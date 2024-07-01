Поводом стала татуировка с «непристойным изображением», которую увидел общественник и «испытал нравственные страдания».
24-летняя тату-художник Дарья Кричкер набила на голени татуировку с крестом и Иисусом Христом в «искажённой форме». Выложила фото с ним в телеграм и на него обратили внимание активисты из движения «Сорок сороков». Они обратились в Следком и заявили, что Кричкер не раз совершала:
Грубейшие кощунственные действия в отношении Христа, Богородицы, святых Церкви.
Вероятно, речь идёт и о других тату, которые Кричкер выкладывала в соцсетях. Например, тг-канал Baza публиковал такое изображение.
Но расследование уголовного дела по статье 148 ч.1 «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих» не прекратили. И сегодня состоялся суд.
Он признал Дарью Кричкер виновной и назначил ей 60 часов обязательных работ.
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Одна сделала своё тело галереей авангардистов-передвижников, а другой оскорбился картинками умалишённой.
А ничего, что меня вид церквей и крестов оскорбляет? Может подать на церковь жалобу?
Позже стало известно, что в итоге Резников развёлся со своей женой, ради которой убил женщину и школьницу.
Здесь кричкер.
У них операционная система специально под это говно заточена?