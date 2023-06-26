Ревность в большой семье – явление временное

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Когда в семье появляется новый член, старожилам бывает сложно привыкнуть к тому, что им теперь будет доставаться чуть меньше внимания. Особенно это касается хвостатых граждан.
Но обычно это временное явление. Пройдёт совсем немного времени, и от зависти и обид не останется и следа.
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А ваши любимцы демонстрируют обоснованную и не очень ревность?
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