«Простите меня за плохое поведение»: силовики задержали мигрантов, избивших местных жителей в Рязани

Недавно мигрантов задержали - это граждане Узбекистана. Первый - это Муроджон Тиркашев (28 лет), сообщают, что у него уже была судимость за нападение на полицейского. В России проживал нелегально.

Я нахожусь на российской территории нелегально. Я 6-го числа был пьян, напал на жителя Рязани. Извините, пожалуйста, я свою вину признаю. Я очень своих земляков тоже прошу, чтобы не вели себя так плохо, как я. Пожалуйста, простите, весь русский народ, я признаю свою вину очень... Как уголовные дела закончатся, я сразу уезжаю на родину. Простите меня, пожалуйста, за плохое поведение, - покаялся он на коленях.