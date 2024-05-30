Женщина построила из Lego двухметровый дом для своих питомцев

Жительница Канады с детства любит собирать конструктор Lego. Она перешла на новый уровень, когда стала делать домики для собак.
Лауретта Квинси получила свою первую коробку Lego в 7 лет и с тех пор не теряет интереса к конструированию. 40-летняя мама троих детей рассказала, что у неё несколько сотен тысяч деталей.
Пару лет назад женщина решила осчастливить своих собак Оззи и Бейли и построила для них просторный дом. И для этого ей потребовался любимый конструктор.
На строительство большой конуры у Квинси уходит около трёх недель работы по три-четыре часа в день.
"Я не пользуюсь столовой, поэтому я убрала стол, и теперь это моя комната Lego", - сказала она.
Самый большой дом был 2 м в высоту и чуть более 1,5 м в ширину.
Дети Лауретты - сейчас им 22, 19 и 15 лет - уже перестали играть в Lego, но женщина говорит, что создание конструкций успокаивает её.
"Я могла бы просто сидеть и собирать пазлы, но это мне нравится гораздо больше".
"Моя коллекция продолжает расти. Каждое Рождество я получаю ещё одну-две коробки".
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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