довольно токсичных отношениях, поэтому женщина решила сбежать от супруга-тирана. Однако мать настолько сильно не хотела расставаться со своим сыном, что во время прощания укусила его за щёку, оставив на память шрам на лице.
Правитель Норвегии — личность одиозная и известная. Он прославился многими своими завоеваниями и походами. Когда Харальд решил стать королём, он дал себе слово, что пока не добьётся своей цели — не будет мыть, стричь и расчёсывать волосы. После получения короны воин, конечно, привёл причёску в порядок, благодаря чему его стали называть Прекрасноволосым.
Эдмунд большую часть своей жизни провёл в сражениях, из-за чего люди почти никогда не видели его без доспехов. По этой причине правитель и получил прозвище Железнобокий.
Не самое благородное прозвище властитель Англии получил из-за своей уступчивости. Как утверждают историки, короля нередко можно было склонить то в одну, то в другую сторону, чем не гнушались пользоваться недоброжелатели.
Свои прозвища правитель получил не на ровном месте. С детства он сильно заикался, что не позволяло ему выступать на публике. Это сыграло серьёзную роль в период правления, ослабив его авторитет.
Иоанн считался одним из самых слабых правителей Англии. Он регулярно ввязывался в войны, которые проигрывал, а также едва не потерял престол из-за восстания собственных поданных. Так как он был самым младшим сыном, то не получил в наследство почти никаких земель, что крайне негативно ударило по его имиджу. После его правления монархи перестали давать своим наследникам имя Иоанн, так как оно стало считаться несчастливым.
Правитель получил своё прозвище не из-за формы бороды, как вы могли подумать, а из-за необычной формы усов.
Каких-то выдающихся побед у короля не было, зато он прославился в истории своей… слюнявостью. Да-да, правитель во время приступов гнева терял над собой контроль, из-за чего брызгал слюной во все стороны и, конечно, ронял её на бороду. Поданные не смогли отказать себе в соблазне придумать обидное прозвище для монарха.
Источник:
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Старый шотландец жалуется близкому другу:
- Я, Джон МакМорран, построил два хороших крепких моста через реку. Вся
деревня теперь ходит по этим мостам и радуется. Но никто, никто не
называет меня "Джон Строитель Мостов"!
- Я, Джон МакМорран, когда на нашу деревню напали ночью подлые
англичане, первым выскочил из дома и убил двенадцать врагов, получив при
этом только две царапины. Но никто, никто не называет меня "Джон Храбрый
Воин"!
- Я, Джон МакМорран, искустный кузнец. Я сковал столько мечей, что даже
наши внуки не будут испытывать в них недостатка. Но никто, никто не
называет меня "Джон Кователь Мечей".
- Но стоило мне ОДИН РАЗ трахнуть овцу.....
- валька стакан;
- фанерный маршал;
- хрущ, кукурузник;
- моль.
...
Можно поискать ещё.