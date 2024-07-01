Но расследование уголовного дела по статье 148 ч.1 «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих» не прекратили. И сегодня состоялся суд.

Он признал Дарью Кричкер виновной и назначил ей 60 часов обязательных работ.