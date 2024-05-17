В останках неандертальцев найдены древнейшие человеческие вирусы

Учёные из Федерального университета Сан-Паулу обнаружили самые древние из известных человеческих вирусов в костях неандертальцев. Возраст останков составляет более 50 тыс. лет.
Группа изучила данные секвенирования ДНК двух неандертальцев и выявили следы папилломавируса, аденовируса, а также других инфекционных агентов. Оба доисторических человека были мужчинами, их останки нашли в Чагырской пещере в России.
Эксперты давно предполагают, что причиной вымирания неандертальцев могли стать вирусы, и последнее открытие может подтвердить теорию.
Неандертальцы заражались вирусами, которые сегодня поражают людей.
Аденовирусы, например, вызывают самые разные заболевания - от простуды до гастроэнтерита. Широко распространенный вирус Эпштейна-Барра приводит к мононуклеозу и рассеянному склерозу. Папилломавирусы повышают риск рака шейки матки.
"Эти вирусы можно было бы изучить на предмет их репродуктивных и патогенных свойств и сравнить с современными аналогами", - сказал NewScientist Марсело Брионес, ведущий автор исследования.
"Я скептически отношусь к этому, учитывая отсутствие чёткого понимания того, как повреждается ДНК вирусов и как восстановить фрагменты в полный геном, - добавил он. - Кроме того, важно учитывать взаимодействие хозяина и вируса, особенно в совершенно другой среде".
Останки были найдены на Алтае в 2022 году и принадлежали группе из девяти человек с общей ДНК, что означает их родство. Исследователи установили, что вирусные следы не попали от животных или современных людей.
Это не значит, что только вирусы привели к вымиранию близкого родственника человека, но данные подкрепляют теорию.
"Чтобы поддержать провокационную и интересную гипотезу, необходимо было доказать, что в останках неандертальцев есть геномы этих вирусов. Именно это мы и сделали", - подытожил Брионес.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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