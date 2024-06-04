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В Подмосковье банда грабителей попыталась сбежать из суда во время оглашения приговора

В Подмосковье банда грабителей попыталась сбежать из суда во время оглашения приговора

Автор:
04 июня 2024 16:54
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Подмосковье   СУД   бунт   преступники   приговор   пушкино   
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Сорвать судебный процесс им не удалось. Преступники уехали в колонию.

Участники преступной группы попытались сломать кабину для подсудимых и сбежать во время оглашения приговора в Пушкинском городском суде в Подмосковье. На кадрах с камеры наблюдения видно, что подсудимые устроили бунт и раскачивали клетку в попытке её опрокинуть и вырваться наружу.


По данным СМИ, один из членов банды во время оглашения приговора попытался свести счёты с жизнью. Приставам удалось его остановить, однако в этот момент на них напали родственники подсудимых.

Известно, что на скамье подсудимых находились члены банды угонщиков и грабителей (Ислам Исаев, Магомед Магомедов и Чатай Омаргаджиев). В 2022 году трое фигурантов дела остановили большегруз с бытовой техникой, связали водителя, отогнали фуру и перегрузили товар в свою машину. Через некоторое время шофёру удалось освободиться от верёвок и обратиться в полицию. Злоумышленников задержали уже после того, как они успели сбыть награбленное перекупщику. Выручили они всего 200 тысяч рублей.

Сообщается, что свои "протесты" родственники осуждённых продолжили у здания суда. Однако на приговор повлиять и тем более сорвать процесс им не удалось. Двоих преступников отправили на 9 лет в колонию строгого режима. Третьему фигуранту повезло больше — он проведёт семь лет в колонии общего режима.

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Метки: Видео   Подмосковье   СУД   бунт   преступники   приговор   пушкино   
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32  комментария
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6k
Hugo_RnD 2 часа назад
так если "в этот момент на приставов напали родственники подсудимых"(с), разве не новым уголовным делом должно закончиться за нападение на представителя власти при исполнении?!
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747
Игорь 3 минуты назад
Как то странно видеть бездействующих полицейских... и это в общественном месте... позорище какое то...
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75
Олег Назаров 5 минут назад
Вспомнилось как Промокашка истерил при аресте:
"А на черной скамье, на скамье подсудимой,
Там сидит его дочь и какой-то жиган.
Расставалися молча, как всегда, горделиво,
Попросил уркаган попрощаться с женой."
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6
Kisa 6 минут назад
Силовики где-то и за меньшее сроки накручивают аховые… неужели, нельзя сразу этим обезьянам еще лет по 5 добавить? И родственников, как соучастников побега. Биомусор
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9k
Ntvl 7 минут назад
в Америке бы их сразу копы расстреляли (хорошая, грамотная система избавиться от биомусора). А у нас с этими ослоёбами церемонятся! и корми ты их потом на свои налоги, пока не выйдут! а когда выйдут, что, они прилежными гражданами станут???
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10k
Alex 8 минут назад
Даже не читая пост, догадался, что опять черножопые
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7k
Трям 17 минут назад
Найдите хоть одно отличие...

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399
Иван Иванов 19 минут назад
Полицаи сцут применить силу.
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725
suluriy 24 минуты назад
А Николай Николаевич Дроздов ещё не приходил с комментарием?
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430
sioma08 Полчаса назад
А почему их электрошокерами не успокоили?
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2k
Вадим Курбатов Полчаса назад
На видео плохо видно, лиц не разобрать. Вот фото подвезли, если кому интересно. Они же, в ожидании приговора)
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1k
Максим Борисов Полчаса назад
Со звуком, видео всегда лучше.
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7k
Pashuta Полчаса назад
И снова наши давние козлобородые товарищи.... Удой Надоев, Бидон Отстоев, Набег Сипаев....
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6
Kisa Мангуст 2 минуты назад
Ушат Помоев
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4k
ProstoBoBka 39 минут назад
Обезьяны попытались залезть на пальму... но мешала решетка! Как у нас полиция молча все делает против этих обезьян и их родственников! Если напали родственники подсудимых, должна быть еще одна статья!
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5k
Василий Афиногенов 45 минут назад
А за чем помешали покончить с собой?(сарказм)
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8k
Харон ( Χάρων) 49 минут назад
О, обезьянки в клетке...
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22k
Robin Hood 55 минут назад
Расстрелять ентих [мат] при попытке к бегству. А родственничков ... да и куй сними. Тоже расстрелять накуй
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11k
Клёст Час назад
Может стоит узаконить лоботомию для особо буйных и горячих голов?
Государство будет возвращать родителям, родственникам, друзьям и защитникам спокойных и послушных мальчиков, раз уж они сами не позаботились об их воспитании.
А?
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605
Corkscrew Час назад
«Сообщается, что свои "протесты" родственники осуждённых продолжили у здания суда.»

На видео не особо понятно что за вид приматов в клетке буянит, но судя по толпе протестующих родственников, около здания суда, можно предположить, что банда состоит из диких черножопых гоминид.
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62k
dima423 Час назад
А че лысый мент стоит еплом щелкает, у него ствол в кобуре...достань, сделай предупреждение, шмальни по ногам... как же бесит беспомощность наших "силовиков"
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8k
Neo Час назад
Пзц клоуны, на что они рассчитывали, когда занялись разбоем, что им пальцем погрозят?
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Burzum
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