В Подмосковье банда грабителей попыталась сбежать из суда во время оглашения приговора

Участники преступной группы попытались сломать кабину для подсудимых и сбежать во время оглашения приговора в Пушкинском городском суде в Подмосковье. На кадрах с камеры наблюдения видно, что подсудимые устроили бунт и раскачивали клетку в попытке её опрокинуть и вырваться наружу.





По данным СМИ, один из членов банды во время оглашения приговора попытался свести счёты с жизнью. Приставам удалось его остановить, однако в этот момент на них напали родственники подсудимых.