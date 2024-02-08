Застывшая во времени лаборатория на Эвересте

На южной стороне "Пирамиды" расположен жилой блок, а на первом этаже - ресторан, склад, а также лаборатория.

На втором этаже находятся ещё три лаборатории, а на третьем - комнаты для обработки данных и телекоммуникаций.

Кадзи Биста, который в одиночку руководит объектом уже почти десять лет, рассказал изданию Scientific American: "Многое из лабораторного оборудования стало совершенно бесполезным. Мы не смогли заменить фильтры для мониторинга загрязнения. И не было смысла собирать образцы, так как нет возможности отправить их для дальнейшего изучения".