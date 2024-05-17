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В останках неандертальцев найдены древнейшие человеческие вирусы

В останках неандертальцев найдены древнейшие человеческие вирусы

Автор:
17 мая 2024 07:50
Сообщество : Наука
Метки: вирус   исследование   наука   неандерталец   открытие   человек   
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Учёные из Федерального университета Сан-Паулу обнаружили самые древние из известных человеческих вирусов в костях неандертальцев. Возраст останков составляет более 50 тыс. лет.

Группа изучила данные секвенирования ДНК двух неандертальцев и выявили следы папилломавируса, аденовируса, а также других инфекционных агентов. Оба доисторических человека были мужчинами, их останки нашли в Чагырской пещере в России.

Эксперты давно предполагают, что причиной вымирания неандертальцев могли стать вирусы, и последнее открытие может подтвердить теорию.

Неандертальцы заражались вирусами, которые сегодня поражают людей.

Аденовирусы, например, вызывают самые разные заболевания - от простуды до гастроэнтерита. Широко распространенный вирус Эпштейна-Барра приводит к мононуклеозу и рассеянному склерозу. Папилломавирусы повышают риск рака шейки матки.

"Эти вирусы можно было бы изучить на предмет их репродуктивных и патогенных свойств и сравнить с современными аналогами", - сказал NewScientist Марсело Брионес, ведущий автор исследования.

"Я скептически отношусь к этому, учитывая отсутствие чёткого понимания того, как повреждается ДНК вирусов и как восстановить фрагменты в полный геном, - добавил он. - Кроме того, важно учитывать взаимодействие хозяина и вируса, особенно в совершенно другой среде".

Останки были найдены на Алтае в 2022 году и принадлежали группе из девяти человек с общей ДНК, что означает их родство. Исследователи установили, что вирусные следы не попали от животных или современных людей.

Это не значит, что только вирусы привели к вымиранию близкого родственника человека, но данные подкрепляют теорию.

"Чтобы поддержать провокационную и интересную гипотезу, необходимо было доказать, что в останках неандертальцев есть геномы этих вирусов. Именно это мы и сделали", - подытожил Брионес.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вирус   исследование   наука   неандерталец   открытие   человек   
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17k
Алексей 2 часа назад
КОВИД-19 нашли?
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314
ГТА Форевер Алексей 2 часа назад
КОВИД - 50 000 до н.э нашли
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12k
zlopisec 39 минут назад
Китайцам не показывайте....
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34k
Slonyash 49 минут назад
Закопайте обратно нах!
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30k
BuG Час назад
Не трогайте! Это на 2025 год!
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2955 постов (2783 в горячем)

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