В Подмосковье банда грабителей попыталась сбежать из суда во время оглашения приговора

Сорвать судебный процесс им не удалось. Преступники уехали в колонию.
Участники преступной группы попытались сломать кабину для подсудимых и сбежать во время оглашения приговора в Пушкинском городском суде в Подмосковье. На кадрах с камеры наблюдения видно, что подсудимые устроили бунт и раскачивали клетку в попытке её опрокинуть и вырваться наружу.
По данным СМИ, один из членов банды во время оглашения приговора попытался свести счёты с жизнью. Приставам удалось его остановить, однако в этот момент на них напали родственники подсудимых.
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Известно, что на скамье подсудимых находились члены банды угонщиков и грабителей (Ислам Исаев, Магомед Магомедов и Чатай Омаргаджиев). В 2022 году трое фигурантов дела остановили большегруз с бытовой техникой, связали водителя, отогнали фуру и перегрузили товар в свою машину. Через некоторое время шофёру удалось освободиться от верёвок и обратиться в полицию. Злоумышленников задержали уже после того, как они успели сбыть награбленное перекупщику. Выручили они всего 200 тысяч рублей.
Сообщается, что свои "протесты" родственники осуждённых продолжили у здания суда. Однако на приговор повлиять и тем более сорвать процесс им не удалось. Двоих преступников отправили на 9 лет в колонию строгого режима. Третьему фигуранту повезло больше — он проведёт семь лет в колонии общего режима.
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"А на черной скамье, на скамье подсудимой,
Там сидит его дочь и какой-то жиган.
Расставалися молча, как всегда, горделиво,
Попросил уркаган попрощаться с женой."
Государство будет возвращать родителям, родственникам, друзьям и защитникам спокойных и послушных мальчиков, раз уж они сами не позаботились об их воспитании.
А?
На видео не особо понятно что за вид приматов в клетке буянит, но судя по толпе протестующих родственников, около здания суда, можно предположить, что банда состоит из диких черножопых гоминид.