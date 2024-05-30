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Женщина построила из Lego двухметровый дом для своих питомцев

Женщина построила из Lego двухметровый дом для своих питомцев

Автор:
30 мая 2024 12:12
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Питомец   дом   конструктор   конура   лего   собака   
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Жительница Канады с детства любит собирать конструктор Lego. Она перешла на новый уровень, когда стала делать домики для собак.

Лауретта Квинси получила свою первую коробку Lego в 7 лет и с тех пор не теряет интереса к конструированию. 40-летняя мама троих детей рассказала, что у неё несколько сотен тысяч деталей.

Пару лет назад женщина решила осчастливить своих собак Оззи и Бейли и построила для них просторный дом. И для этого ей потребовался любимый конструктор.

На строительство большой конуры у Квинси уходит около трёх недель работы по три-четыре часа в день.

"Я не пользуюсь столовой, поэтому я убрала стол, и теперь это моя комната Lego", - сказала она.

Самый большой дом был 2 м в высоту и чуть более 1,5 м в ширину.

Дети Лауретты - сейчас им 22, 19 и 15 лет - уже перестали играть в Lego, но женщина говорит, что создание конструкций успокаивает её.

"Я могла бы просто сидеть и собирать пазлы, но это мне нравится гораздо больше".

"Моя коллекция продолжает расти. Каждое Рождество я получаю ещё одну-две коробки".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Питомец   дом   конструктор   конура   лего   собака   
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3  комментария
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41k
АнтонПолднев 40 минут назад
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5k
Elen Elen 16 минут назад
Да ну. Зачем маленьким собакам такой высокий дом? Им надо, чтоб можно было встать, сесть и лечь и чтоб хватало собственного тепла обогреть помещение. А при таких высоких потолках собака не почувствует, что это ее пространство.
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Кэрри 36 минут назад
Это как же нужно нервничать, чтобы так успокаиваться?
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2988 постов (2815 в горячем)

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