Учёные показали лицо неандертальца по прозвищу Старик

Соавтор исследования Сисеро Мораес, бразильский специалист по графике, отметил, что Старик выглядит довольно мило и отличается от стереотипного представления о неандертальцах.

Неандертальцы - вид, живший рядом с людьми десятки тысяч лет назад и очень похожий на них по внешнему виду и размерам, но в целом более коренастый и мускулистый. Этот примитивный родственник человека просуществовал около 100 тыс. лет и вымер 40 тыс. лет назад.