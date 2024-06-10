FISHKINET
Сообщество Криминал 3134 поста • 391 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
Криминального авторитета Шишкана приговорили к пожизненному сроку

Криминального авторитета Шишкана приговорили к пожизненному сроку

Автор:
10 июня 2024 12:39
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   СУД   Шишкан   бандитизм   вор в законе   опг   пожизненный срок   приговор   убийства   
2983
2
2

Помимо главаря различные сроки получили 17 членов его ОПГ.

Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил криминального авторитета Олега Медведева, также известного в бандитских кругах по прозвищу Шишкан, к пожизненному сроку. Отбывать наказание "авторитет" будет в колонии особого режима.


"Путём частичного сложения окончательно назначить подсудимому пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима и штрафом в размере 5 млн рублей", — говорится в приговоре суда.

Помимо Шишкана на скамье подсудимых находились 17 его сообщников. За убийства, бандитизм и участие в ОПГ они получили различные сроки с разбросом от условного до пожизненного. Известно, что пожизненный срок с отбыванием наказания в колонии особого режима получили трое участников ОПГ Шишкана — это Юрий Офицеров, Дмитрий Хламкин и Эдуард Харьков.

Одно из наиболее громких преступлений, совершённых Медведевым и его ОПГ — убийство генерального директора ЗАО "Племзавод Раменское", депутата органа местного самоуправления Татьяны Сидоровой и трех членов её семьи. Они пропали без вести в 2012 году. Спустя 7 лет её тело вместе с телами мужа, сына и сестры обнаружили в карьере.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Видео   СУД   Шишкан   бандитизм   вор в законе   опг   пожизненный срок   приговор   убийства   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
971
mik6059 2 часа назад
Хорошо, что не откупился. Уже вселяет надежду в наши суды
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
46k
Aleks Полчаса назад
Старый ворюга, 90тые пережил. Догнивать будет в тюрьме. На особом режиме авторитетом сильно не посветишь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Отвратительный Мужик Полчаса назад
Кровавый упырь, настоящий уголовник-АУЕшник.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Corkscrew 37 минут назад
Они бы так же участников этнических ОПГ осуждали, а то они постоянно или садятся лет на 5 от силы, или вообще откупаются от наказания, отделываясь условкой или депортацией.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
pka2004 44 минуты назад
Отличная новость!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
russger 51 минуту назад
Вообще всем участникам ОПГ такое же наказание надо, чё их жалеть -_-
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Доктор Час назад
Туда падали и дорога !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2140 постов (2149 в горячем)
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

226232



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Невероятные по степени милоты объятия
Невероятные по степени милоты объятия
10 фактов, о которых вы, возможно, узнаете впервые
10 фактов, о которых вы, возможно, узнаете впервые
Набирающие популярность в сообществах
Выход на сушу стоил позвоночным способности к регенерации
Выход на сушу стоил позвоночным способности к регенерации
Элементы космического корабля в метеорите?
Элементы космического корабля в метеорите?
Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду
Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Гениально!

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#Юмор#новости#авто аварии#собака#машина#автомобили#кот#подборка
#в мире#люди#забавно#Прикол#США#преступление#ДТП#Россия#кошка#умора
#животные#СССР#факты#интересно#автомир#Япония#аварии#фильм#Реакция#убийство
Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду В Самаре отправили в колонию экс-полицейского и его сообщников за кражу метилового спирта, который попал в смертельный напиток «Мистер Сидр» В Самаре отправили в колонию экс-полицейского и его сообщников за кражу метилового спирта,... Музыканта-носочника, исполнившего «голый перформанс» на сцене, осудили за хулиганство Музыканта-носочника, исполнившего «голый перформанс» на сцене, осудили за хулиганство Боец ММА одним ударом убил военного в Челябинске и получил 1,5 года ограничения свободы Боец ММА одним ударом убил военного в Челябинске и получил 1,5 года ограничения свободы Суд в Грозном вынес приговор сжёгшему Коран Никите Журавелю Суд в Грозном вынес приговор сжёгшему Коран Никите Журавелю «Зачем вы ломаете жизнь людям? За что?»: сотрудников холдинга Ксении Собчак отправили в колонию за вымогательство «Зачем вы ломаете жизнь людям? За что?»: сотрудников холдинга Ксении Собчак отправили в колонию...

На что жалуетесь?

Вернуться