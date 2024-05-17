В останках неандертальцев найдены древнейшие человеческие вирусы

Группа изучила данные секвенирования ДНК двух неандертальцев и выявили следы папилломавируса, аденовируса, а также других инфекционных агентов. Оба доисторических человека были мужчинами, их останки нашли в Чагырской пещере в России.

Эксперты давно предполагают, что причиной вымирания неандертальцев могли стать вирусы, и последнее открытие может подтвердить теорию.