Застывшая во времени лаборатория на Эвересте

Научно-исследовательская лаборатория, известная как "Пирамида", когда-то предназначалась для изучения климата и биоразнообразия. Сейчас же ей руководит бывший школьный учитель.
Самая высокая лаборатория в мире открылась в 1990 году, всего в ней осуществили 520 научных миссий.
Трехэтажное здание из стекла, алюминия и стали оснащено Интернетом, телекоммуникациями и полностью автономно. Но в настоящий момент постройка на высоте 4876 м буквально разваливается на части.
В 2014 году итальянские власти сократили её бюджет. Теперь большая часть оборудования стоит без дела.
На южной стороне "Пирамиды" расположен жилой блок, а на первом этаже - ресторан, склад, а также лаборатория.
На втором этаже находятся ещё три лаборатории, а на третьем - комнаты для обработки данных и телекоммуникаций.
Кадзи Биста, который в одиночку руководит объектом уже почти десять лет, рассказал изданию Scientific American: "Многое из лабораторного оборудования стало совершенно бесполезным. Мы не смогли заменить фильтры для мониторинга загрязнения. И не было смысла собирать образцы, так как нет возможности отправить их для дальнейшего изучения".
Недавно мир облетела новость о том, что двухлетний мальчик стал самым юным человеком, достигшим базового лагеря Эвереста.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Вот опять.. Он самостоятельно достиг? Ну, я имею ввиду, прям вдвоём с проводником, нёс сам снаряжение и т.д. Или всё таки его туда принесли? Я думаю любой альпинист увидит разницу.
Мастера заголовка...
Вот как то так, "достиг", понимаешь ли...
Как-как достиг, родители у него ипанутые!