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Ревность в большой семье – явление временное

Ревность в большой семье – явление временное

Автор:
26 июня 2023 16:45
Сообщество : Животные
Метки: Животное   Питомец   дом   кошка   ревность   собака   хозяин   человек   чувство   эмоция   
733
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Когда в семье появляется новый член, старожилам бывает сложно привыкнуть к тому, что им теперь будет доставаться чуть меньше внимания. Особенно это касается хвостатых граждан.

Но обычно это временное явление. Пройдёт совсем немного времени, и от зависти и обид не останется и следа.

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А ваши любимцы демонстрируют обоснованную и не очень ревность?

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Метки: Животное   Питомец   дом   кошка   ревность   собака   хозяин   человек   чувство   эмоция   
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Serg2001 Полчаса назад
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