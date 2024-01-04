Любовь и вулканы супругов Крафт

Любовь – чувство довольно быстротечное. А вот если пару объединяют общие увлечения, то она определённо будет крепкой.
Наглядный пример – Морис Поль и Катя Крафт. Они познакомились ещё в бытность студенчества в Страсбургском университете. Хотя специальности у молодых людей были разными (парень изучал геологию, девушка планировала стать геохимиком), их объединило увлечение вулканами. Которые, как говорил Морис, находились за пределами понимания человечества.
Спустя пару лет они начали исследования, выбрав в качестве первой реальной рабочей площадки Исландию. Супруги активно изучали тектонические плиты и их движение, пытаясь постичь природу землетрясений и извержений вулканов.
На счету французских вулканологов полторы сотни извержений, многие из которых могли закончиться смертью исследователей. Ради науки муж и жена готовы были идти на риск. И они не только получили огромное количество фото- и видеоматериала, но и помогли человечеству лучше понять природу вулканов.
Извержение 1985 года Невадо-дель-Руис в Колумбии стало одной из самых известных и печальных трагедий, связанных с вулканами. Город Армеро был стёрт с лица земли, оказавшись погребённым под толщей почвы, грязи, обломков породы. В общей сложности жертвами стихии стали около 23 тыс. человек.
Морис Поль с женой пытались предупредить власти об извержении. Но остались неуслышанными. Супруги посчитали случившееся личной трагедий и очень страдали от осознания факта, что последствия можно было предупредить. Поэтому Крафты решили продемонстрировать миру реальные доказательства, чтобы не быть голословными в своих прогнозах. Для этого им надо было подойти к самому эпицентру.
Такая возможность представилась в 1991 году. В сопровождении молодого коллеги Гарри Гликена и японской прессы учёные поднимались по склону вулкана Ундзэн вблизи города Симабара, где планировали снять небольшие пирокластические потоки, пробивавшиеся из лавового купола на вершине.
Во время подъёма началось извержение. Кипящая лава устремилась вниз, сформировав облака с высокой температурой. В тот день погиб 41 человек – вулканологи, журналисты, технический персонал, обеспечивавший сопровождение. Тела исследователей нашли рядом. На момент смерти Кате было 49, а Морису 45 лет.
За день до гибели Морис сказал: «Я никогда не боюсь, потому что за 23 года я видел столько извержений, что даже если я умру завтра, мне всё равно».
Коллега учёных Розали Лопес после трагедии заявила, что Крафты знали о том, что их ждёт гибель. И осознанно пошли на риск. Колоссальное наследие в виде фото-, видеоматериалов и книг используется вулканологами и по сей день.
В 2022 году был снят документальный фильм с говорящим названием «Вулкан любви» о любви, жертвенности и гибели первопроходцев, пытавшихся достучаться до мира и буквально отдавших жизнь ради науки и жизни других.
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