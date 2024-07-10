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«Простите меня за плохое поведение»: силовики задержали мигрантов, избивших местных жителей в Рязани

«Простите меня за плохое поведение»: силовики задержали мигрантов, избивших местных жителей в Рязани

Автор:
10 июля 2024 17:32
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Рязань   александр бастрыкин   драка   задержание   извинения   мигранты   полиция   приезжие   
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Один из них оказался нелегалом, второй - не знал русский язык.

6 июня в Рязани приезжие устроили мордобой. Они бегали за местными ребятами, валяли их по асфальту и кричали матом на весь район. Мимо проходила семейная пара и женщина попросила своего супруга вмешаться. Мигранты избили и его.

Когда приехала полиция, хулиганы уже сбежали. Силовики начали проверку, а Бастрыкин приказал завести уголовное дело и доложить ему, как идёт расследование.

Возможно, поэтому всё и закрутилось.

Недавно мигрантов задержали - это граждане Узбекистана. Первый - это Муроджон Тиркашев (28 лет), сообщают, что у него уже была судимость за нападение на полицейского. В России проживал нелегально.

Я нахожусь на российской территории нелегально. Я 6-го числа был пьян, напал на жителя Рязани. Извините, пожалуйста, я свою вину признаю. Я очень своих земляков тоже прошу, чтобы не вели себя так плохо, как я. Пожалуйста, простите, весь русский народ, я признаю свою вину очень... Как уголовные дела закончатся, я сразу уезжаю на родину. Простите меня, пожалуйста, за плохое поведение, - покаялся он на коленях.

И второй - Акмалхон Хайруллаев (29 лет). Он не извинился, потому что не знал русский язык. По крайней мере, так сообщают в СМИ. Но сразу после драки сбрил бороду и сбежал - успел доехать до Мордовии, там его и задержали.

Обоим грозит срок до 7 лет. А затем - депортация без права въезда в Россию.

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Метки: Видео   Рязань   александр бастрыкин   драка   задержание   извинения   мигранты   полиция   приезжие   
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82  комментария
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21k
Александр 8 часов назад
Пора в шею гнать таких ментов, которые без Бастрыкина не могут ничего решить.
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2k
alex Полминуты назад
полотенцем вафельным побрить, и на родину. да, я садист
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5k
шаурма 4 минуты назад
Задрали, бть... У меня давно сложилось необратимое убеждение, что без пинка Бастрыкина менты никогда уже служить как следует не будут. Ну и на*уй тогда мы их содержим на свои кровные??
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20
Александр Николаевич 2 часа назад
Ну, что каждый раз Бастрыкин должен вмешиваться?!
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10k
Свои Пять Копеек 2 часа назад
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20
Александр Николаевич Игорь 2 часа назад
Третий месяц читаю Ваши слезы. Плачу вместе с вами.
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4k
STRiX 3 часа назад
Убить!!!!
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1k
Moon24 3 часа назад
Плохое поведение может быть у первоклассника , а это грязная черножопая свинья , совершившая уголовное преступление . Такие должны целовать ботинки местным жителям а после в зону лет на 15-20
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13k
butata 3 часа назад
Обезьян сжечь. Тех кто сдавал им жильё и давал работу посадить. Продажных ментов к стенке
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923
Руслан 3 часа назад
Как же задрали эти дикари со своих ипаных кишлаков где развитие на уровне 4го века мля!!!! Бастрыкин красавчик конечно спора нет, но иметь надо тех ублюдков, кто пускает этих дикарей в РФ!!!!!! В Москве такси заказывать страшно - одни абу-спецы за рулём!
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5
Валентин 3 часа назад
Нет узбек,ты должен ответить по полной перед законами РФ, раз оказался тем более незаконно, вопросы к таможне как? Отпустите на свою территорию - это типа простили, можна другим делать также? Что за ерунда, что за блеящие извинения после прихвата, не верю даже полуслову, он продолжит делать тоже,но только теперь умней,чтобы не попасться.
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25
Дмитрий Валентин 3 часа назад
А точно к таможне вопросы?
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5
Валентин 4 часа назад
Эх всё не так. Нет ребята всё так, всё не так ребята (В. Высоцкий)
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43k
Валерий 4 часа назад
во времена моей молодости заместо приезжих узбеков были свои доморощенные кавказских кровей, битвы у нас бывали прям эпические с переменным успехом конечно, куда там нынешним приезжим колхозникам из солнечного тажикистона--этих бы замесили сразу и наповал, а вот сейчас я такого даже и представить не могу, всё разговоры сплошь и рядом типа ну мыж не такие, мыж цивилизованные, а что цивилизованному уже не надо защитить свою девушку, дом, семью? или на цивилизованных не нападают?
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517
Skywriter 4 часа назад
Не "простите", а nu3gyйme
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8k
Echo 4 часа назад
Какая к [мат] борода, пох что там коран говорит когда дело шьют
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1k
igalaxy 5 часов назад
Вот после 7 лет отсидки пусть валят нах@в свои кишлаки, обезьяны ёб@ные!!! Вся страна в этих тараканах, пора уже дезинсекцию проводить!!!
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124
ALEX 5 часов назад
Надеюсь посадят, а не только пообещают посадить
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26k
Slawa49 5 часов назад
уши при задержании веткой уже отрывало, почему бы не пойти дальше? например за сопротивление при аресте!!! Силовикам тем кто непосредственно участвует в задержаниях (опера, спецназ, собр) наделить большими полномочиями и снять ответственность за отвалившиеся уши, носы и головы, сразу количество и эффективность вырастет в разы!
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9k
rutt 5 часов назад
7 лет кормить утырков
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3k
Bar 5 часов назад
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760
Владислав Грецов 5 часов назад
а на хрена таких впускать в РФ ?
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August
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