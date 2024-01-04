Любовь и вулканы супругов Крафт

Во время подъёма началось извержение. Кипящая лава устремилась вниз, сформировав облака с высокой температурой. В тот день погиб 41 человек – вулканологи, журналисты, технический персонал, обеспечивавший сопровождение. Тела исследователей нашли рядом. На момент смерти Кате было 49, а Морису 45 лет.

За день до гибели Морис сказал: «Я никогда не боюсь, потому что за 23 года я видел столько извержений, что даже если я умру завтра, мне всё равно».

Коллега учёных Розали Лопес после трагедии заявила, что Крафты знали о том, что их ждёт гибель. И осознанно пошли на риск. Колоссальное наследие в виде фото-, видеоматериалов и книг используется вулканологами и по сей день.