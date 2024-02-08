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Застывшая во времени лаборатория на Эвересте

Застывшая во времени лаборатория на Эвересте

Автор:
08 февраля 2024 11:25
Сообщество : Путешествия
Метки: заброшка   исследование   лаборатория   наука   пирамида   эверест   
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Научно-исследовательская лаборатория, известная как "Пирамида", когда-то предназначалась для изучения климата и биоразнообразия. Сейчас же ей руководит бывший школьный учитель.

Самая высокая лаборатория в мире открылась в 1990 году, всего в ней осуществили 520 научных миссий.

Трехэтажное здание из стекла, алюминия и стали оснащено Интернетом, телекоммуникациями и полностью автономно. Но в настоящий момент постройка на высоте 4876 м буквально разваливается на части.

В 2014 году итальянские власти сократили её бюджет. Теперь большая часть оборудования стоит без дела.

На южной стороне "Пирамиды" расположен жилой блок, а на первом этаже - ресторан, склад, а также лаборатория.

На втором этаже находятся ещё три лаборатории, а на третьем - комнаты для обработки данных и телекоммуникаций.

Кадзи Биста, который в одиночку руководит объектом уже почти десять лет, рассказал изданию Scientific American: "Многое из лабораторного оборудования стало совершенно бесполезным. Мы не смогли заменить фильтры для мониторинга загрязнения. И не было смысла собирать образцы, так как нет возможности отправить их для дальнейшего изучения".

Недавно мир облетела новость о том, что двухлетний мальчик стал самым юным человеком, достигшим базового лагеря Эвереста.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: заброшка   исследование   лаборатория   наука   пирамида   эверест   
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8  комментариев
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38k
АнтонПолднев 4 часа назад
Недавно мир облетела новость о том, что двухлетний мальчик стал самым юным человеком, достигшим базового лагеря Эвереста.(с)
Вот опять..
Он самостоятельно достиг? Ну, я имею ввиду, прям вдвоём с проводником, нёс сам снаряжение и т.д. Или всё таки его туда принесли? Я думаю любой альпинист увидит разницу.
Мастера заголовка...
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34k
Юр21 4 часа назад
Мля, вот двухлетний мальчик взял и сам достиг... Дебилы блд...(с)
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