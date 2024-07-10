«Простите меня за плохое поведение»: силовики задержали мигрантов, избивших местных жителей в Рязани

Один из них оказался нелегалом, второй - не знал русский язык.
6 июня в Рязани приезжие устроили мордобой. Они бегали за местными ребятами, валяли их по асфальту и кричали матом на весь район. Мимо проходила семейная пара и женщина попросила своего супруга вмешаться. Мигранты избили и его.
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Когда приехала полиция, хулиганы уже сбежали. Силовики начали проверку, а Бастрыкин приказал завести уголовное дело и доложить ему, как идёт расследование.
Возможно, поэтому всё и закрутилось.
Недавно мигрантов задержали - это граждане Узбекистана. Первый - это Муроджон Тиркашев (28 лет), сообщают, что у него уже была судимость за нападение на полицейского. В России проживал нелегально.
Я нахожусь на российской территории нелегально. Я 6-го числа был пьян, напал на жителя Рязани. Извините, пожалуйста, я свою вину признаю. Я очень своих земляков тоже прошу, чтобы не вели себя так плохо, как я. Пожалуйста, простите, весь русский народ, я признаю свою вину очень... Как уголовные дела закончатся, я сразу уезжаю на родину. Простите меня, пожалуйста, за плохое поведение, - покаялся он на коленях.
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И второй - Акмалхон Хайруллаев (29 лет). Он не извинился, потому что не знал русский язык. По крайней мере, так сообщают в СМИ. Но сразу после драки сбрил бороду и сбежал - успел доехать до Мордовии, там его и задержали.
Обоим грозит срок до 7 лет. А затем - депортация без права въезда в Россию.
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