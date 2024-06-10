Криминального авторитета Шишкана приговорили к пожизненному сроку

Помимо главаря различные сроки получили 17 членов его ОПГ.
Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил криминального авторитета Олега Медведева, также известного в бандитских кругах по прозвищу Шишкан, к пожизненному сроку. Отбывать наказание "авторитет" будет в колонии особого режима.
"Путём частичного сложения окончательно назначить подсудимому пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима и штрафом в размере 5 млн рублей", — говорится в приговоре суда.
Помимо Шишкана на скамье подсудимых находились 17 его сообщников. За убийства, бандитизм и участие в ОПГ они получили различные сроки с разбросом от условного до пожизненного. Известно, что пожизненный срок с отбыванием наказания в колонии особого режима получили трое участников ОПГ Шишкана — это Юрий Офицеров, Дмитрий Хламкин и Эдуард Харьков.
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Одно из наиболее громких преступлений, совершённых Медведевым и его ОПГ — убийство генерального директора ЗАО "Племзавод Раменское", депутата органа местного самоуправления Татьяны Сидоровой и трех членов её семьи. Они пропали без вести в 2012 году. Спустя 7 лет её тело вместе с телами мужа, сына и сестры обнаружили в карьере.
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