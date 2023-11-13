Учёные показали лицо неандертальца по прозвищу Старик

Группа исследователей реконструировала лицо неандертальца, жившего на территории современной Франции 56 тыс. лет назад. Древние останки были найдены в 1908 году, отсутствовало несколько зубов, поэтому мужчину прозвали Стариком. Для создания изображения использовали компьютерную томографию древнего черепа, а недостающие параметры взяли из базы данных.
Останки свидетельствуют о том, что он страдал от тяжелой формы пародонтоза - заболевания дёсен, встречающегося у млекопитающих, что "может быть одним из первых документально подтвержденных случаев распространения зоонозных инфекционных заболеваний".
Соавтор исследования Сисеро Мораес, бразильский специалист по графике, отметил, что Старик выглядит довольно мило и отличается от стереотипного представления о неандертальцах.
Неандертальцы - вид, живший рядом с людьми десятки тысяч лет назад и очень похожий на них по внешнему виду и размерам, но в целом более коренастый и мускулистый. Этот примитивный родственник человека просуществовал около 100 тыс. лет и вымер 40 тыс. лет назад.
Череп, найденный в 1908 году в Ла-Шапель-о-Сен, демонстрирует многие "классические" черты неандертальцев, включая сплошной надглазничный валик, широкие ноздри, относительно плоское основание черепа, большие глазницы.
Старик страдал от пародонтоза и артрита. Способность этого человека выжить при таких тяжелых заболеваниях указывает на то, что ему, вероятно, помогали сородичи.
"Мы создали два изображения: одно объективное - только бюст в тонах сепии без волос, другое - более умозрительное и красочное - с бородой и волосами", - сказал Мораес.
"Художественная реконструкция показывает, насколько неандертальцы были похожи на нас, но в то же время и отличались, например, скошенным подбородком. Смотришь на изображение и сразу пытаешься представить, какой была жизнь этого человека тысячи лет назад".
Учёные располагают ещё одним интересным портретом неандертальца. Крижм жил более 70 тыс. лет назад в Доггерленде - участке суши, соединявшем Британию с континентальной Европой.
У молодого человека "довольно крепкого телосложения" на момент смерти над правой бровью была заметная опухоль. Подобное никогда ранее не встречалось среди останков неандертальцев. По мнению ученых, опухоль могла вызывать у Крижма боль, отёк, головные боли и даже судороги.
Несмотря на недуг, древнего человека изобразили с весёлой улыбкой.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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